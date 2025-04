Maserati punta ancora una volta su Grecale: il SUV per tutti si rinnova

Maserati Grecale, vettura di importanza magistrale per il mercato vendite della Casa del Tridente, fa spazio ad una gamma più ampia e numerosi aggiornamenti mirati alle motorizzazioni, al design interno ed esterno della vettura

In un momento delicato come quello attuale, in cui vetture capaci di trasmettere emozioni forti vengono sempre meno, il marchio del Tridente, attraverso la sua gamma composta da Grecale, Gran Turismo, Gran Cabrio e MC20 (disponibile anche nelle versioni MC20 Cielo e GT2 Stradale), sottolinea ancora una volta l’espressione del lusso e della sportività all’italiana.

In poche parole, la capacità di unire performance ed eleganza in un’esperienza di guida unica e raffinata, rappresenta il paradigma costante dei prodotti del Tridente, che si declina in diverse forme per soddisfare una clientela sempre più vasta. Non fa eccezione Grecale, come conferma Santo Ficili, CEO di Maserati: “Grecale è un modello di fondamentale importanza per il nostro Brand e per l’intera gamma Maserati. Con il SUV, abbiamo voluto ampliare la nostra offerta commerciale per rispondere alle esigenze e ai desideri dei nostri clienti, offrendo una varietà di opzioni che combinano prestazioni, eleganza e innovazione. Questo approccio riflette la nostra dedizione al consumatore per soddisfare e superare le sue aspettative, garantendo che ogni nostro modello rappresenti l’eccellenza del lusso italiano: il nostro network è pronto a garantire un’esperienza di scelta, di acquisto e di assistenza ai massimi livelli”.

Grecale MY25

Con l’aggiornamento della gamma Grecale, la proposta commerciale è ancora più ampia: viene introdotta la nuova versione «Grecale MY25» che va a sommarsi alle due già presenti «Modena» e «Trofeo», oltre che alla «Folgore», l’unica full elettrica in gamma.

La nuova versione Grecale «base», denominata «Modena», è stata pensata per la quotidianità, tanto da lasciar spazio ad un piccolo motore 4 cilindri da 2 litri che sfrutta la tecnologia mild hybrid.

Sebbene al giorno d’oggi 300 cavalli non rappresentino numeri da capogiro, neanche per un SUV di lusso, grazie ad un peso ridotto inferiore alle due tonnellate, anche con il piccolo quattro cilindri il brivido non mancherà.

Equipaggiata con un pacchetto estetico sportivo, include cerchi da 21″ diamantati, fari Matrix, differenziale a slittamento limitato e sospensioni adattive.

Il tutto ad un prezzo di listino che si aggira intorno ai 90.000 euro circa.

La versione Trofeo

L’allestimento Trofeo ancora oggi rappresenta quanto di più vicino ad un «supersuv» che, grazie al rinomato V6 Nettuno da 530 cavalli, non pecca affatto nelle prestazioni.

Questo e molto altro ad un prezzo che si aggira sui 130.000 euro, optional più, optional meno.

Grecale Folgore

Infine, l’allestimento Folgore 100% elettrico, detiene il primato di essere il primo SUV full elettric nella storia della casa del Tridente.

Dotato di una batteria da 105 kWh con una potenza da 410 kW, offre una valida alternativa che si piazza al centro tra sportività e sostenibilità.

Al Fleet Motor Day tenutosi a Vallelunga grande apprezzamento da parte dei gestori dei parchi auto aziendali per la Maserati Folgore





Con i suoi 550 cavalli e 500 km di autonomia, considerando l’eleganza e il lusso presenti tra esterni ed interni, ad un prezzo 113.000 euro si conferma ancora una volta una valida alternativa per chi vuole scegliere il prestigio senza un impegno economico troppo elevato.

Maserati ci insegna che essere un brand di lusso significa dare la possibilità ai propri di scegliere: per questo motivo la palette di colori è stata rinnovata e ampliata e sono stati messi a disposizione fino ad 11 tinte carrozzerie, oltre alle molteplici possibilità di personalizzazione offerte dal «Programma Maserati Fuoriserie» che comprende ben 9 colori solid and metallic (tra cui i nuovi Blu Pastello e Giallo Genio Glossy), 13 proposte tristrato e quadristrato (inclusi le novità Dark Aurora Boreale e Gold Venus) e 4 colori opachi (ultimo incluso il Digital aurora Matte).

Tutto in Grecale emana attenzione ai dettagli: aprire le portiere significa entrare in un mondo fatto di comfort ed eleganza con materiali pregiati capaci di valorizzare le superfici, insieme alla ricerca di grafiche e cromie uniche che, con la nuova gamma MY2025, si estendono in una serie di combinazioni ancora più ricche.

Le configurazioni dei sedili sono cinque, tra queste le nuovissime opzioni Premium Leather Chocolate e Sport Leader Black Blue, oltre agli undici possibili sedili «Fuoriserie», ai quali si possono abbinare due finiture di interni di serie e altre quattro del programma di personalizzazione.

L’attenzione sul dettaglio posta all’interno viene riversata anche sull’esterno attraverso una ricca scelta di cinque tipologie di cerchi, abbinati a pinze freni disponibili in cinque colori, di cui uno Fuoriserie.

Servizi ed accessori per un’esperienza di lusso ai massimi livelli

Guidare una Maserati permette di vivere una esperienza a livelli top, grazie alla completa proposta di servizi e accessori messi a disposizione del cliente. A partire da marzo 2025, il brand del Tridente offre ai propri clienti l’opportunità di combinare più service contacts in un’unica esperienza di acquisto denominata «Bundle».

Attraverso «Bundle», il cliente riceve tutto ciò di cui ha necessità con un’esperienza omnicomprensiva e a un prezzo più competitivo rispetto all’acquistare ogni servizio singolarmente. Tra i service contracts pensati anche per la nuova gamma Grecale 2025 ,si può scegliere tra la Garanzia Estesa Maserati, che offre la stessa copertura della garanzia contrattuale fino al quinto anno dalla data di registrazione, senza limiti di chilometraggio; Extra10, è il nome in codice dell’opzione che estende la garanzia sui componenti della trasmissione dell’auto fino al decimo anno, senza limiti di chilometraggio, offrendo anche vantaggi aggiuntivi su ricambi e accessori originali.

Per celebrare Grecale, Maserati ha organizzato in Italia il «Grecale Urban Tour», un evento che unisce l’eccellenza automobilistica con la visione artistica. Il road tour prevede, a partire dal mese di maggio, esposizioni in gallerie d’arte contemporanea e musei nelle principali città italiane, come Torino, Roma e Milano, dove il SUV sarà presentato come un’opera d’arte in movimento. Questo progetto tenta di trasformare l’esperienza di guida quotidiana in qualcosa di straordinario e mira a coinvolgere un pubblico sofisticato, composto da collezionisti, appassionati, esperti e da tutti gli amanti del «bello».

[ Cristiano Fortini ]