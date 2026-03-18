PEUGEOT lancia il suo nuovo «Turbo100», propulsore dedicato alle 208 e 2008 della Casa del Leone

Migliore efficienza grazie a un nuovo turbocompressore a geometria variabile, un nuovo sistema di iniezione diretta ad alta pressione e alla distribuzione con catena. Singola manutenzione ogni 2 anni/25.000 km

Il piacere di guida è sempre una priorità per la Casa del Leone ed è con questo obbiettivo nel mirino che gli ingegneri PEUGEOT hanno progettato il nuovo motore a benzina «Turbo 100», che oltre a ottimizzare efficienza e affidabilità porta prestazioni e sensazioni a un livello superiore rispetto a quanto assicurato dalla precedente versione di propulsori.

Il Turbo 100 è un propulsore di terza generazione che – disponibile sulla PEUGEOT 208 da questo mese e sulla PEUGEOT 2008 dal prossimo maggio – incorpora il 70% di nuovi componenti fra cui la catena di distribuzione, il turbocompressore, il sistema di iniezione, i pistoni, il blocco cilindri e altro ancora.

Piacere di guidare

Il motore «Turbo 100» è un 3 cilindri da 1.199 cm³ in grado di erogare 101 cavalli (74 kW) di potenza massima a 5.500 giri/min con una coppia massima di 205 Nm che parte da 1.750 giri/min.

Il nuovo turbocompressore a geometria variabile ottimizza la risposta del motore a bassi regimi, facilitando guida urbana e sorpassi e garantendo al tempo stesso un bel piacere di guida nelle diverse condizioni di traffico, urbano e non.

Efficienza ottimizzata

In questo nuovo motore «Turbo 100», consumo di carburante e controllo delle emissioni sono efficientemente gestiti da un nuovo sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar), dall’introduzione di un sistema di fasatura valvole che riduce l’attrito interno, dall’adozione di nuove teste dei pistoni e dal nuovo funzionamento basato sul ciclo Miller con alto rapporto di compressione, in grado di migliorare l’efficienza termica della combustione.

Affidabilità migliorata

Per un maggiore piacere di guida e una maggiore durata, il motore «Turbo 100» è ora dotato di catena di distribuzione una novità importante che si affianca a nuovi blocco motore, pistoni e relative fasce; il tutto progettato per contribuire alla robustezza complessiva e al controllo del consumo di olio.

Durante la fase di sviluppo, il motore «Turbo 100» è stato sottoposto a test di resistenza particolarmente impegnativi in condizioni estreme, con oltre 30.000 ore su banco di prova che hanno riprodotto ogni possibile situazione di guida cui si sono aggiunti ben 3 milioni di chilometri complessivi, percorsi da diversi prototipi mossi da tali propulsori che hanno singolarmente percorso una media di 200.000 chilometri dando chiara prova di affidabilità.

Per la massima tranquillità, le PEUGEOT 208 e 2008 equipaggiate con il motore «Turbo 100» beneficeranno ovviamente – come tutti i modelli del marchio PEUGEOT – del programma PEUGEOT CARE (garanzia fino a 8 anni/160.000 km).

Manutenzione ridotta

I modelli dotati del nuovo motore «Turbo 100» beneficeranno di un programma di manutenzione ridotto, con una singola manutenzione ogni 2 anni/25.000 km (precedentemente ogni 1 anno/20.000 km), con un controllo annuale intermedio.

[ Redazione Motori360 ]