Polestar si espande in Italia con lo showroom Gino S.p.A. a Torino e l’apertura dei test drive a Bari

Il marchio svedese di auto elettriche ad alte prestazioni Polestar, prosegue la sua strategia di espansione sul mercato italiano. Ha aperto ufficialmente a giugno il suo nuovo Polestar Space a Torino mentre a Bari sono già pronti i test drive a cui seguirà il prossimo Space dopo quelli già attivi a Milano, Roma, Padova e Modena.

Lo showroom Gino S.p.A., il punto di riferimento per tutti i clienti del Piemonte interessati a scoprire e provare da vicino l’intera gamma del brand, si trova in Via Lando Conti 11, 10042 Nichelino (TO) e si estende su una superficie di 290 metri quadrati con Polestar Specialist altamente qualificati.

Presso il nuovo Polestar Space è possibile scoprire Polestar 2, la fastback elettrica dal design minimalista, recentemente aggiornata con il Model Year 2026, che introduce miglioramenti al sistema infotainment e l’opzione per l’impianto audio Bowers&Wilkins; Polestar 3, SUV elettrico dell’era moderna, eletto Luxury Car of the Year 2025 da Chasing Cars e Best EV SUV da Top Gear, con valutazione di 5 stelle Euro NCAP e il punteggio più alto degli ultimi nove anni nella protezione dei bambini;e Polestar 4, l’innovativo SUV-coupé ad alte prestazioni che unisce estetica sportiva e comfort di livello superiore.

“Dopo averle studiate e provate personalmente (anche in pista) ho scelto di puntare su questo Brand convinto della bontà del prodotto in termini di contenuti, performance e posizionamento sul mercato,” dichiara Alessandro Gino, General Manager di Gino S.p.A.

Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar Italia, ha sottolineato che “L’apertura del nuovo Space di Torino e l’attivazione dei test drive a Bari sono un ulteriore passo nella nostra strategia di espansione fisica in Italia. Siamo particolarmente orgogliosi di avvicinarci sempre di più a tutto il territorio nazionale, ampliando l’accesso alla mobilità elettrica premium in modo concreto, diretto e su scala nazionale”.

A conferma del continuo rafforzamento della presenza sul territorio, Polestar ha confermato l’avvio dei test drive a Bari, disponibili già da giugno, in vista dell’apertura del prossimo Polestar Space.