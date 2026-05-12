Noleggio veicoli, ANIASA: settore in crescita ma pesano fiscalità e obblighi UE sull’elettrico

Presentato il 25° Rapporto ANIASA sul noleggio a breve e a lungo termine e sul car sharing. Con una flotta a quota 1,5 milioni di veicoli e immatricolazioni al 34% del mercato nazionale il comparto si conferma motore di innovazione e rinnovo del parco circolante. ANIASA però lancia l’allarme su fiscalità e nuove quote europee obbligatorie per i veicoli elettrici nelle flotte aziendali, ritenute troppo rigide e potenzialmente dannose per il rinnovo del parco auto e la transizione ecologica

Il settore del noleggio veicoli continua a rafforzare il proprio ruolo strategico nel mercato italiano dell’auto, confermandosi uno dei principali strumenti di rinnovo del parco circolante e di sostegno alla mobilità di imprese, turismo e cittadini. In un comparto automotive che continua a mostrare segnali di debolezza, il settore cresce sia in termini economici sia di presenza sul mercato, raggiungendo 1,5 milioni di mezzi in flotta e incidendo ormai per oltre un terzo sulle immatricolazioni nazionali.

A fotografare l’andamento del comparto è la 25esima edizione del Rapporto ANIASA, l’associazione di Confindustria che rappresenta i servizi di mobilità. Secondo i dati diffusi dall’associazione, nel 2025 il giro d’affari del settore ha toccato quota 17 miliardi di euro, mentre le nuove immatricolazioni hanno raggiunto le 526.500 unità, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente.

Aeroporti decisivi per il breve termine

Nel noleggio a breve termine la crescita prosegue, anche se con dinamiche non omogenee. In aumento il fatturato, salito a 1,6 miliardi di euro (+6,4%), così come il numero dei noleggi, che ha sfiorato quota 5 milioni, e le immatricolazioni (+8,4%). Restano invece stabili i giorni di noleggio, pari a 38 milioni, mentre si riducono la durata media dei contratti (-3%) e la dimensione della flotta (-2%).

A sostenere il business è soprattutto il traffico aeroportuale, che da solo genera circa il 60% del fatturato del comparto e registra una crescita a doppia cifra (11%). Cresce anche il peso della clientela diretta, che raggiunge il 34% del totale, mentre i broker si confermano un canale strategico, contribuendo per il 31% ai volumi complessivi.

Lungo termine: record storici

Ancora più marcata l’espansione del noleggio a lungo termine, che raggiunge nuovi massimi storici con oltre 13 miliardi di euro di fatturato, 1,3 milioni di veicoli in flotta e 411mila immatricolazioni (+10%), pari al 24% del mercato automobilistico nazionale.che aggiorna i propri record sia per fatturato sia per numero di veicoli gestiti. In crescita anche la clientela privata, salita a 185mila unità (+4%), segnale di una progressiva trasformazione culturale che privilegia l’utilizzo del veicolo rispetto alla proprietà. Sul fronte delle alimentazioni prosegue il calo del diesel, sceso al 28% delle immatricolazioni, mentre elettrico e plug-in raggiungono complessivamente il 20%. Sempre più lunga anche la durata dei contratti: il 78% supera i 36 mesi.

Car sharing in difficoltà

Scenario più complesso per il car sharing, che attraversa una fase critica dopo anni di investimenti. Il settore non ha ancora raggiunto il break-even e risente della mancanza di un quadro normativo uniforme, dello scarso sostegno degli enti locali e dell’aumento dei costi operativi legati a furti, utilizzi impropri e sanzioni. A incidere anche una fiscalità ritenuta penalizzante, con IVA al 22% rispetto al 10% applicato al trasporto pubblico locale.

I numeri confermano il ridimensionamento del servizio: i noleggi sono passati dagli oltre 13 milioni del 2019 a meno di 4 milioni, mentre la flotta si è ridotta di oltre il 70% rispetto al periodo pre-pandemia. Senza interventi mirati, avverte ANIASA, il comparto rischia di perdere il proprio ruolo strategico nella mobilità urbana.

Primo trimestre 2026: crescono i brand cinesi

Nel primo trimestre 2026 il noleggio a lungo termine ha confermato il trend positivo, seppure con primi segnali di rallentamento, mentre il breve termine ha mantenuto un andamento altalenante.

Nel breve termine crescono fatturato (+3,6%), noleggi (+1,5%) e immatricolazioni (+51%), ma diminuiscono i giorni di noleggio (-3%) e la consistenza della flotta (-2,5%). Nel lungo termine aumentano il fatturato (+5,6%) e la flotta, salita a 1.337.000 veicoli (+3,2%), mentre calano le immatricolazioni (-4,3%), influenzate dal rinvio dei rinnovi delle flotte da parte delle aziende per evitare le nuove regole sul fringe benefit.

In aumento anche la presenza dei marchi cinesi, che rappresentano il 12,4% delle immatricolazioni complessive. Nel breve termine, addirittura, un’auto su cinque proviene dalla Cina.

Fiscalità e quote elettriche: le preoccupazioni del settore

Il Presidente ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive Digital) Italo Folonari ha dichiarato che “L’avanzata della mobilità a noleggio nel nostro Paese è oramai un trend strutturale che comporta effetti positivi per l’industria automotive, la sicurezza delle strade e la riduzione delle emissioni grazie a un rinnovo della propria flotta decisamente più veloce della media nazionale (circa 4 anni vs oltre 13 anni). Il contesto fiscale continua a penalizzare le aziende clienti del settore, frenando lo sviluppo e gli investimenti. Auspichiamo che nel 2026 si intervenga finalmente sulla fiscalità dell’auto aziendale: l’appuntamento è l’attuazione della Legge Delega per la riforma tributaria che prevede proprio la revisione dei costi parzialmente deducibili per le imprese. Auspichiamo parallelamente che nell’attuazione della riforma possa essere adottata l’aliquota IVA agevolata del 10% per i noleggi di veicoli a breve termine con finalità turistiche e per i servizi di car sharing”.

Le richieste del comparto al Governo

“Contestualmente sul settore – ha concluso Folonari – grava oggi il possibile recepimento della proposta UE su quote obbligatorie di elettrico per le flotte aziendali e le società di noleggio: 45% delle immatricolazioni al 2030 e 80% al 2035%. Un obbligo stringente, lontano dalle reali dinamiche di mercato, che potrebbe costringere gli operatori, soprattutto nel breve termine, a ridurre o rinviare ulteriormente il rinnovo delle flotte per via dei costi più elevati e delle difficoltà operative legate all’infrastruttura di ricarica. Il risultato sarebbe paradossale: meno ricambio del parco auto, aumento dell’anzianità dei veicoli in flotta, forti criticità per il turismo nei centri minori che necessita del noleggio a breve termine, un pericoloso ritorno al rimborso chilometrico con veicoli datati e possibili forme di evasione fiscale. Di fatto, un rallentamento concreto del percorso di decarbonizzazione! “

[ Redazione Motori360 ]