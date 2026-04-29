Porsche lancia la nuova Cayenne, una Coupé Electric

Molto SUV e un po’ 911, la nuova coupé della Casa di Stoccarda ha un profilo accattivante e tre livelli di potenza

Prendi una Cayenne, taglia via il padiglione e sostituiscilo con il tetto della 911, aggiungi un parabrezza appositamente progettato ed ecco servita una versione Coupé che unisce imponenza e dinamismo.

aspetto imponente all’iconico profilo – noto in Porsche come flyline. I modelli coupé si distinguono già dal montante A in poi, oltre che per il parabrezza.

Il tetto inclinato di questa Cayenne Coupé Electric contribuisce ad abbassare il coefficiente aerodinamico (Cx), dallo 0,25 della versione classica ad un bel 0,23 con positivo impatto anche sull’autonomia nel ciclo misto (WLTP) fino a 18 chilometri rispetto al modello SUV, per un massimo di 669 km a seconda della versione; altre particolarità aerodinamiche degne di nota quali le alette di raffreddamento orientabili e lo spoiler posteriore adattivo, sono comprese nel sistema Porsche Active Aerodynamics.

Dinamismo e praticità

L’immagine eminentemente sportiva non nega la grande praticità nell’uso quotidiano grazie a un volume di carico interno che va da 534(1) a 1.347 litri cui si aggiungono i 90 litri del vano bagagli anteriore.

I sedili posteriori – disponibili nelle configurazioni a due posti o 2+1 – sono regolabili elettricamente in due posizioni.

Gli ingombri sono gli stessi della versione SUV (lunghezza 4.985 mm., larghezza di 1.980 mm specchietti esclusi), mentre l’altezza massima, inferiore di 24 mm, scende a 1.650 mm.

Come per il SUV, anche per questa versione è disponibile un gancio traino con portata fino a 3,5 tonnellate mentre chi ha esigenze di ulteriore robustezza del mezzo, ha a disposizione anche un pacchetto fuoristrada.

Gamma e caratteristiche tecniche

Tre i modelli disponibili già dal momento del lancio:

Cayenne Coupé Electric da 300 kW (408 cv), con un picco di potenza in overboost (grazie al Launch Control) di 325 kW (442 cv), spunto 0 – 100 km/h in 4,8”, velocità massima 230 km/h; prezzo in Italia a partire da € 113.008 (2)

da 300 kW (408 cv), con un picco di potenza in overboost (grazie al Launch Control) di 325 kW (442 cv), spunto 0 – 100 km/h in 4,8”, velocità massima 230 km/h; prezzo in Italia a partire da € 113.008 Cayenne S Coupé Electric da 400 kW (544 cv), con un picco di potenza in overboost (grazie al Launch Control) fino a 490 kW (666 cv), spunto 0 – 100 km/h in 3,8”, velocità massima 250 km/h: prezzo in Italia a partire da € 134.934 (2)

da 400 kW (544 cv), con un picco di potenza in overboost (grazie al Launch Control) fino a 490 kW (666 cv), spunto 0 – 100 km/h in 3,8”, velocità massima 250 km/h: prezzo in Italia a partire da € 134.934 Cayenne Turbo Coupé Electric da 630 kW (857 cv), con potenza in overboost (grazie al Launch Control) fino a 850 kW (1.156 cv), spunto 0 a 100 km/h in 2,5”, velocità massima 260 km/h: prezzo in Italia a partire da € 172.662(2).

Grazie alla tecnologia a 800 volt, la Cayenne Coupé Electric – utilizzando un caricatore rapido in corrente continua compatibile – può ricaricarsi fino a 390 kW arrivando, in condizioni specifiche, addirittura a 400 kW(3). Si può anche ricaricare in corrente alternata fino a 11 kW utilizzando il caricatore di bordo di serie (optional quello da 22 kW).

Le sospensioni non presentano differenze rispetto a quelle montate sui SUV:

la Coupé è dotata di serie di sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori;

di regolazione elettronica degli ammortizzatori; la Cayenne S Coupé Electric e la Cayenne Turbo Coupé Electric può montare, a richiesta, il sistema di sospensioni attive Porsche Active Ride.

Infine l’asse posteriore sterzante (con angolo di sterzata fino a 5°) si può avere su tutti i modelli.

Dotazioni

La Cayenne Coupé Electric riprende la Porsche Driver Experience del SUV che già offre un ambiente digitale che, orientato al guidatore, è caratterizzato da un’ampia superficie di visualizzazione che include

un quadro strumenti completamente digitale;

il Flow Display centrale;

un display per il passeggero;

un head-up display AR (optional).

Per facilitare accesso e gestione, i comandi digitali e analogici sono complementari e ottimizzati dal punto di vista ergonomico mentre la Porsche Digital Interaction è personalizzabile e caratterizzata da un uso intuitivo. Infine widget personalizzabili, temi di visualizzazione configurabili a proprio piacimento e l’integrazione di app di terze parti garantiscono un’esperienza utente connessa e personalizzabile.

Il pacchetto Sport Chrono completa la dotazione di serie della Cayenne Coupé Electric che risulta così più ricca rispetto a quella della SUV.

Il tetto panoramico in cristallo con controllo variabile della luce (una pellicola a cristalli liquidi attivabile elettricamente), è disponibile su richiesta esattamente come il Pacchetto Sport alleggerito specifico per la Coupé che riduce fino a 17,6 kg il peso dell’auto a seconda del modello. Il pacchetto comprende

un tetto leggero in carbonio;

inserti sportivi in carbonio;

cerchi da 22 pollici specifici per il pacchetto e pneumatici ad alte prestazioni;

pannelli centrali dei sedili rivestiti in tessuto con il classico motivo Pepita;

rivestimento del tetto in Race-Tex e superfici in carbonio a pori aperti.

Come opzione, il pacchetto Sport alleggerito può essere abbinato anche a rivestimenti in pelle nera e a un sistema di sedili posteriori 2+1.

La dichiarazione di Thomas Stopka, responsabile Exterior Design presso Porsche Style: “La linea del tetto leggermente inclinata scivola con eleganza sulle ampie fiancate dell’auto e conferisce alla Cayenne Coupé un carattere particolarmente sportivo. Lo spoiler posteriore adattivo si inserisce armoniosamente nella carrozzeria, mentre l’integrazione a filo del lunotto posteriore, con un numero ridotto di punti di giunzione, garantisce linee pulite e un look moderno. Linee tracciate con precisione, proporzioni ampie e listelli dei finestrini laterali in nero lucido definiscono uno stile che trasuda sportività in ogni dettaglio. Esuberante e dall’assetto deciso, la nuova Cayenne Coupé Electric è una sportiva in tutto e per tutto”.

[ Redazione Motori360 ]

◘ La Casa precisa:

(1) Con sistema dei sedili posteriori in posizione «cargo».

(2) Tutti i prezzi indicati per il mercato italiano includono l’IVA e gli equipaggiamenti specifici per il Paese.

(3) Potenza di ricarica della Cayenne in condizioni specifiche utilizzando una colonnina di ricarica rapida CCS con potenza > 400 kW, tensione > 850 V, corrente > 520 A, stato di carica iniziale (SoC) compreso tra il 45% e il 48% e temperatura della batteria compresa tra 40 °C e 42 °C. Potenza massima di ricarica in corrente continua, quando si ricarica dal 10% all’80% di SoC in condizioni ottimali: 390 kW (colonnina di ricarica rapida CCS con potenza > 390 kW, tensione > 850 V, corrente > 520 A, temperatura della batteria 15 °C, stato di carica iniziale 9% e autonomia residua < 60 km).