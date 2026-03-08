«Moto Europa 2026»: vince la Ducati Multistrada V4 premiata da Giacomo Agostini

L’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA) incorona la moto più convincente del panorama motociclistico europeo. Tra ambiziose finaliste strappa la vittoria la Ducati, premiata al Motodays, svoltosi alla Fiera di Roma, dal quindici volte Campione del Mondo Agostini

La prima edizione del Premio «Moto Europa» promosso dalla UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) e dedicato alla moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea, è stata ospitata nei padiglioni della Fiera di Roma nel corso della 14ª edizione di Motodays (2026), la manifestazione dedicata alle due ruote che – organizzata dall’omonima Fiera – ha aperto ufficialmente la stagione motociclistica con tre giorni di eventi, prove dinamiche, incontri e attività dedicati alla passione motociclistica.

Tra le 5 finaliste, prevale la moto della casa di Borgo Panigale

Ad aggiudicarsi il Premio «Moto Europa 2026» è stata la Ducati Multistrada V4, una delle maxi enduro più tecnologiche del momento, che ha prevalso sulle altre finaliste Aprilia Tuono 457, BMW R 1300 GS, Royal Enfield Bera 650 e Yamaha R9.

La vittoria è stata determinata grazie a un sistema di voto combinato che ha unito il giudizio del pubblico degli appassionati, espresso online e in fiera, a quello di una giuria composta dai soci UIGA e da un selezionato numero di giornalisti specializzati nel settore moto; tale modalità di voto ha permesso di valorizzare sia la competenza tecnica dei progettisti e realizzatori delle moto finaliste che il punto di vista degli utenti finali, offrendo una fotografia il più vicina possibile alle tendenze progettuali e di mercato.

Le cinque moto finaliste, esposte nello spazio dedicato a UIGA all’interno della manifestazione, sono state individuate alla fine di un processo di selezione da cui sono emerse alcune delle novità più significative del panorama motociclistico europeo, individuate sulla base di:

innovazione tecnologica;

contenuti tecnici;

posizionamento di mercato;

capacità di interpretare le nuove esigenze della mobilità su due ruote.

La cerimonia di premiazione, che ha visto la presenza di qualificati rappresentanti delle Case motociclistiche coinvolte, è stata condotta dal Presidente della UIGA Gaetano Cesarano, supportato dalla co-conduttrice Michela Persico mentre la consegna del trofeo è stata demandata al pilota dei record, il 15 volte Campione del Mondo Giacomo Agostini, protagonista di molte delle stagioni più iconiche del motociclismo sportivo.

Premio speciale per lo scooter urbano Honda SH

UIGA attraverso il Premio Moto Europa amplia la presenza dell’associazione in un settore sempre più centrale nel panorama della mobilità europea sottolineando e rafforza il proprio impegno nel raccontare e valorizzare l’evoluzione della mobilità a due ruote. Una trasformazione ben rappresentata da Honda SH – prodotta nello stabilimento di Atessa – che ha vinto il premio speciale della giuria con la motivazione “per aver saputo reinterpretare nel corso di una continua evoluzione il concetto di scooter con una visione moderna e funzionale”. Il Presidente della UIGA Gaetano Cesarano ha consegnato (foto in alto) il premio a William Armuzzi, General Manager Motorcycle Division Honda Motor Europe Ltd. Italia.

La prima edizione di Moto Europa ha così scandito un passaggio significativo nel processo evolutivo della UIGA – Unione italiana dei giornalisti dell’automotive – cui ha contribuito l’inserimento in un contesto fieristico dinamico e partecipato come Motodays capace, anche quest’anno, di confermarsi nel ruolo di punto di incontro tra industria, media e appassionati richiamando a Roma oltre 83.000 visitatori, con un incremento di circa il 15% rispetto alla scorsa edizione.

[ Tony Colomba ]

Organizzazione e Sponsors

La realizzazione del premio UIGA è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con Fiera di Roma, che ha supportato l’organizzazione dell’iniziativa all’interno di Motodays, e alla sponsorizzazione del brand Termignoni.

UIGA

L’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA) è un’associazione senza fine di lucro che opera nell’ambito e nella disciplina della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) quale gruppo di specializzazione con scopi di incentivazione professionale e culturale. Scopo dell’UIGA è innanzitutto favorire ogni iniziativa di incontro e collaborazione con gli attori della filiera e gli interlocutori istituzionali, nell’ampio quadro di incentivazione professionale e culturale degli associati che si riflette sull’intero novero dei destinatari dell’informazione giornalistica.

Termignoni

A sostenere il premio Moto Europa 2026 è Termignoni, storica azienda italiana fondata nel 1969 e riconosciuta a livello internazionale per gli impianti di scarico ad alte prestazioni. Una collaborazione naturale, nata dalla comune passione per le due ruote, la ricerca continua dell’eccellenza tecnica e l’orgoglio per il Made in Italy. Con oltre cinquant’anni di esperienza al fianco dei più importanti marchi motociclistici – tra cui Ducati, Yamaha, Honda e BMW – Termignoni contribuisce a rafforzare ulteriormente l’identità di un premio che celebra il motociclismo attraverso emozioni, competenza e cultura biker.

Fiera di Roma

Il Polo Fieristico di Roma Capitale e della Regione Lazio, tra i maggiori e più affermati d’Europa, è un avveniristico Centro d’Affari polifunzionale, espositivo e di relazioni che – firmato dall’Arch. Tommaso Valle – si sviluppa su una superficie lorda di 390.000 mq.

La riuscita delle manifestazioni in esso ospitate si basa sull’estrema versatilità delle strutture, pensate per svolgere anche più eventi in contemporanea, sull’ampia gamma di servizi offerti e sull’efficiente sua macchina organizzativa, che rendono Fiera Roma il luogo ideale per esposizioni fieristiche ed eventi di respiro nazionale e internazionale.

Strategicamente situato nel cuore del Mar Mediterraneo, costante e storico crocevia di scambi economici e culturali, il Polo rappresenta un ponte tra il Nord e Sud, d’Italia e d’Europa ed è facilmente raggiungibile grazie alla sua capillare rete di collegamenti.