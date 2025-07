Renault 5 Turbo 3E: la rinascita della leggenda

Una belva da rally, drifting e pista adattata all’uso su strada: questa potrebbe essere la sintesi del capitolato che ha portato allo sviluppo e alla messa a punto di Renault 5 Turbo 3E. Quest’auto spettacolare, il modello più potente e prestazionale mai realizzato nella gamma Renault, è pronta a far rivivere a tutti i nostalgici del passato, le stesse emozioni regalate dalla piccola 5 Turbo maxi degli anni Ottanta

Design e ispirazione

Un po’ come la mitica turbo degli anni ’80, anche la nuova turbo 3E prende vita dal modello stradale di Renault 5, ripreso e modificato visceralmente, alla ricerca di prestazioni record e di un’aerodinamica curata.

Grazie alle misure contenute e alle prestazioni da vera auto da corsa, la Renault 5 Turbo 3E vanta l’appartenenza ad una nuova categoria di veicoli: quella delle supercar compatte. Proprio come le «grandi», ha una scheda tecnica impressionante: 555 cavalli, da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, carrozzeria in carbonio, con possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente. Vanta anche un rapporto minimo lunghezza/larghezza di 2,01 metri che la fa accedere alla corte delle supercar, ma con un formato compatto da hot hatch.

Per ritrovare il DNA delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 originali, la nuova «3E» si avvale di una piattaforma inedita, appositamente creata per il veicolo basandosi su un’architettura a trazione posteriore. Rispetto a Renault 5 E-Tech Electric (con 3,92 m di lunghezza e un passo di 2,54 m), il parabrezza è stato arretrato e il passo ampliato di 3 cm – per un totale di 2,57 m – ottenendo così delle dimensioni spettacolari (4,08 m di lunghezza, 2,03 m di larghezza e 1,38 m di altezza) che conferiscono alla vettura la possibilità di esprimersi al meglio, nelle linee e nell’imponenza su strada. Con queste dimensioni, Renault 5 Turbo 3E vanta una lunghezza da city car per una larghezza da supercar.

La meccanica

A 2 porte e 2 posti, Renault 5 Turbo 3E nasconde sotto i parafanghi posteriori allargati ruote da 20”, ognuna dotata di motore elettrico. Tra esse si colloca l’elettronica di potenza, mentre la batteria è alloggiata sotto il pianale.

Sono stati gli ingegneri di Alpine, già specializzati nelle auto sportive elettriche con lo sviluppo di A110 E-ternité, A290 e A390, ad essersi concentrati sul compito per mettere a punto una piattaforma dedicata in alluminio su cui fosse possibile realizzare qualsiasi architettura.

In totale, compresa la batteria da 70 kWh, Renault 5 Turbo 3E pesa solo circa 1.450 kg. Dotata di motorizzazione che sprigiona 555 cavalli (2 x 200 kW), vanta uno straordinario rapporto peso/potenza di 2,7 kg/cv, simile a quello delle supercar iconiche, per passare da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, e con una autonomia superiore ai 400 km su strada (in ciclo WLTP combinato, in corso di omologazione). La ricarica completa della batteria in corrente alternata si effettua con il caricabatterie di bordo da 11 kW in circa 8 ore.

Per l’utilizzo sportivo in pista, Renault 5 Turbo 3E sarà in grado di compiere diversi hot lap alla velocità massima di 270 km/h, prima di ricaricarsi in modalità rapida su infrastrutture da 800 volt e con potenza di carica di 350 kW in corrente continua. Sono sufficienti 15 minuti per passare dal 15 all’80% di ricarica della batteria!

Per i sorpassi, il volante è dotato di pulsante boost per incrementare la potenza. Un altro pulsante consente di regolare la frenata rigenerativa su quattro livelli. Infine, con i settaggi MULTI-SENSE è possibile scegliere tra 4 modalità di guida:

Regular

Snow

Sport

Race, con funzione drift assist associata a quest’ultima

Interni turbo

All’interno si respira un’atmosfera assolutamente sportiva, con sedili avvolgenti con cinture a 6 punti, componenti prevalentemente in carbonio per ridurre il peso e materiali alto di gamma come l’Alcantara per rivestire i sedili e la plancia. Il freno a mano verticale in stile rally sarà il protagonista assoluto di quest’ambiente «estremo».

Sui display OpenR da 10,1” e 10,25” – gli stessi della Renault 5 stradale – è possibile visualizzare tutte le informazioni di guida, navigazione e multimedialità, rendendo la piccola hot hatch non solo una belva sacra, ma anche una vettura ben connessa a livello di infotainment, capace di essere sfruttata nelle sue funzionalità attraverso la guida di tutti i giorni.

Livree dedicate e produzione limitata Renault 5 Turbo 3E sarà disponibile con un’ampia scelta di tinte per la carrozzeria e per l’abitacolo. Alcune di queste ricordano le tinte storiche delle Renault 5 Turbo e Turbo 2 di serie, come il Rosso Granata, o le livree da gara come la «Tour de Corse 1982» che abbina giallo, bianco e nero. Saranno disponibili anche nuove vesti grafiche decisamente moderne o in stile gentleman driver.

I 1.980 esemplari numerati di Renault 5 Turbo 3E saranno venduti in diversi mercati chiave come Europa, Medio Oriente, Giappone e Australia… un numero che rende omaggio all’anno di lancio di Renault 5 Turbo. Inoltre, i clienti possono scegliere, in opzione, il numero seriale al momento dell’ordine. Le prenotazioni sono aperte dal 22 aprile, mentre le prime consegne sono previste dal primo semestre 2027.

