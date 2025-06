“Nuova Lancia Ypsilon. Capolavoro in movimento” trionfa alla XXIX edizione del concorso Mediastars

Lo spot TV dI Lancia e Agenzia 777 ha conseguito ben quattro premi incluso il primo posto nella categoria Prodotto – sezione TV

Si è svolta venerdì scorso a Milano la cerimonia del Mediastars, il premio indipendente il cui obiettivo è quello di individuare le eccellenze italiane in termini di creatività a livello di agenzia pubblicitarie, case di produzione e agenzie digital premiando i migliori progetti di comunicazione pubblicitari a livello nazionale.

Il Concorso è suddiviso in quattro aree che rappresentano i diversi campi della comunicazione a loro volta composte da 12 diverse sezioni.

Sede del prestigioso evento è stato l’Auditorium San Fedele, che ha visto la proiezione dei lavori di prestigiose agenzie pubblicitarie, case di produzione e post-produzione audiovisiva e web factoring; fra questi la giuria ha premiato lo spot TV «Nuova Lancia Ypsilon. Capolavoro in movimento» con quattro prestigiosi riconoscimenti:

1° Classificato di Prodotto, sezione TV

2° Classificato, sezione TV

Special Star per Direzione Creativa

Special Star per l’Art Direction

Con un colpo d’ala difficile anche solo da pensare, ma efficacissimo in termini di impatto, eleganza e comunicatività, la Nuova Lancia Ypsilon è stata accostata a capolavori quali i famosi «Dama con l’ermellino» di Leonardo Da Vinci, «La donna in abito giallo» di Amedeo Modigliani e «Il bacio» di Francesco Hayez.

Lo spot, ambientato in una ambiente urbano dalle architetture scarne ed essenziali che si rifanno alle opere di De Chirico, presenta Nuova Lancia Ypsilon come un capolavoro che si muove assieme agli altri attori dello spot a loro volta «emersi» dalle opere d’arte che li ritraggono; ecco quindi tali iconici protagonisti sfilare – tra slow-motion e luci particolari – con Nuova Lancia Ypsilon il cui positivo convivere con tali opere ne eleva il ruolo a vero e proprio masterpiece.

L’ultima preziosità che incornicia e dà ulteriore fascino alle riprese (non a caso integralmente realizzate a Roma) è rappresentata dalla colonna sonora che le ha accompagnate ovvero l’aria «Casta Diva», dalla «Norma» di Bellini, in una reinterpretazione che fa da ponte fra classico e contemporaneo.

L’obiettivo della campagna di comunicazione su tutti i canali, in formato digitale, stampa e affissione realizzata nel 2024 da Lancia, in collaborazione con l’Agenzia creativa 777, di cui il video premiato è parte integrante, era quello di presentare al grande pubblico la gamma completa della Nuova Ypsilon, primo modello della nuova era del brand italiano, sottolineandone l’essenza classica e moderna al tempo stesso attraverso il suggestivo parallelismo più su descritto.

Lo spot «Nuova Lancia Ypsilon. Capolavoro in movimento» dimostra anche la capacità di Lancia di comunicare con coerenza e visione la propria attitudine all’eleganza, all’innovazione e alla cultura del bello, capacità e caratteristiche che ripropongono ai cultori del marchio la scuola Lancia d’antan: non per niente alcuni richiami estetici di questo modello (che fra parentesi si sta facendo molto ben notare anche nel mondo dei rallies, altro richiamo alla tradizione sportiva Lancia) si rifanno alle indimenticate Lancia Stratos e Delta i cui richiamo estetici nulla tolgono all’attuale innovazione tecnologica e alle tematiche ambientali.

Charles Fuster, Direttore Marketing&Comunicazione Lancia, si è così espresso: “Questo prestigioso riconoscimento non soltanto ci rende orgogliosi, ma conferma che Lancia è pronta a tornare protagonista nel segmento B premium. Con la Nuova Lancia Ypsilon, infatti, abbiamo voluto coniugare design, emozione e valore concreto per i nostri clienti. E i risultati ci confermano che siamo sulla strada giusta: stiamo attirando una clientela nuova, colta, attenta alla qualità percepita e all’innovazione, oltre che naturalmente educata all’eleganza stilistica e all’armonia estetica e ambientale”.

CREDITS

Agenzia 777

Direzione Creativa Esecutiva: Andrea Stillacci.

Creative Team 777: Raffaele Balducci, Federico Albanese, Marta Foli, Alessio Caminiti, Davide Cortese, Thomas Marino.

Account Team 777: Stefano Piccini, Federica Tos, Giulia Ghignone, Benedetta Mancini.

Casa di produzione: Buddy Film

Regia: Michael Jurkovac

DOP: John Lynch

Produttori esecutivi: Alessio Gramazio, Paolo Calabresi Marconi.

Senior Producer: Stefania Cervellin.

Styling: Diamante Cavalli.

Scenografia: Chiara Balducci.

Montaggio: Igor Kovalik / Marcello Sanna.

Colorist: Daniel Pallucca.

Post Produzione: 22Dogs.

Musica: “Lancia Radiance Casta”, Flavio Ibba e Paolo Fedreghini

Red Rose Productions

Pianificazione media: Starcom