Prima del debutto globale, Kia presenta il teaser della nuova Seltos

Kia ha diffuso le immagini teaser della nuova Kia Seltos, in vista della sua anteprima mondiale, calendarizzata per la fine del mese. Sei anni dopo il lancio della prima generazione nel 2019, Seltos SUV compatto si presenta completamente riprogettato, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Kia in questo segmento in continua e rapida espansione.

Forte delle sue credenziali che lo annoverano tra i modelli Kia di maggior successo a livello mondiale, la nuova generazione di Seltos interpreta l’autentico stile SUV aggiungendo un tocco ancor più innovativo e high-tech. Il design fonde elementi caratteristici della recente tradizione dei SUV con motore termico, ICE, all’aerodinamica sofisticata ma, allo stesso tempo essenziale, degli ultimi veicoli elettrici di Kia.

Le linee esterne, ispirate alla filosofia di design di Kia «Opposites United», si caratterizzano per le proporzioni potenti, i rivestimenti audaci e le superfici tecniche che comunicano sicurezza e agilità. La vista anteriore è definita dalla caratteristica firma luminosa di Kia Star Map daytime running lights, mentre la vista posteriore presenta una corrispondenza grafica tra i gruppi ottici orizzontali e verticali, che determina un’identità visiva armoniosa e chiara da ogni angolazione.

L’introduzione delle maniglie delle portiere a filo migliora l’efficienza aerodinamica e aggiunge un elemento stilistico ricercato, che va a sottolineare il mix di stile e praticità del modello.

La nuovissima Seltos, a conferma delle sue ambizioni globali, verrà proposta con una gamma molto ampia di tinte carrozzeria. Saranno inoltre disponibili allestimenti esclusivi come X-Line e GT-Line, per offrire maggiori possibilità ai clienti di esprimere la propria personalità con sicurezza.

Kia rivelerà il design e i dettagli della prossima generazione di Seltos il 10 dicembre prossimo durante la online world premiere, trasmessa in live streaming sul canale ufficiale Kia’s official YouTube.