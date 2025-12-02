Nuovo Presidente in ANIASA, è Italo Folonari

Il numero uno di Mercury entrerà in carica dal 1° gennaio 2026 e sarà alla guida dell’Associazione che rappresenta i servizi di mobilità in Confindustria fino al 2029. La prima dichiarazione: “La sfida dei prossimi anni per l’Associazione sarà accompagnare istituzioni e imprese verso una mobilità sempre più connessa, condivisa, sicura e sostenibile”

Italo Folonari, AD di Mercury, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.

Folonari (a sx) è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea Generale dell’Associazione con un incarico quadriennale (dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029) e succede ad Alberto Viano (a dx), cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti in un momento di forte evoluzione per il settore dell’auto e per la mobilità in generale.

Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di Vice Presidenti e Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.

“Il settore del noleggio veicoli rappresenta oggi il 30% dell’immatricolato nazionale (il 37% delle auto elettriche e il 54% di quelle ibride plug-in) con una flotta veicoli in circolazione in costante crescita che ha superato quota 1,4 milioni di unità. Numeri che testimoniano il cambiamento in atto negli scenari di mobilità del nostro Paese, con una quantità crescente di aziende e privati cittadini che scelgono ogni anno di usare l’auto anziché acquistarla, e che evidenziano la necessità di definire una normativa specifica e unitaria per questo settore, che ne regolamenti in modo omogeneo e stabile tutti gli aspetti: dall’immatricolazione alla circolazione, con particolare focus sulla fiscalità. Solo così il comparto potrà svolgere efficacemente il ruolo di strategico supporto al rinnovo del parco circolante italiano e alla sua progressiva decarbonizzazione”.

“Nei prossimi anni la sfida stimolante per l’Associazione”, ha aggiunto il neo Presidente ANIASA, “sarà proprio accompagnare questa transizione dell’intera mobilità supportando le Istituzioni locali, nazionali ed europee e gli operatori, consolidando ulteriormente l’intera filiera della mobilità-pay-per use che già oggi può contare al proprio interno su aziende che investono costantemente in innovazione e digitalizzazione e promuovono forme concrete di smart mobility, a basso impatto ambientale”.

Chi è Italo Folonari

Italo Folonari è nato a Brescia nel 1972 da una storica famiglia imprenditrice nel settore vitivinicolo. Terminati gli studi, Folonari segue le orme del padre banchiere (Alberto Folonari già presidente del CAB, Banca Lombarda e UBI Banca) e lavora a Londra nelle principali banche americane. Rientrato in Italia nel 2003, acquista Mercury, società di Noleggio a Lungo Termine, e ne guida la crescita per oltre un ventennio. Sposato con tre figli, Folonari vive a Milano dal 2012. Oltre agli impegni imprenditoriali, Folonari si dedica alle attività culturali (è presidente di Fondazione CAB e Brescia Musei), al terzo settore (è consigliere della Fondazione Guido e Angela Folonari e di Fondazione ITACA) e all’Editoria (vice presidente del Giornale di Brescia). Nel precedente Consiglio Generale dell’Associazione Italo Folonari è stato vice Presidente con delega sulle tematiche relative alla fiscalità.