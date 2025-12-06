Nuova Jeep Compass si propone come punto di riferimento del suo segmento

Grande versatilità, una tecnologia d’avanguardia, un design accattivante, ottime performance e un livello di comfort garantito su ogni tipo di fondo sono la premessa di un successo, già confermato, tra l’altro, dal premio promosso dalla UIGA e assegnatole dalla Giuria Popolare

Progettata e ingegnerizzata in Europa, nuova Compass combina l’inconfondibile personalità Jeep® con numerosi upgrade tecnici che vanno dal miglior rendimento del comparto sospensioni alle modalità di guida più intelligenti mentre l’architettura elettrica è stata completamente rinnovata: ogni aspetto dell’auto è stato ripensato per offrire prestazioni eccellenti ovunque: in città, su strada e in autostrada nonché sui percorsi off-road altamente tecnici. Tutte doti che, nell’ambito del Premio promosso dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA) – che quest’anno ha decretato la FIAT Grande Panda «Auto Europa 2026» – le hanno fatto guadagnare la preferenza della Giuria Popolare che ha votato on line.

Corpo vettura

Nuova Compass si distingue per la sua aerodinamica ottimizzata e per una lunghezza di 4,55 metri. L’esterno è stato rivisto in particolare sotto l’aspetto funzionale: telecamere e radar sono ora posizionati più in alto per minimizzare il rischio di danni durante la guida off-road, mentre la rivisitazione del frontale ne ha migliorato protezione ed efficienza. Un nuovo allestimento AWD dedicato e il gancio traino posteriore sottolineano la polivalenza di questo mezzo.

Interni

Rivisto anche lo spazio interno, ora più ampio e caratterizzato dall’impiego di materiali più raffinati rispetto ai precedenti e da funzionalità digitali avanzate, il tutto per garantire un migliorato equilibrio tra utilità, stile e usabilità quotidiana.

I passeggeri posteriori hanno ora a disposizione 20 mm in più per le gambe mentre la capacità del bagagliaio può arrivare fino a 550 litri (+45 litri rispetto a prima). Ulteriori 34 litri sono stati ricavati da uno stivaggio anteriore pronto ad accogliere svariati oggetti quotidiani. Migliorato anche l’isolamento acustico, grazie all’impiego di materiali come il nuovo vetro posteriore, ora più spesso dell’11%. L’architettura interna privilegia funzionalità e facilità d’uso, con comandi intuitivi come il selettore rotativo del cambio, il freno di stazionamento elettronico e il selettore Selec-Terrain® in gomma, facilmente raggiungibile anche in caso di guida in fuoristrada.

Tutto è stato studiato per armonizzare funzionalità e design e per creare un’esperienza utente elegante e pratica; ad esempio media, navigazione, chiamate, climatizzazione sono integrate nella schermata principale dall’interfaccia intuitiva.

La plancia ospita un quadro strumenti digitale da 10,25’’ e uno schermo infotainment da 16’’, con Head-Up Display per visualizzare i dati più importanti senza dover distogliere lo sguardo dalla strada.

Rivisti anche i comandi al volante, progettati per facilitare su qualsiasi tipo di fondo la gestione di ACC, limiti di velocità, distanza, pagine del cluster, attivazione/disattivazione L2, riavvio/cancellazione ADAS e funzioni media. Altra importante novità è costituita dalla funzione One-Pedal Drive, disponibile sulle versioni BEV, che consente di gestire accelerazione e decelerazione utilizzando il solo pedale dell’acceleratore ciò che rende la guida più semplice e intuitiva con un nuovo livello di facilità, precisione e sicurezza nella guida quotidiana.

Sospensioni e sterzo

Nuova anche la taratura delle sospensioni, sviluppata per un miglior equilibrio tra maneggevolezza e comfort.

L’altezza da terra di 200 mm, la riduzione del 15% dell’accelerazione verticale e del 20% del rollio, unite ad una migliore taratura dello sterzo garantiscono una guida più stabile su ogni tipo di fondo e in ogni situazione di guida.

Selec-Terrain®: tecnologia esclusiva Jeep®

Il sistema di guida Selec-Terrain®, uno dei punti di forza del modello, introduce reali regolazioni meccaniche per ottimizzare le prestazioni su ogni superficie e avere così controllo e adattabilità superiori, per maggiore trazione, stabilità e sicurezza in ogni condizione.

Modalità di guida

Sono cinque: «Auto», «Sport», «Snow», «Sand/Mud» ed «Electric» tutte integrano l’ESP, che lavora con ABS, controllo trazione e gestione motore per garantire sicurezza e precisione.

Modalità Auto : di serie su tutte le motorizzazioni, offre il miglior equilibrio tra prestazioni e comfort, utilizzando il 90% della potenza massima con sterzo e cambiata bilanciati e mantenendo la piena funzionalità ADAS di Livello 2;

: di serie su tutte le motorizzazioni, offre il miglior equilibrio tra prestazioni e comfort, utilizzando il 90% della potenza massima con sterzo e cambiata bilanciati e mantenendo la piena funzionalità ADAS di Livello 2; Modalità Sport : aumenta la reattività con il 100% della potenza, overboost, sterzo sportivo e impostazioni ESP e cambio orientate alle prestazioni, mantenendo attivo l’ADAS di Livello 2;

: aumenta la reattività con il 100% della potenza, overboost, sterzo sportivo e impostazioni ESP e cambio orientate alle prestazioni, mantenendo attivo l’ADAS di Livello 2; Modalità Snow : da utilizzarsi su superfici scivolose, limita la potenza all’80% in modo da avere una trazione più dolce, combinando sterzo sportivo e cambiata normale con ESP dedicato;

: da utilizzarsi su superfici scivolose, limita la potenza all’80% in modo da avere una trazione più dolce, combinando sterzo sportivo e cambiata normale con ESP dedicato; Modalità Sand/Mud : pensata per terreni accidentati, massimizza la trazione con il 100% della potenza, overboost, sterzo sportivo e tarature specifiche di ESP e cambio;

: pensata per terreni accidentati, massimizza la trazione con il 100% della potenza, overboost, sterzo sportivo e tarature specifiche di ESP e cambio; Modalità Electric : esclusiva della versione e-Hybrid Plug-in.

Guida autonoma di livello 2

La nuova Jeep® Compass registra l’introduzione della guida autonoma di Livello 2 di serie. Il pacchetto sicurezza si completa con funzioni all’avanguardia come il Predictive Adaptive Cruise Control (P-ACC) e il cambio corsia semi-automatico. Il P-ACC mantiene tutti i vantaggi dell’ACC Stop&Go tradizionale, aggiungendo la capacità di adattare la velocità in base al profilo stradale, ai limiti e alle curve o rotonde in arrivo. Il sistema rallenta automaticamente prima di una curva e accelera dolcemente quando la strada si raddrizza, garantendo maggiore serenità al volante. La funzione di cambio corsia semi-automatico, disponibile tra 70 e 180 km/h , assiste il conducente nei cambi di corsia con leggere correzioni di sterzo, offrendo un’esperienza di guida più sicura e serena.

Servizi connessi

La nuova app Jeep 2.0, sviluppata appositamente per questa nuova Compass, consente di gestire le principali funzioni del veicolo in qualsiasi momento e luogo.

Inoltre è ora disponibile una vasta gamma di servizi connessi, disponibili sia a bordo che da remoto, organizzati in due pacchetti pensati per migliorare l’esperienza di guida e garantire un’integrazione perfetta con lo stile di vita digitale del conducente:

Il pacchetto Connect ONE : incluso nel prezzo per 10 anni, offre numerose funzionalità, alcune specifiche per EV, come la programmazione della ricarica, il pre-condizionamento dell’abitacolo e l’ottimizzazione delle prestazioni della batteria. Tra queste, la Digital Key permette di utilizzare lo smartphone per accedere e sbloccare il veicolo in modo intelligente.

: incluso nel prezzo per 10 anni, offre numerose funzionalità, alcune specifiche per EV, come la programmazione della ricarica, il pre-condizionamento dell’abitacolo e l’ottimizzazione delle prestazioni della batteria. Tra queste, la Digital Key permette di utilizzare lo smartphone per accedere e sbloccare il veicolo in modo intelligente. Il pacchetto Connect PLUS : disponibile con 12 mesi di prova gratuita, include molti servizi che migliorano l’esperienza di guida; grazie alla navigazione connessa, ad esempio, è possibile pianificare lunghi viaggi senza ansia, ricevendo suggerimenti sulle soste di ricarica ottimali lungo il percorso. Inoltre, si possono monitorare i livelli di carica, trovare stazioni di ricarica, bloccare e sbloccare le porte da remoto e interagire con la nuova Compass tramite ChatGPT, ora integrato nel sistema infotainment.

La dichiarazione

Fabio Catone, Head of Jeep® Brand in Enlarged Europe, si è così espresso: “Nuova Compass è una dichiarazione audace della visione Jeep® per il futuro della mobilità. Rispetto alla precedente, nuova Compass rappresenta una vera evoluzione in termini di prestazioni, innovazione e sicurezza di guida. Con capacità best-in-class, comfort elevato, un’architettura elettrica completamente riprogettata e una suite di tecnologie avanzate pronte per il futuro, ridefinisce cosa dovrebbe essere la guida moderna”.

Gamma e listino

Nuova Compass offre una delle gamme elettrificate più complete e avanzate del segmento, che comprende l’efficiente e-Hybrid FWD da 145 cavalli e un’autonomia sino a 970 km, oltre alla Full Electric FWD da 213 cavalli e fino a 500 km di autonomia.

Il listino di nuova Jeep® Compass parte da 39.900 Euro per la versione e-Hybrid 145 cavalli e da 47.900 Euro per la motorizzazione 100% elettrica, in allestimento «Altitude». Entrambe le versioni sono offerte con una rata di 249 Euro e un anticipo variabile a seconda della motorizzazione, con un finanziamento Stellantis Financial Services su 36 mesi.

[ Andrea Colomba ]