Presentato Omoda 4: il crossover per i giovani e non solo

L’arrivo di un b-SUV Omoda era nell’aria già da tempo, come le diverse voci riguardanti il target giovanile su cui avrebbe puntato e le numerose novità che avrebbe introdotto sul mercato. Ora, con il suo arrivo, la sfida è lanciata ma dovremo pazientare ancora un po’ per vederlo sul suolo italiano

Il crossover compatto Omoda che si appresta a riscrivere le regole del segmento con il suo design Cyber Mecha è stato ufficialmente battezzato Omoda 4 dopo aver attirato l’attenzione di pubblico e critica sotto forma di Concept Omoda 3. Svelato in anteprima globale all’International User Summit OMODA & JAECOO 2025 a Wuhu, in Cina, Omoda 4 è pronto per la commercializzazione in tutto il mondo. Svelato sei mesi fa come Concept Omoda 3, aveva attirato l’attenzione entusiasta dei giovani di tutto il mondo.

La straordinaria accoglienza da parte del pubblico e i feedback positivi ricevuti dagli utenti hanno creato aspettative ancora più elevate, inducendo OMODA & JAECOO ad aggiornare il nome del modello da Omoda 3 a Omoda 4. La presentazione del prodotto è stata anche l’occasione per un dialogo profondo tra il brand e gli utenti, segnando il passaggio dall’ordinaria costruzione di auto alla co-creazione con i suoi utenti, dimostrando l’impegno del marchio nel plasmare il futuro della mobilità insieme alla sua comunità.

«Cyberdesign»

Dai fari anteriori affilati alle linee laterali angolari, fino al design posteriore dettagliato, ogni elemento incarna lo spirito fondamentale del SUV crossover Cyber Mecha. I team di progettazione e ingegneria hanno collaborato a stretto contatto, ripetendo centinaia di volte le regolazioni del telaio e il design del frontale per trovare il giusto equilibrio tra estetica futuristica e funzionalità Pratica.

“Il pubblico di Omoda 4 è costituito da una nuova generazione di giovani dallo stile di vita avventuroso che osano infrangere le regole. La vera innovazione richiede coraggio e quel coraggio deriva da una profonda comprensione degli utenti” ha affermato Richard Choo, Chief Designer di Omoda & Jaecoo.

La strategia di un design differenziato del marchio OMODA & JAECOO si riflette anche in Omoda 4: OMODA enfatizza l’impatto visivo con colori audaci ed elementi stilistici, mentre JAECOO utilizza materiali raffinati e proporzioni precise per trasmettere una sicurezza sobria. Questo posizionamento preciso deriva da un’attenta osservazione dei comportamenti degli utenti: il parcheggio, il campeggio, il carico e lo scarico e altre attività quotidiane vengono tradotti nel linguaggio del design del veicolo.

Presentata anche in versione «Ultra»

Dopo il reveal della nuova Omoda 4, è stata svelata anche la versione «Ultra». Omoda 4 Ultra ha fatto il suo debutto ufficiale all’evento «OMODA DREAM DAY» in occasione dell’International User Summit OMODA & JAECOO 2025.

Basato sul linguaggio stilistico «Cyber Mechanic», Omoda 4 presenta modifiche multidimensionali nel design esterno, nell’aerodinamica e nei dettagli dei materiali, offrendo ai giovani utenti di tutto il mondo una nuova soluzione di personalizzazione che integra estetica e funzionalità.

[ Cristiano Fortini ]