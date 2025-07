Nuova Hyundai IONIQ 6 N: per la pista… e nella guida di tutti i giorni

Il nuovo modello integra tecnologie innovative e funzionalità derivate dal motorsport e si pone come punto di riferimento per le EV ad alte prestazioni (0-100 km/h in 3,2”; top speed 257 km/h)

In occasione del Goodwood Festival of Speed, Hyundai ha svelato IONIQ 6 N, un innovativo EV ad alte prestazioni che, pur mantenendo il comfort e la raffinatezza per il miglior uso quotidiano, è stato progettato anche per emozionare in pista.

IONIQ 6 N adotta soluzioni tecniche e tecnologiche all’avanguardia come una nuova geometria delle sospensioni e il sistema N e-Shift aggiornato rispetto a IONIQ 5 N; altro punto di forza è rappresentato dall’aggiornamento dell’hardware e dell’acustica complessiva volti ad assicurare un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e immersiva.

Caratteristiche di assoluta eccellenza

I numeri parlano chiaro: 650 cavalli (478 kW) con una coppia di 770 Nm con N Grin Boost attivato; scatto 0-100 km/h: 3,2 secondi utilizzando l’N Launch Control; velocità massima è di 257 km/h.

IONIQ 6 N è dotata di un sistema di condizionamento della batteria (N Battery) che, progettato per una gestione ottimale della temperatura, si adatta a numerosi scenari di guida in pista come gare di accelerazione, brevi stint di giri veloci o sessioni più lunghe.

L’integrazione delle funzioni di condizionamento della batteria porta a prestazioni più elevate e durature, mentre il controllo ottimizzato e la maggiore capacità del sistema riducono significativamente il tempo di condizionamento.

In questo modo, IONIQ 6 N è sempre pronta a dare il massimo come suggerito anche dalla presenza di elementi quali il grande alettone posteriore con supporto superiore e i passaruota allargati, scaturiti da un attento studio dell’aerodinamica che ha portato all’innesto di elementi strutturali e tecnici sviluppati per aumentare la precisione di guida, il feeling al volante e la tenuta di strada.

La totale rivisitazione del telaio ha portato a una geometria delle sospensioni completamente ridisegnata con un braccio a terra longitudinale aumentato per accrescere la stabilità, il feedback, e il ritorno dello sterzo.

L’abbassamento del baricentro e del centro di rollio hanno contribuito ad una maggiore stabilità alle alte velocità e ad una migliore tenuta in curva.

Nuovi anche gli ammortizzatori a controllo elettronico con rilevamento della corsa. Integrando i sensori, il sistema consente un’ampia gamma di regolazioni della forza di smorzamento per adattarsi alle diverse condizioni di guida, dai tragitti quotidiani alle sessioni in pista più intense.

Assai gratificante per l’estetica è infine il nuovo «Performance Blue Pearl», una tinta che aggiunge una finitura perlacea al colore ormai simbolo di Hyundai N per offrire un aspetto ancora più espressivo e profondo, elevando l’identità votata alle performance del modello.

I controlli

L’innovativo software di controllo dinamico, sviluppato internamente, mette al centro il sistema N Active Sound +, progettato per conferire una più coinvolgente dimensione audio dinamica all’esperienza di guida.

I conducenti possono scegliere tra modalità sonore specifiche, che si adattano alle loro preferenze personali e ai diversi scenari di guida – dall’ispirazione motoristica di «Ignition» al suono ispirato alla tradizione EV «Evolution» per arrivare ai toni futuristici e fantascientifici di «Lightspeed».

Sempre ai fini del coinvolgimento di driver e passeggeri fondamentale anche il ruolo di N e-Shift, l’innovativa funzione Hyundai ispirata al motorsport che simula rapporti di trasmissione ravvicinati per aumentare la reattività e favorire l’interazione del guidatore con l’auto.

N e-Shit, nel garantire l’ottimale integrazione tra controllo e potenza, è ora compatibile con le principali funzioni a supporto delle prestazioni, come N Launch Control, N Drift Optimizer, N Grin Boost e N Torque Distribution.

Su IONIQ 6 N debuttano:

l’ N Ambient Shift Light, l’esclusiva funzione di illuminazione interna che suggerisce visivamente i momenti di cambiata migliori per ottenere prestazioni ottimali;

l’esclusiva funzione di illuminazione interna che suggerisce visivamente i momenti di cambiata migliori per ottenere prestazioni ottimali; l’ N Track Manager , funzione intelligente per l’ottimale personalizzazione e analisi da parte del driver delle proprie prestazioni. Questa funzione per la gestione avanzata dei dati in pista consente al proprio fruitore di creare tracciati personalizzati, monitorare i dati sulla velocità e di valutare in tempo reale le prestazioni attraverso le immagini della ghost car nonché l’analisi dettagliata dei tempi sul giro;

, funzione intelligente per l’ottimale personalizzazione e analisi da parte del driver delle proprie prestazioni. Questa funzione per la gestione avanzata dei consente al proprio fruitore di creare tracciati personalizzati, monitorare i dati sulla velocità e di valutare in tempo reale le prestazioni attraverso le immagini della ghost car nonché l’analisi dettagliata dei tempi sul giro; l’N Drift Optimizer, dedicato al miglior controllo delle derapate; poiché il dispositivo tiene conto, grazie al suo alto livello di personalizzazione, dell’aggressività dell’avvio della derapata nonché dell’angolo e dello slittamento delle ruote, il guidatore può personalizzare il comportamento del veicolo in base alla sua abilità, al proprio stile di guida, o alle condizioni dell’asfalto; in altre parole questo sofisticato software di controllo apre a nuove possibilità sia in pista sia nella guida di tutti i giorni.

Hyundai renderà inoltre disponibile una gamma di componenti e accessori N performance parts che, ispirandosi all’esperienza nel motorsport di Hyundai N, consentiranno di personalizzare ulteriormente la propria IONIQ 6 N.

Hyundai al Goodwood Festival of Speed

Coerentemente al focus sulle prestazioni la IONIQ 6 N è una delle protagoniste del Goodwood Festival of Speed di quest’anno, come già successo nel 2023 con la presentazione di IONIQ 5 N.

Posto accanto al tracciato della celebre cronoscalata, lo stand N Booth offre ai suoi visitatori la possibilità di un tour interattivo al suo interno e, a chi lo completa in ogni sua fase, un kit speciale riservato all’evento e un accesso alla tribuna esclusiva N, con vista unica sui momenti più emozionanti del festival.

All’interno dello stand, fanno buona compagnia alla nuova IONIQ 6 N, IONIQ 5 N e IONIQ 5 N TA Spec, a testimonianza del percorso di Hyundai N dall’ingegneria per il motorsport ai modelli di serie e proprio per sottolineare questo percorso tecnologico, alla gara concorreranno anche le vetture rally Hyundai WRC Rally1 del 2014 e del 2024, nonché IONIQ 5 N, IONIQ 5 N TA Spec, i30 N, Rolling Lab RN24, IONIQ 6 N, IONIQ 6 N Drift Spec e IONIQ 6 N con N Performance Parts, offrendo al pubblico un’esperienza davvero emozionante.

Le dichiarazioni

José Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company: “Con IONIQ 6 N, Hyundai N intende elevare la propria offerta, conquistando gli amanti delle alte prestazioni con un modello 100% elettrico capace di emozionare sia su strada che su pista”.

Manfred Harrer, Executive Vice-President and Head of Vehicle Development Tech Unit di Hyundai Motor Company: “IONIQ 6 N combina una potenza formidabile, una sofisticata gestione dell’energia e delle temperature, un’aerodinamica raffinata e soluzioni tecniche all’avanguardia per offrire una miscela irresistibile di velocità, stabilità e comfort. Questo modello rappresenta un nuovo parametro per la moderna ingegneria automobilistica”.

[ Andrea Colomba ]