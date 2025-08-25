Opel lancia la Corsa GSE Vision Gran Turismo

Anteprima mondiale della nuova concept car all’IAA Mobility 2025 a Monaco di Baviera (8-14 settembre 2025); l’auto sarà giocabile il prossimo autunno in Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e PlayStation 5

La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta l’ultimo capitolo della lunga storia delle concept car Opel, iniziata con l’Opel Experimental GT del 1965. Oggi – dopo 60 anni – Opel si apre a nuovi orizzonti e presenta all’IAA Mobility 2025 una show car fisica che può essere giocata anche in Gran Turismo 7 e collega il marchio tedesco alla comunità dei videogiocatori.

La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo si ispira alle consolidate radici racing motorsport di Opel offrendo un’anticipazione delle future generazioni di modelli sportivi GSE del Blitz e riaffermando l’impegno di Opel nel segmento delle piccole.

Esterni

Le forme esteriori di Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, dimostrano la libertà che la piattaforma STLA Small consente in termini di design e proporzioni.

Questa concept car, pur con un’impronta a terra simile a quella dell’Opel Corsa, è più bassa e molto più larga mentre il design complessivo mostra una nuova e più tecnica interpretazione della filosofia stilistica di Opel.

Nella parte anteriore, questa speciale Corsa sfoggia una nuova e slanciata versione del Vizor Opel di nuova generazione. Il Blitz Opel illuminato spicca al centro della caratteristica Bussola Opel che funge da spina dorsale della vettura.

L’asse verticale attorno al Blitz è ora illuminato mentre la piega centrale si estende dal paraurti anteriore fino al cofano motore aerodinamico; inoltre il Blitz è affiancato dalle caratteristiche barre luminose sull’asse orizzontale che terminano con due blocchi di vetro tridimensionali.

Stesso andamento al posteriore, con la caratteristica luce di stop a tecnologia edge a forma di bussola che si combina con la scritta «OPEL» in grassetto per formare l’elemento centrale.

L’ampio fanale posteriore a bussola si fonde con il lunotto posteriore, conferendo alla coda un aspetto audace e disinvolto.

Interni

Una volta nell’abitacolo, i piloti possono godersi un’esperienza di guida detox, che rispecchia anche la tipica Opel Compass: il volante offre una visuale libera sulle informazioni più importanti, proiettate solamente sull’head-up display. Il leggero e sportivo sedile sospeso del guidatore, dotato di cinture di sicurezza a sei punti, integra completamente il conducente nell’esperienza di guida e, insieme al roll-bar, garantisce i più elevati standard di sicurezza.

Inoltre i sensori di bordo avvisano il conducente della presenza di altri veicoli: ad esempio, quando un veicolo entra nell’angolo cieco, un avviso appare tramite i tessuti illuminati che ricoprono il cruscotto e gli inserti delle portiere.

Aerodinamica

Per garantire una tenuta di strada a prova di bomba, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è stata dotata di numerose soluzioni aerodinamiche intelligenti e ottimizzate:

le alette aerodinamiche davanti ai parafanghi anteriori e posteriori, insieme ai parafanghi anteriori e posteriori neri, assicurano un flusso d’aria più fluido, migliorando così la maneggevolezza del veicolo alle alte velocità;

i cerchi aerodinamici aumentano l’efficienza riducendo la turbolenza dell’aria nei passaruota;

il diffusore aerodinamico e lo spoiler aerodinamico – entrambi attivi – contribuiscono ad aumentare o diminuire la deportanza a seconda della situazione di guida;

gli indicatori di direzione sono nascosti nei parafanghi anteriori e posteriori e realizzati come sottili luci di posizione.

Inoltre, elementi triangolari troncati ispirati a veicoli sportivi storici e iconici come la Opel Manta 400 da rally sono stati integrati in vari componenti, con la struttura dei cerchi, lo spoiler sul tetto e la gabbia di sicurezza che sfoggiano tutti questo design.

L’aggressività dell’auto è ulteriormente enfatizzata dal contrasto dei colori:il corpo vettura è in bianco perla, gli elementi aerodinamici come cofano, spoiler e diffusore, sono stati verniciati in giallo intenso mentre il tetto, i parafanghi anteriori aerodinamici e i cerchi sono neri e gialli.

Gli pneumatici anteriori Goodyear montano cerchi da 21 pollici neri e gialli, mentre quelli posteriori montano cerchi da 22 pollici bianchi e gialli.

Potenza, Efficacia, Dinamismo

Design mozzafiato, Potenza complessiva di 588 kW (800 cavalli), 800 Nm di coppia e una velocità massima di 320 km/h: questo il biglietto da visita della nuova Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo con cui la Casa di Rüsselsheim vuole rappresentare l’apice del marchio ad alte prestazioni GSE.

Due motori elettrici da 350 kW (476 cavalli), uno per ciascun asse, trazione integrale permanente e ammortizzatori Bilstein aiutano a mantenere il contatto con la strada e migliorano ulteriormente la maneggevolezza garantendo aderenza e stabilità complessiva al top anche grazie a un peso contenuto in soli 1.170 kg nonostante la batteria da 82 kWh ma grazie all’impiego di materiali leggeri in tutti i componenti.

Anche grazie al cambio a rapporto singolo, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo accelera da 0 a 100 km/h in soli 2” e può raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Inoltre, l’inclusione di una funzione boost che eroga 59 kW (80 cavalli) aggiuntivi per un massimo di 4 secondi rende i sorpassi in pista ancora più facili. La funzione boost, quando completamente scarica, si ricarica al 100% in 80”.

Le dichiarazioni

Florian Huettl, CEO di Opel: “Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo porta il nostro marchio GSE a un livello superiore. Non solo mostra cosa è possibile realizzare su una piattaforma per auto di piccole dimensioni, ma offre anche una chiara visione del futuro e si rivolge a tutti gli appassionati di auto. Per la prima volta in assoluto, una concept Opel non può essere ammirata solo da lontano. Quest’autunno tutti potranno guidare questa straordinaria novità in Gran Turismo 7 e vivere in prima persona momenti. Il risultato della combinazione dell’iconico nome Corsa con le caratteristiche ad alte prestazioni GSE parla da sé”.

Kazunori Yamauchi, CEO di Polyphony Digital: “Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto a Opel in Gran Turismo con un’interpretazione così entusiasmante e innovativa della Opel Corsa. Opel vanta una ricca tradizione nelle corse e la Corsa GSE Vision Gran Turismo sarà apprezzata dagli appassionati di GT di tutto il mondo. Siamo entusiasti di vedere le Vision Gran Turismo prendere vita come modelli a grandezza naturale e non vediamo l’ora di vedere la reazione degli appassionati quando verrà presentata all’IAA Mobility 2025 l’8 settembre, prima di essere esposta all’evento Gran Turismo World Series di Berlino sabato 20 settembre”.

Il primo set completo di immagini e il nome dell’auto saranno svelati, in anteprima mondiale, alI’IAA Mobility 2025.

