Nuovi C3 e SUV C3 Aircross conferma di un successo

Nel primo semestre del 2025, Citroën raggiunge una quota di mercato del 3,9%, e cresce, +0,3%, sul canale privati rispetto allo stesso periodo del 2024, a dimostrazione della fiducia sempre maggiore riposta dai clienti nei confronti dell’offerta del marchio

C3 si conferma auto dei record

A trainare i risultati del marchio francese è ancora una volta la nuova C3, vero e proprio pilastro della gamma e modello simbolo del successo commerciale del marchio. Nei primi 7 mesi del 2025, C3 si conferma ancora una volta il modello più venduto tra tutte le automobili a benzina di ogni segmento, nonché leader tra le 100% elettriche del segmento B.

Il successo del nuovo SUV C3 Aircross

Riscontri molto positivi anche per il nuovo SUV C3 Aircross, le cui immatricolazioni nel mese di luglio crescono del 58% rispetto a giugno. Modello completamente reinventato, lungo 4,39 m, coniuga stile SUV con il comfort tipico del marchio parigino, in un abitacolo che è un autentico lounge: interni «C‑Zen‑Lounge», un salotto confortevole con sedili Advanced Comfort®, volante compatto e Head‑Up Display, e Sospensioni Advanced Comfort® con doppi ammortizzatori idraulici progressivi, presenti su tutte le versioni della gamma, per un’esperienza di viaggio sempre al top.

È il primo B‑SUV in Europa ad offrire la configurazione a 7 posti, grazie all’ulteriore fila di sedili aggiuntiva; il tutto in un corpo vettura compatto pensato anche per le esigenze urbane. La carrozzeria mostra linee muscolose e robuste: cofano orizzontale, frontale pronunciato e altezza da terra oltre i 200 mm, per un feeling autentico da SUV.

La gamma ricca di allestimenti ma soprattutto completa – grazie alla scelta tra benzina, ibrido o 100% elettrica – rappresenta una risposta concreta alle esigenze di spazio e versatilità delle famiglie.

Un veicolo per ogni capriccio

Non solo C3 e C3 Aircross: la proposta Citroën si arricchisce inoltre con la nuova AMI, finalmente ordinabile anche nella sua esclusiva versione Buggy, vero e proprio globetrotter in versione elettrica votato all’avventura outdoor, e con il recente debutto ufficiale italiano del nuovo SUV C5 Aircross, il modello che incarna la massima espressione del comfort e della tecnologia firmata Citroën, oggi anche 100% elettrico.

[ Redazione Motori360 ]