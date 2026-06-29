Maserati Trident Stars: nasce la nuova costellazione del Tridente

Un progetto «stellare» che celebra i 100 anni del Tridente attraverso altrettante stelle dedicate ciascuna a un personaggio-chiave del Marchio

In occasione del centenario del logo del Tridente, Maserati presenta un progetto innovativo – il Trident Stars – che trasforma il celebre simbolo del Marchio in una costellazione.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di iniziative volte a rendere omaggio ai 100 anni dell’iconico logo, apparso per la prima volta sulla leggendaria «Tipo 26» che proprio in quell’anno vinse la Targa Florio.

Più in dettaglio Maserati associa il proprio emblema a quanti hanno contribuito a costruirne il mito e custodirne l’identità per poi proiettarlo in alto nel cielo (e ancora più su reciterebbe una celebre canzone) trasformando il legame instauratosi fra questi personaggi e il Tridente in una luce brillante destinata a durare nel tempo.

Collocata tra le costellazioni del Leone e del Pastore, «Trident Stars» è formata da 100 stelle scelte da Maserati assieme a Maurizio Pajola e Anna Lucchetti, Ricercatori dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, e disposte in modo da comporre l’inconfondibile simbolo del Marchio.

Ogni astro è dedicato a una personalità che ha contribuito a costruire l’identità Maserati: clienti fedeli, amici del Brand, dipendenti collezionisti di vetture d’epoca, proprietari di esemplari Maserati Fuoriserie, Brand Ambassador senza infine dimenticare – per immagine e importanza – i gentlemen driver che, nel rispetto dell’anima racing del marchio, portano in pista le supercar GT2 e MCXtrema.

Ciascuna stella, vivendo in una doppia dimensione, digitale e reale, potrà, infatti, essere tradotta in un’opera digitale unica, «certificata» su blockchain e da smart contract, ed essere accompagnata da un certificato di una stella reale, fisicamente presente nello spazio.

Maria Teresa De Filippis Stirling Moss

Juan Manuel Fangio Andrea Bertolini





Il progetto «Trident Stars» verrà, inoltre, raccontato attraverso una coinvolgente un’esperienza immersiva declinata su un sito dedicato, attraverso contenuti social e iniziative digitali per culminare nella consegna di un kit dedicato, momento in cui il legame celebrato nel cielo prenderà forma nelle mani di chi lo ha ispirato.

Con Trident Stars, dunque, Maserati rende stellare l’insieme dei valori che il Tridente rappresenta da cento anni: audacia, eccellenza e passione oltre il tempo.

Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer e General Manager BOTTEGAFUORISERIE, ha dichiarato: “Il nostro logo del Tridente è un simbolo che si imprime nella memoria e che quest’anno celebra i suoi primi 100 anni. Con Trident Stars abbiamo voluto portarlo dove la memoria diventa eterna, trasformandolo in una costellazione destinata a brillare nel tempo.

Un progetto che amplifica la visibilità e la rilevanza simbolica del nostro Brand, esaltandone al contempo il valore emozionale, culturale e senza tempo: elementi che da sempre distinguono l’identità e l’unicità di Maserati e che ritroviamo oggi nelle nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale, in cui quella stessa eredità continua a ispirare il nostro futuro”.

[ Andrea Colomba ]