Obiettivo noleggio con Ayvens Italia per Omoda & Jaecoo

Servizi flessibili per un mercato in evoluzione. Il noleggio a lungo termine ha un nuovo protagonista: nasce il brand «Omoda & Jaecoo Mobility»

Una partnership strategica tra Omoda & Jaecoo e Ayvens Italia per dare vita a «Omoda & Jaecoo Mobility», brand dedicato al noleggio a lungo termine dei due marchi: il primo, casa automobilistica del gruppo Chery; il secondo, leader globale nella mobilità sostenibile.

L’obiettivo dell’accordo: proporre soluzioni di noleggio a lungo termine per il mercato B2C (privati) e B2B (aziende e partite IVA) con il brand esclusivo di «Omoda & Jaecoo Mobility».

Il ruolo di Ayvens Italia sarà quello di gestire il contratto di noleggio, dalla valutazione del credito sino ai servizi post-vendita, attraverso la rete del brand automobilistico, che conta attualmente oltre 60 punti vendita sul territorio nazionale.

A vantaggio dei clienti ci saranno pacchetti di noleggio full-service su una gamma di modelli all’avanguardia, pensati per soddisfare diverse esigenze di mobilità e stile, tra cui Omoda 5, il SUV compatto dal design futuristico, disponibile in versione benzina o 100% elettrica – una scelta ideale per chi cerca efficienza, sicurezza e tecnologia in un formato agile e urbano; Jaecoo 7 Super Hybrid, il SUV ibrido plug-in di segmento medio con una sorprendente autonomia elettrica (fino a 130 km) e la capacità di percorrere oltre 1.200 km con un pieno di benzina; e Omoda 9, la nuovissima ammiraglia Super Hybrid a trazione integrale pensata per chi cerca il massimo in termini di performance e comfort.

Una collaborazione importante per le due protagoniste dell’accordo: Omoda & Jaecoo entra nel mercato italiano con un’offerta innovativa, supportato dalla consolidata esperienza ed eccellenza di Ayvens Italia nel settore del noleggio a lungo termine con tanti servizi inclusi.

“Questa alleanza strategica – ha voluto sottolineare Antonio Stanisci, Commercial Director di Ayvens Italia – rappresenta un’opportunità fondamentale per arricchire la nostra offerta sul mercato italiano, mettendo a disposizione dei nostri clienti veicoli innovativi e sostenibili grazie ad un partner di eccellenza. Con Omoda & Jaecoo Mobility, vogliamo rispondere a un mercato in evoluzione, fornendo ai nostri clienti servizi flessibili e di qualità”.

[ Andrea Colomba ]