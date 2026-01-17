Opel al Salone dell’Automobile di Bruxelles con la prima mondiale di Astra e Astra Sports Tourer

Presenti alla rassegna belga anche Opel Mokka GSE, Grandland Electric AWD, Frontera Electric e il concept ad alte prestazioni della Corsa GSE Vision Gran Turismo

Nel grande stand della Casa di Rüsselsheim il CEO di Opel Florian Huettl e la Vice-Presidente Marketing di Opel Rebecca Reinermann hanno presentato in prima mondiale, nell’ambito dell’intera produzione presente, l’ultima evoluzione dell’Opel Astra e dell’Opel Astra Sports Tourer, modelli dalle linee attuali e elegantemente lineari.

L’ultima evoluzione della bestseller della categoria compatta di Rüsselsheim celebra la sua prima mondiale al primo salone automobilistico dell’anno, più pulita e moderna che mai.

Il CEO Opel, Florian Huettl, in conferenza stampa ha aperto il suo intervento ricordando che “Il 2025 è stato un grande anno per Opel con numerosi momenti salienti e il 2026 sarà ancora più emozionante” ed ha comunicato che la popolare Opel Corsa ha nuovamente dominato le statistiche tedesche 2025 delle immatricolazioni in Germania mentre la Casa, grazie al rinnovato trio Opel Grandland, Frontera e Mokka, è ben posizionata nel segmento SUV.

L’attenzione era tuttavia puntata sulla nuova Opel Astra e su Opel Blitz illuminati, provvisti di fari a matrice Intelli-Lux HD e con autonomia elettrica(1) fino a 454 km (WLTP1); nel descrivere la prima, Florian Huettl ha sottolineato che “La nuova Opel Astra segna il prossimo passo nella nostra storia novantennale della classe compatta e porta ancora una volta caratteristiche innovative al segmento” caratteristiche illustrate Rebecca Reinermann che ha sottolineato che uno dei punti forza della nuova Astra è rappresentato dai “fari a matrice di Led Intelli-Lux HD, leader di categoria, sviluppati dagli ingegneri di Rüsselsheim e ora utilizzati anche nella nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer. Oltre 50.000 elementi nei fari garantiscono che “la strada, i segnali, gli ostacoli e i pedoni siano illuminati con una grandissima precisione senza abbagliare gli altri automobilisti”.

Nuova Astra con Opel Blitz e Opel Compass

L’illuminazione è oggi l’elemento centrale del carattere dell’immagine del marchio. È proprio in quest’ottica che il frontale Opel Vizor è stato ulteriormente sviluppato: sia il logo Opel Blitz che la firma Opel Compass vengono stabilmente illuminati per la prima volta.

Guardando alla sostenibilità, viene fatto rilevare che Opel Astra non utilizza affatto elementi cromati esterni, un approccio che si estende anche al design degli interni i cui sedili sono realizzati al 100% con materiali riciclati. Guidatori e passeggeri possono quindi godere di una guida sostenibile e confortevole; da notare che già dalla versione entry-level i sedili brevettati Intelli-Seats con incasso ergonomico al centro sono di serie.

Rebecca Reinermann ha poi evidenziato un altro vantaggio per i clienti: “Offriamo un’ampia gamma di alternative di trasmissione per la nuova Opel Astra, dal motore a combustione efficiente all’ibrido da 48 volt e all’ibrido plug-in fino alla versione completamente elettrica – che ora offre ancora più autonomia rispetto a prima, con fino a 454 chilometri, guidando come prescritto dal ciclo WLTP1”, aggiungendo poi che un altro punto a favore è la garanzia di 8 anni sull’acquisto di un modello Opel a batteria .

Nuova gamma SUV, Opel Corsa

Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha poi confermato l’ottima accoglienza del mercato circa i nuovi modelli Opel full electric: “Circa il 40% di tutte le vendite di Opel Grandland sono elettriche e quasi metà degli ordini di Opel Frontera è elettrico a batteria” fattore che ha contribuito alla crescita degli ordini registrata da Opel negli ultimi mesi.

Gli altri modelli esposti

Oltre alla nuova Astra e alla Astra Sports Tourer erano visibili al pubblico anche numerosi altri modelli elettrici quali l’Opel Mokka GSE, l’auto elettrica a batteria di produzione più veloce nonché vincitrice del Golden Steering(2), nonché il Grandland Electric AWD, primo veicolo full electric integrale Opel e l’Opel Frontera Electric nella sua variante «Extended Range».

Ha poi attirato molta attenzione l’Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, una concept car ad alte prestazioni che fonde il digitale con il mondo reale sottolineando al tempo stesso l’impegno di Opel verso l’importante segmento delle auto di piccole dimensioni.

Secondo le ultime statistiche dell’Autorità Federale per i Trasporti Motorizzati relative alle immatricolazioni, l’attuale Opel Corsa, ovviamente esposta a Bruxelles, è stata la piccola auto più venduta in Germania per cinque anni consecutivi. Pari successo ha riscosso nel 2025 nel Regno Unito dove è stata nuovamente la small car più popolare. La garanzia 2026 di otto anni sui modelli elettrici contribuirà a prolungare la striscia di questi successi.

[ Redazione Motori360 ]

(1) L’autonomia indicata – dato provvisorio – è stata determinata sulla base delle procedure di prova WLTP (Regolamento (CE) n. 715/2007 e Regolamento (UE) n. 2017/1151). L’autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da vari fattori, in particolare lo stile di guida personale, le condizioni del percorso, la temperatura esterna, l’uso di riscaldamento e aria condizionata e il condizionamento termico. Veicolo non ancora disponibile; i dati e le informazioni definitive sui consumi non sono ancora disponibili.

(2) AUTO BILD numero 47/2025 e BILD am SONNTAG numero 47/2025, categoria «Small Cars».