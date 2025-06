OMODA 5 «PURE» l’essenziale a zero compromessi

OMODA & JAECOO amplia la gamma OMODA 5 con il nuovo allestimento «PURE», una versione pensata per offrire tutto il carattere e la tecnologia del SUV crossover compatto, con un prezzo d’ingresso competitivo: 26.900 euro chiavi in mano

Con il lancio dell’allestimento «PURE», OMODA 5 si presenta in una veste ancora più accessibile alle tasche dei clienti, senza rinunciare alle dotazioni essenziali di comfort, sicurezza e design. Sotto il cofano, il classico motore 1.6 TGDI da 147 cavalli, cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e trazione anteriore garantiscono performance adeguate e consumi contenuti (7,0 l/100 km | 14,5 km/l).

Equipaggiamento essenziale, senza compromessi

L’allestimento comprende: sospensioni posteriori multilink, cerchi in lega da 18” bicolor, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, fari Full LED automatici, quadro strumenti e display centrale entrambi da 12”3, con connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless.

All’interno, la selleria in tessuto e similpelle, il climatizzatore elettronico, il volante in pelle con comandi integrati e le due prese USB completano un abitacolo moderno e funzionale.

Sicurezza garantita

La sicurezza resta un pilastro anche nella versione «PURE» con un pacchetto ADAS completo: 7 airbag, frenata autonoma d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, cruise control adattivo integrato, monitoraggio angolo cieco e telecamera posteriore con sensori di parcheggio anteriori e posteriori sono tutti inclusi di serie.

Cosa cambia rispetto a “Comfort” e “Premium”?

Con «PURE», la gamma OMODA 5 si articola ora in tre allestimenti: “PURE, Comfort e Premium”. L’allestimento «Comfort» aggiunge tra gli altri il climatizzatore automatico bi-zona, i sedili in similpelle riscaldati e ventilati con regolazioni elettriche, i mancorrenti al tetto e la ricarica wireless per smartphone. La versione P«remium», al vertice della gamma, include tettuccio apribile, sistema audio SONY a 8 altoparlanti, telecamera a 360°, luci dinamiche di benvenuto, fari fendinebbia e portellone bagagliaio elettronico.

Come tutta la gamma OMODA & JAECOO, anche OMODA 5 PURE è coperta da una garanzia di 7 anni o 150.000 km. Un impegno concreto per offrire ai clienti serenità, valore e affidabilità nel tempo.

Listino prezzi

PURE: € 26.900

Comfort: € 27.900

Premium: € 29.900

[ Cristiano Fortini ]

motori360-Listino OMODA 5 – Giugno 2025