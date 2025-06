«Mobilize Share&Zity»: car sharing elettrico ora anche giornaliero

Al più che conveniente prezzo al minuto si affianca una tariffa H24 che parte da € 39.99 al giorno per il mese di giugno

Zity – servizio di carsharing 100% elettrico con oltre 120.000 utenti registrati a Milano dove opera dal 2022 – offre ai suoi iscritti l’accesso al noleggio auto tradizionale con lo stesso account e dalla stessa app, (ora rinominata «Mobilize Share&Zity»), continuando a noleggiare auto come di consueto e aggiungendo nuove opzioni per viaggiare anche più lontano…

Dal 2022 ad oggi il carsharing Zity ha totalizzato più di 11 milioni di Km percorsi dalla sua utenza, composta prevalentemente da giovani milanesi tra i 20 e i 29 anni, che hanno fatto ricorso a questo servizio per più di 1 milione e 400 mila volte con spostamenti in genere medio-brevi concentrati nei giorni di pioggia e in occasione degli scioperi dei mezzi pubblici; il 33% degli utilizzi del servizio si concentra nel week-end mentre la giornata preferita per il noleggio è il sabato.

La politica aziendale accompagna un cambiamento che vede la mobilità condivisa in crescita nelle città in cui la flessibilità, il risparmio e la sostenibilità guadagnano terreno rispetto al possesso di un veicolo.

Thiago Figueira, Country Manager per l’Italia di Zity by Mobilize ha dichiarato: “Questo mese saremo felici di festeggiare il terzo anniversario di Zity dal suo arrivo a Milano, con alcune novità interessanti. Dal 2022 abbiamo un impegno con i nostri Zityzen milanesi: offrire una mobilità sostenibile, semplice e accessibile che, con le tariffe attuali, ci rendono tra le soluzioni più competitive sul mercato milanese. Continuiamo a operare come sempre, con la nostra flotta 100% elettrica, ora integrata in una app più completa ma con lo stesso spirito di agilità, sicurezza e impegno verso i nostri cittadini”.

Il servizio e l’ambiente

Dalla sua introduzione in Italia Zity ha evitato l’emissione di 1.300 tonnellate di CO₂, dimostrando il suo impegno per il costante abbattimento delle emissioni generate dal traffico automobilistico e quindi per una mobilità urbana sempre più pulita.

Le tariffe e le opportunità

Tra i principali vantaggi:

noleggio al minuto, all’ora o al giorno, a seconda delle necessità;

veicoli esclusivamente elettrici con totale libertà di circolazione urbana e parcheggio gratuito;

servizi inclusi: assicurazione completa, disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, chilometraggio illimitato su entrambi i servizi e gestione digitale al 100% tramite un’unica app, con un’esperienza utente ottimizzata;

tariffa Standby per mantenere il noleggio all’interno o all’esterno della «zona Zity»;

il prezzo variabile tra 0,28 e 0,41€/minuto include chilometri illimitati senza costi aggiuntivi per l’avvio del noleggio;

accesso a 610 veicoli (Dacia Spring EV) disponibili in città.

La nuova App

Nessun cambiamento nella gestione della nuova App: il servizio continua a funzionare come sempre:

noleggi da 1 minuto fino a 3 giorni;

gestione 100% digitale e libertà di parcheggiare o terminare il viaggio ovunque all’interno della «zona Zity».

Gli utenti attuali che ancora debbono farlo, dovranno semplicemente aggiornare la propria app per accedere alla nuova piattaforma, mantenendo le credenziali di accesso, la cronologia e i vantaggi consueti.

Le prenotazioni dei veicoli vengono velocemente effettuate al 100% in digitale tramite l’app. Le auto, disponibili nei punti dedicati sia al ritiro che alla riconsegna, possono essere prenotate direttamente dalla app, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

«Mobilize Share»: la nuova opzione di noleggio giornaliero

Con questa nuova integrazione, l’app «Mobilize Share&Zity» include ora anche il servizio di noleggio giornaliero, con una flotta dedicata, basato su due stazioni di ritiro e riconsegna delle auto, che consente di muoversi liberamente in tutta l’Italia.

Al momento il servizio si basa su un parco auto di 40 veicoli (Nissan Juke), con un prezzo di lancio di 39,99€/giorno per il mese di giugno, tariffa che comprende un’assicurazione completa e chilometraggio illimitato.

L’opzione del noleggio giornaliero è stata pensata per gite del fine settimana, vacanze o viaggi di lavoro, evitando agli utenti l’incombenza di andare fisicamente in un autonoleggio per sottoscrivere personalmente il contratto.

Ritiro e riconsegna

Le stazioni di ritiro e riconsegna delle auto a Milano:

PARK H24 – Via Frigia n. 21.

PARK 09:00-18:00 – Via Guido Capelli n. 12.

[ Andrea Colomba ]