OMODA & JAECOO ha consegnato la diecimillesima auto in Italia

A poco più di un anno dall’ingresso sul mercato, OMODA & JAECOO celebra un risultato storico: 10.000 vetture vendute in Italia. Il traguardo è stato festeggiato a Torino, presso il concessionario Gino, con la consegna simbolica della vettura numero 10.000 alla presenza di Shawn Xu, CEO globale di OMODA & JAECOO, che ha voluto testimoniare l’importanza strategica del mercato italiano.

Italia: crescita oltre le attese

Ad agosto, OMODA & JAECOO ha raggiunto l’1,63% di quota nel mercato privati, consolidando la presenza tra i principali protagonisti del comparto C-SUV. I modelli Omoda 5 e Jaecoo 7 hanno scalato le classifiche posizionandosi tra i primi 10 del segmento, grazie a un’offerta che coniuga prestazioni, autonomia fino a 1.200 km e sicurezza a 5 stelle Euro NCAP.

Successo globale

Il traguardo italiano si inserisce in un quadro di crescita internazionale senza precedenti. OMODA & JAECOO ha superato le 630.000 consegne globali in soli due anni dal lancio, con oltre 211.000 unità vendute da inizio 2025 (+38% rispetto al 2024). L’Europa, e in particolare Italia, Spagna e Regno Unito, rappresenta un’area strategica di espansione, insieme a nuovi mercati in Germania, Francia e Croazia.

Una rete in continua espansione

Fondamentale per il raggiungimento delle 10.000 unità vendute è stata la collaborazione con la rete di distribuzione. Ad oggi 105 contratti siglati con i 2dealer, 73 già operativi e 110 previsti entro fine anno garantiscono una copertura capillare del territorio nazionale. Il servizio post-vendita si distingue per l’efficienza: grazie al Centro Logistico di Basiano (MI), i ricambi sono disponibili entro 24/48 ore in tutt’Italia, isole comprese. La gamma è coperta da 7 anni/150.000 km di garanzia (8 anni/160.000 km per i componenti elettrici) e da una protezione di 12 anni contro la corrosione.