Range Rover celebra la classe e il lusso britannici con una serie esclusiva di 4 modelli

Ciascun modello, ispirato ai quartieri più influenti di Londra, è disponibile anche nella versione ibrida plug-in

Range Rover è il brand di SUV di lusso britannico per eccellenza, celebre non solo per le sue caratteristiche tecniche dei suoi SUV ma parimenti per la classe e l’eleganza che li contraddistinguono: lusso e tradizione sono stati costantemente parte integrante della storia di Range Rover che ora presenta tre nuove edizioni esclusive dei suoi già esclusivi SUV.

In realtà le tre edizioni appena presentate – Range Rover Evoque Hoxton Edition, Range Rover Velar Belgravia Edition e Range Rover Sport Battersea Edition – si affiancano alla nuova Range Rover Westminster Edition completando così la serie esclusiva di Range a tema londinese.

Andare a ritroso nel tempo ci riallaccia ad un illustre e blasonato precedente a quattro ruote ovvero la prestigiosa Range Rover Linley Edition che, presentata a Park Lane nel 1999, incarnava la sofisticatezza di Mayfair, seguito, in occasione del 50° anniversario del brand dalla collaborazione tra la Casa britannica e il celebre sarto di Savile Row, Henry Poole& Co. che per l’occasione realizzò un tessuto personalizzato ispirato agli interni originali della Range Rover.

Tornando ai giorni nostri vediamo che le quattro prestigiose vetture che vogliono rappresentare il mood di ciascuno dei quartieri più influenti della capitale britannica, è disponibile nella versione ibrida plug-in(¹), per una guida quasi silenziosa(²) e con un’autonomia in modalità elettrica fino a 118 km(³), sufficiente per soddisfare i percorsi giornalieri medi delle persone con zero emissioni.

Range Rover Evoque Hoxton Edition

Hoxton è il quartiere degli innovatori e dei trendsetter e a questi si ispira la nuova Range Rover Evoque Hoxton Edition, dinamica rappresentazione della moda e della modernità, arricchita da accenti unici ispirati al quartiere.

La Hoxton Edition presenta una scritta discreta sul bordo inferiore delle portiere esterne e la scritta «Hoxton Edition» illuminata nella luce di cortesia. Gli esterni sono caratterizzati, fra l’altro, dai nuovi cerchi in lega da 20” Satin Gold con finitura diamantata a contrasto, incorniciati da un raffinato pacchetto di stile esterno Platinum Atlas.

Gli interni sono arredati con sedili in pelle con cuciture a contrasto mentre le pedane illuminate Hoxton Edition e la finitura in alluminio spazzolato nero con la grafica distintiva dell’edizione creano un’atmosfera unica e curata.

Range Rover Velar Belgravia Edition

Belgravia unisce il classico dell’architettura georgiana al moderno del lusso contemporaneo: temi da cui Range Rover Velar ha tratto ispirazione, tanto da esser stata presentata, al London Design Museum.

La sua versione «Belgravia Edition» combina la tradizione della Casa con un’assoluta attenzione al dettaglio di design come immediatamente visibile dalla modernità della sua finitura esterna sottolineata dai cerchi in lega diamantati Dark Agate da 20” con verniciatura Satin Black Tinted Lacquer.

L’esclusiva firma «Belgravia Edition» è armoniosamente riprodotta sul bordo inferiore delle portiere, sulla finitura in alluminio spazzolato nero e nelle esclusive luci di cortesia, mentre i sedili in pelle morbida con cuciture a contrasto esprimono quella raffinata maestria sartoriale che ci attende su un SUV di tale classe.

Ma non ci si ferma qui poiché la Belgravia Edition Satin sarà affiancata da un’ulteriore, esclusiva serie di 400 modelli a livello globale(⁴) che introduce, per la prima volta su un modello Velar, una pellicola protettiva Clear Satin, cerchi in lega diamantati da 22” Dark Agate Grey con finitura Satin Black(⁵) e un pacchetto di stile esterno Black per una finitura più audace e contemporanea.

Ogni modello riporta la dicitura «1 di 400», a conferma dell’appartenenza ad una serie rigorosamente limitata.

Range Rover Battersea Edition

Battersea fonde il fascino dell’architettura industriale art déco a un’estetica d’avanguardia, un connubio che ha trasformato un quartiere in spazi culturali contemporanei.

Riflettendo questo spirito di reinvenzione, la Range Rover Sport Battersea Edition introduce un’espressione del brand più decisa e assertiva preservando il retaggio prestazionale di questo modello cui aggiunge elementi di design audaci e contemporanei, tra cui un tetto a contrasto nero e un pacchetto esterno nero, oltre a cerchi forgiati neri da 22”.

Le finiture esclusive dell’interno includono la scritta «Battersea Edition» sulla consolle centrale e sulle pedane, oltre a cuciture a contrasto distintive intessute nei sedili per un maggiore dinamismo dell’abitacolo.

Range Rover Westminster Edition

Westminster è l’epicentro della leadership e del patrimonio culturale, architettonico e politico britannico; a tutto questo si rifà la «Westminster Edition» incarnando al top il ruolo di leadership del marchio Range Rover aggiungendo particolarità che ne sottolineano ed esaltano raffinatezza, eleganza e lusso.

L’esterno è caratterizzato dalla scritta distintiva «Westminster Edition» e da possenti ma eleganti cerchi in lega diamantati da 22”.

L’abitacolo è impreziosito da un pregiato Natural Black Birch Veneer con intarsio a 10 linee: un sottile riferimento al numero 10 di Downing Street, sede della leadership britannica.

Dotata di una specifica che riflette il prestigio dell’omonimo quartiere, la «Westminster Edition» è proposta con vernice metallizzata premium accuratamente selezionata di serie, audio Meridian 3D(⁶) e tetto panoramico scorrevole.

La dichiarazione

Hannah Custance Range Rover Materiality Senior Manager ha dichiarato che “Questa serie di edizioni ispirate a Londra rappresenta un’espressione contemporanea del dialogo duraturo tra la capitale e il brand Range Rover. Ogni quartiere da cui abbiamo tratto ispirazione è servito da musa vibrante, scelto per il suo ricco patrimonio britannico, la sua iconica architettura moderna o il suo ruolo di epicentro della scena creativa londinese. Attraverso la nostra maestria nel design dei materiali, abbiamo cercato di racchiudere lo spirito di questi quartieri culturalmente significativi attraverso dettagli curati e raffinati in ogni edizione, declinati su tutta la gamma Range Rover”.

[ Redazione Motori360 ]

FINE

¹ I valori di autonomia in modalità elettrica si basano su un veicolo di produzione su un percorso standardizzato. L’autonomia effettiva varia in funzione delle condizioni del veicolo e della batteria, del percorso effettivo, dell’ambiente e dello stile di guida.

² Il 75% dei percorsi giornalieri medi dei clienti è pari o inferiore a 94 km. Calcolato utilizzando i dati InControl di oltre 143.000 veicoli Range Rover e Range Rover Sport dei clienti, in 12 mercati globali tra giugno 2023 e giugno 2024.

³ Basato sulla Range Rover Sport Battersea Edition P460e.

⁴ La disponibilità delle specifiche del veicolo dipende dal mercato. Verificare presso il proprio concessionario la disponibilità nel mercato locale.

⁵ I cerchi da 22″ non sono disponibili sui modelli PHEV. I modelli Belgravia Edition Satin PHEV sono dotati di cerchi da 21″ Gloss Black.