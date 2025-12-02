Home > Automotive > Attualità > OMODA & JAECOO firma un nuovo record di immatricolazioni: 2.204 vetture messe in strada a novembre

OMODA & JAECOO firma un nuovo record di immatricolazioni: 2.204 vetture messe in strada a novembre

OMODA & JAECOO continua la sua ascesa in Italia e firma a novembre un nuovo record: 2.204 immatricolazioni, in crescita del +20% rispetto al mese di ottobre. In un contesto generale di mercato che rallenta, OMODA & JAECOO segna una netta crescita, confermandosi tra i brand emergenti più dinamici sul mercato

A distanza di un anno dal suo approdo in Italia, OMODA & JAECOO – brand del colosso cinese Chery – registra l’ennesimo record di vendita e conferma la solidità della proposta e dell’efficacia della strategia commerciale.

Con 1.331 Omoda e 873 Jaecoo immatricolate a novembre, la quota complessiva di OMODA & JAECOO sale all’1,76% sul totale mercato italiano, e al 2,27% nel canale dei privati – un segmento chiave per il posizionamento del brand, con Omoda che raggiunge l’1,48% e Jaecoo lo 0,79 % di quota di mercato tra i privati.

L’ottimo andamento nel mercato dei privati testimonia l’attrattività dei prodotti OMODA & JAECOO presso una clientela che sceglie con attenzione il design distintivo, l’elevato contenuto tecnologico e le differenti soluzioni “hybrid” all’avanguardia.

 In particolare, grazie al recente lancio di Omoda 5 SHS-H – con l’innovativo sistema full hybrid da 224 cv – e alla ormai costante presenza di Jaecoo 7 Super Hybrid come riferimento nel mercato Plug in, il marchio si sta affermando come leader nel segmento dei SUV ibridi grazie a costi di gestione contenuti e autonomie complessive da record. 

Questo traguardo importante, a 16 mesi dal lancio commerciale in Italia, rimarca l’impegno di OMODA & JAECOO nel proporre prodotti tecnologicamente all’avanguardia a prezzi concorrenziali con contenuti e design sempre più apprezzati dalla clientela europea e italiana.

Il risultato di novembre consolida la traiettoria positiva di OMODA & JAECOO e dimostra che una visione chiara, supportata da prodotti fortemente caratterizzati, una rete distributiva in crescita e un’assistenza premium, con disponibilità 24/7 e uno stock completo di ricambi.

Da inizio anno sono state immatricolate 13.287 OMODA & JAECOO in Italia con una quota di mercato complessiva che sfiora l’un percento (0,93%), ma che ha già superato questa soglia psicologica tra i clienti privati con l’1,21%, in forte ascesa come dimostrano i più recenti dati. 

Il futuro è adesso. E in Italia corre veloce.

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con il n. 147/2012
Copyright © 2012-2025 | ISSN 2284-0680
Direttore Responsabile: Tony Colomba | Editore: Ecoedizioni Internazionali Srl group
Redazione e Relazioni esterne: via L. Ruspoli, 72 - 00149 Roma ■ tel. +39 06.631350
Sede legale: via Cola di Rienzo, 28 - 00192 Roma | P.IVA 05205451007 | REA 864037
Motori360.it [ Il mondo dei motori a 360 gradi: articoli e video su mobilità «Terrestre» (Auto - Moto - Test su strada - Anticipazioni - Retrospettive - Automobilia - Accessori - Tuning - Veicoli Commerciali - Mobilità sostenibile - Trasporti); «Aeronautica» (mezzi ad ala fissa e rotante - aeroporti ed infrastrutture - compagnie aeree), «Marina» (nautica a motore: yacht, barche, gommoni ecc.); oltre a servizi inerenti Viaggi - Economia - Tecnologie - Sport - Abbigliamento - Inchieste - Consigli - News ] Motori360.it is a daily online magazine, included in Google News and appreciated for professionalism and competence [ It is focused on land mobility (articles, previews and news, retrospective, test, Auto, Moto, Transport, Accessories, Events, Routes, Economics, Automobilia etc.), motor boating and aeronautics (airplanes, helicopters, airlines, travel);it offers an all-inclusive information that, even in advertising and editorial, makes this on line magazine a valuable communication tool ]