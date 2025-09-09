Opel: il nuovo Grandland Electric AWD

Potente, robusto e capiente ha una potenza di sistema di 325 cv (239 kW) e 509 Nm di coppia per uno spunto 0-100 km/h in 6,1”, quattro modalità di guida

Il nuovo Opel Grandland Electric AWD (All Wheel Drive), recentemente presentato, è la prima Opel full electric ad essere stata dotata della trazione integrale, caratteristica che le permette di trainare in tutta sicurezza fino a 1.350 chilogrammi (*); da non sottovalutare i 485 litri di capacità del vano bagagli che, in funzione del divano posteriore sdoppiabile 40:20:40, può aumentare sino a 1.580 litri cui si aggiunge una possibilità di traino fino a 1.350 chilogrammi.

Stabile, confortevole e sicuro in ogni circostanza

Questo SUV top di gamma elettrificato di Opel, è stato concepito per offrire – in ogni circostanza e in ogni sua variante – il massimo comfort di viaggio ai suoi cinque occupanti grazie ai sedili Intelli-Seat per guidatore e passeggero anteriore (certificati da Aktion Gesunder Rücken e.V.) e – fra l’altro – un sofisticato sistema infotainment con touchscreen a colori fino a 16” e la Pixel Box trasparente inserita nella console centrale per la ricarica wireless dello smartphone.

Il massimo comfort di guida e la sicurezza sono le massime priorità per Opel Grandland Electric AWD, da un lato, ciò è garantito. D’altra parte, altri due componenti promettono un piacere di guida sicuro e sempre adattato alla situazione del veicolo elettrico a trazione integrale, che vanta una potenza totale del sistema di 239 kW (325 cv).

Inoltre, Opel – a parte la disponibilità di molti pratici accessori per biciclette e simili – mette a disposizione un gancio di traino facilmente montabile in pochi secondi cui agganciare un rimorchio che può caricare fino a 1.350 chilogrammi (§) la cui sicurezza è assicurata dall’ESP con funzione TSM (sistema anti-oscillazione), che mantiene stabile l’assetto del rimorchio stesso durante il viaggio.

Quattro modalità di guida

Una volta al volante di Opel Grandland Elektro AWD, il conducente può scegliere la modalità che ritiene opportuno adottare fra «Normale» e «Eco», dalle caratteristiche facilmente intuibili, «Sport» (che garantisce una più rapida risposta a sterzo e acceleratore), e «4WD» (che vede entrambi i motori elettrici del veicolo funzionare in continuo e distribuire la potenza in modo uniforme su tutte e quattro le ruote per garantire un’aderenza ottimale, soprattutto su fondi scivolosi). Entrambe queste due ultime modalità sono state settate in modo da disporre della potenza di picco e della coppia erogate dal sistema.

Un telaio esclusivo

Il telaio di questo particolare GrandLand è dotato di serie anche dell’esclusiva tecnologia Frequency Selective Damping che, in funzione della situazione, delle condizioni del fondo stradale e dello stile di guida, modula lo smorzamento delle sospensioni momento per momento garantendo così una ammortizzazione confortevole:

alle alte frequenze (cioè con impatti brevi come sui ciottoli);

alle basse frequenze per uno stile di guida sportivo e dinamico con un contatto più diretto con la strada.

Opel Grandland Electric AWD reagisce quindi in modo ancora più immediato e diretto a qualsiasi comando del guidatore rimanendo stabile in ogni circostanza ovvero tanto in frenata quanto in curva e ad alta velocità in autostrada.

Rispettoso dell’ambiente

Questo specifico SUV è del tutto adatto ai viaggi di vacanza a zero emissioni locali: nell’allestimento «Ultimate», attualmente disponibile per l’ordine, Opel Grandland Electric AWD può percorrere fino a 483 chilometri (WLTP2) senza sosta per la ricarica; ulteriori versioni di allestimento con un’autonomia fino a 501 chilometri (valore provvisorio secondo WLTP2) seguiranno entro la fine dell’anno.

Opel Grandland Electric AWD impiega circa 30 minuti per ricaricare la sua batteria NMC agli ioni di litio da 73 kWh (capacità utilizzabile) dal 20% all’80% presso una colonnina rapida pubblica. E quando il rimorchio è sganciato a destinazione, il veicolo a trazione integrale accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi.

[ Redazione Motori360 ]

(*) Carico del rimorchio, frenato al 12% della pendenza di prova.

(§) Valori di autonomia determinati secondo il ciclo di prova WLTP (R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1151). L’autonomia effettiva può variare in base alle condizioni quotidiane e dipende da vari fattori, in particolare dallo stile di guida personale, dalle caratteristiche del percorso, dalla temperatura esterna, dall’uso del riscaldamento e dell’aria condizionata e dal precondizionamento termico.