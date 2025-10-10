Pirelli nuovo Cinturato Winter 3 con il Marchio di Qualità Premium TÜV

È il nuovo pneumatico invernale high-performance per berline e crossover, con prestazioni superiori su neve e bagnato

Il nuovo Cinturato invernale ad alte prestazioni Winter 3 è specificamente destinato a berline e crossover; gli enti indipendenti Dekra e TÜV ne hanno verificato le ottime qualità tanto su neve quanto sul bagnato piazzandolo, dopo appropriati test comparativi, al primo posto su neve per frenata, trazione e handling, tanto da ricevere il Marchio di Qualità Premium TÜV.

Musica identica anche dopo i test sul bagnato, i cui risultati lo pongono al vertice per resistenza all’aquaplaning e maneggevolezza, con classificazione A-B sull’etichetta europea per il wet grip su tutta la gamma, e a proposito di «musica», ecco un comfort acustico superiore grazie alle basse emissioni di rumore da rotolamento, come confermato dall’etichetta Europea, mentre il disegno battistrada assicura prestazioni durature e maggiore resa chilometrica rispetto alla precedente generazione.

Lo sviluppo

Gli eccellenti risultati su neve e bagnato scaturiscono da un lavoro di sviluppo teso alla positiva convivenza di caratteristiche apparentemente e statisticamente inconciliabili e questo grazie alle nuove tecniche di Virtual Development, che ha spostato il focus dalla fase di sperimentazione fisica – in cui ci si muoveva per tentativi testando materialmente pneumatici-prototipo – alla simulazione sempre più sofisticata di differenti variabili, che ha restituito risultati più precisi, minimizzando così i tempi del sempre indispensabile sviluppo sul campo.

Il principale aggiornamento ha riguardato il disegno del battistrada il cui canale centrale a zig-zag migliora l’evacuazione dell’acqua mentre le lamelle ottimizzate e gli Snow Keeper Teeth sui tasselli intrappolano la neve per una migliore aderenza neve su neve, senza penalizzare le prestazioni sul bagnato.

La mescola è stata sviluppata partendo da quella impiegata sul P Zero Winter 2, pneumatico ultra-high performance per l’inverno, vincitore di diverse comparative tra competitor. Il polimero impiegato, il Dual-Core Polymer, presenta una struttura a doppia modalità di funzionamento che aumenta il grip nelle diverse condizioni: l’elevata mobilità alle basse temperature fornisce aderenza sulla neve, senza tuttavia compromettere la tenuta su superfici bagnate o asciutte. A questo si aggiunge un’ottima resistenza all’usura, che amplia la resa chilometrica e la resistenza all’aquaplaning, entrambe migliorate rispetto al precedente prodotto.

Le tecniche di virtualizzazione sono state applicate anche allo sviluppo dei materiali, grazie al Virtual Compounder: strumento, sviluppato da Pirelli e basato su IA generativa, per accelerare l’identificazione delle migliori combinazioni di materiali per le nuove mescole, consentendo di elaborare risultati più precisi e massimizzare l’efficienza nei processi.

Pneumatico invernale? Testato indoor anche d’estate

L’evoluzione e l’ampliamento delle attività di sviluppo hanno riguardato tanto il ricorso ai metodi virtuali, quanto nuove modalità e strutture relative ai test fisici in modo da poter sperimentare in diversi momenti dell’anno ottenendo così risultati più accurati in tempi più rapidi.

Oltre ai laboratori di testing della Bicocca, un ruolo fondamentale in questa fase è stato giocato dal Pirelli Sottozero Center, centro di eccellenza nella Lapponia svedese, dove il dipartimento R&D testa i pneumatici su differenti superfici, dalla neve al ghiaccio, tutto l’anno. Inaugurata nel 2017, la struttura si estende su 125 ettari con 19 piste di neve, ghiaccio, bagnato e asciutto. Il Cinturato Winter 3 è stato il primo prodotto a usufruire della più recente struttura indoor, di recente inaugurata nell’area del proving ground, che consente di replicare temperature, condizioni e fondi invernali anche in estate. Per garantire il massimo dell’efficacia su specifiche vetture, tra test fisici e virtuali, il pneumatico è stato testato su oltre 10 modelli di auto fra i più rappresentativi del mercato.

La gamma «Winter 3» e l’offerta invernale Pirelli

Pirelli comunica che la gamma Cinturato Winter 3:

è già disponibile sul mercato del ricambio con oltre 35 prodotti;

copre misure da 16 a 20”;

adotta soluzioni studiate ad hoc per le peculiarità di auto elettriche e ibride plug-in e…,

si caratterizza anche per la presenza di tecnologie come Elect, che consente di aumentare fino al 10% l’autonomia di tali vetture;

è disponibile anche la tecnologia Pirelli Noise Cancelling System (PNCS) che riduce il rumore di rotolamento nell’abitacolo grazie a uno speciale materiale fonoassorbente applicato all’interno del pneumatico;

si inserisce nella gamma invernale di Pirelli, accanto alle ultime novità, quali il P Zero Winter 2 per le auto più performanti e lo Scorpion Winter 2 per i SUV ad alte prestazioni.

La gamma Winter 3 risponde quindi con diversi prodotti alla crescente domanda di pneumatici specializzati per l’inverno anche nelle misure dai 18 pollici in su, tipiche dei segmenti più alti.

[ Redazione Motori360 ]