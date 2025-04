Maserati: le nuove Officine Fuoriserie e l’avanzato programma di «personalizzazione»

La Casa del Tridente ha creato uno spazio per la personalizzazione delle sue vetture elaborando per prima l’esclusiva MC20 Cielo

Nella storica sede modenese di Viale Ciro Menotti è nato un reparto dedicato alla personalizzazione delle auto della Casa del Tridente in base ai desideri della clientela desiderosa di distinguersi in modo ancora più marcato; un modo per indirizzare il futuro del lusso anche grazie alle personalizzazioni realizzabili con il «Programma Fuoriserie» che, come immaginabile, richiede audaci investimenti mentali e fisici.

Il percorso con il cliente dalle prime scelte alla definizione della livrea

«Officine Fuoriserie» è un percorso su misura completo che parte dallo showroom, in una rinnovata area lounge Fuoriserie dedicata al cliente Maserati, che ha così modo di mettere a punto le proprie scelte messe poi a punto grazie al dialogo costante tra i team Fuoriserie e i designer del Centro Stile Maserati.

La realizzazione della configurazione scelta, dove l’estetica gioca un ruolo essenziale, parte dalla preesistente area di verniciatura, dove avvengono la preparazione alla verniciatura manuale e i controlli di qualità per passare subito dopo alla nuova innovativa area di verniciatura che si avvale di un processo altamente tecnologico. Qui la verniciatura automatizzata si divide in tre fasi:

sala di pulizia;

verniciatura robotizzata e riposo;

cottura a 80 °C e doppia cottura.

Il processo si conclude con la personalizzazione artigianale dei dettagli.

Nelle nuove Officine, dove le più moderne tecnologie di verniciatura occupano circa 4.000 mq dedicati, oltre 20 postazioni sono in grado di verniciare ogni giorno i modelli della dell’intera gamma come Grecale, MC20, GT2 Stradale, GranTurismo e GranCabrio.

GT2 Stradale Grecale Trofeo





Questo nuovo progetto, potrebbe arrivare a coinvolgere, a massima capacità, fino a 110 addetti altamente specializzati di cui 40 già formati per garantire la massima qualità di tutte le vetture «tailor made» di Maserati.

MC20 Cielo Granturismo-110 Anniversario





Il Programma di Personalizzazione Maserati Fuoriserie

«Fuoriserie» è secondo Maserati l’incarnazione della produzione artigianale su misura attraverso un’intensa collaborazione azienda-cliente che ha così la più ampia opportunità di personalizzare la propria vettura avvalendosi dell’affiancamento di un personal designer; questi può offrire al cliente un’ampia scelta di colori in continua evoluzione sia nell’offerta cromatica che tecnologica e un’ampia scelta di livree ispirate al DNA Corse e Heritage del Brand.

Due i livelli di personalizzazione:

il primo è costituito dal catalogo , dove, per aiutare ad orientarsi tra migliaia di combinazioni possibili, sono state individuate due collezioni (Fuoriserie « Corse » e Fuoriserie « Futura »), dedicate ai fedeli cultori della storia Maserati e del suo stile;

, dove, per aiutare ad orientarsi tra migliaia di combinazioni possibili, sono state individuate due collezioni (Fuoriserie « » e Fuoriserie « »), dedicate ai fedeli cultori della storia Maserati e del suo stile; il secondo è costituito dal mondo Bespoke del “fatto su misura” in cui vengono realizzate auto con contenuti specifici richiesti dal cliente o esemplari unici su vetture one of one.

Collezione «Corse»

Dedicata ai gentlemen driver che amano coniugare stile e sport, si ispira all’Heritage racing. Qui le livree sono ispirate alle vetture da corsa del Tridente, reinterpretate però in modo contemporaneo e realizzate completamente in verniciatura e non in sticker. Altro dettaglio sportivo, ma più sofisticato e sottile, sono le dreamline, segni cromatici che sottolineano i volumi del corpo vettura.

Pinze freno dedicate, dalle nuove colorazioni abbinate alle livree, trattamenti colorati anodizzati e finiture anche polished completano il colpo d’occhio esterno.

Per gli interni sono state inserite inedite colorazioni heritage, che si ispirano al cuoio concia vegetale, e rivestimenti contemporanei, che ricordano la tradizionale lana melange pettinata.

Collezione «Futura»

Questa collezione, basata sul concetto di sperimentazione materica e cromatica, si rivolge agli amanti della tecnologia e dei nuovi materiali, persone pronte ad accogliere e incoraggiare ogni cambiamento.

Grazie al supporto dell’innovazione tecnologica, questa collezione si pone come un laboratorio stilistico dove il brand Maserati sperimenta la combinazione e la performance di nuovi materiali sostenibili e di verniciature di derivazione da settori dell’Interior, Product Design o Sportswear.

L’apice della sartorialità si raggiunge, infine, con le vetture Bespoke, che consiste nel dar vita alla visione del cliente che crea così un rapporto esclusivo con il reparto creativo di Maserati onde configurare un modello esclusivo, ovvero una fabbrica dei sogni.

MC20 Cielo Less is More…?

In occasione dell’inaugurazione delle Officine, Maserati ha presentato la nuova One-Off, Maserati MC20 Cielo “Less is More…?”, un esemplare unico realizzato per un cliente all’interno del programma Bespoke di Maserati Fuoriserie e personalizzato con contenuti di design ispirati al movimento artistico Bauhaus, ricca di dettagli pregiati e complesse lavorazioni, come una livrea dedicata e tinte carrozzerie appositamente studiate.

Così, come la corrente Bauhaus inneggiava a forme semplici e astratte in onore di una estetica pulita e minimalista, allo stesso modo la carrozzeria Blu Corse Matte si arricchisce di una livrea esclusiva con geometrie che percorrono la vettura per tutta la sua lunghezza, partendo dal frontale fino al posteriore, e con punti, linee, triangoli e rettangoli che vanno a formare un Tridente stilizzato sulla copertura del vano motore.

La successione dei colori, scelti partendo dai classici toni del Bauhaus reinterpretati in chiave Maserati, è armonica, quasi musicale: le forme geometriche vanno dal Rosso Capannelle Glossy, tonalità che identificava le prime vetture da corsa della Casa del Tridente, al Giallo Avia Pervia Glossy, a richiamare lo stemma di Modena, fino al Bianco Audace, tinta di lancio di Maserati MC20 nella sua finitura matte, qui proposto lucido attraverso una meticolosa lavorazione manuale.

Ulteriori dettagli sono in Azzurro Himmelblau e in Nero, mentre i più attenti riconosceranno anche la presenza dell’arancione, lo stesso l’Arancio Devil creato per ricordare Maria Teresa De Filippis che fu la prima donna ad essersi qualificata ad un gran premio di Formula 1, pilotando una Maserati 250F, e il Viola Salchi, derivato da una personalizzazione di una Ghibli SS Coupé.

A completare gli esterni, MC20 Cielo “Less is More…?” ecco i cerchi da 20” Corsa Forgiati Opachi con pinze freno Blue Classic e con un originale abbinamento di colori diversi per ogni cerchio; il richiamo artistico nell’uso delle diverse tonalità è riportato in ogni finitura: traendo ispirazione dalle opere di artisti come Kandinsky e Paul Klee, che esplorarono l’uso del colore espressivo e “a contrasto”, nello stesso modo a contrasto sono i dettagli di questa esclusiva MC20 Cielo con i badge specifici e il logo Tridente in color Bianco Glossy.

La dichiarazione di Santo Ficili, CEO Maserati

“Maserati è sinonimo di lusso italiano nel mondo e celebrare questo concetto ai massimi livelli significa mettere al primo posto i desideri del cliente in tutto ciò che facciamo e, in particolar modo, nella realizzazione di vetture esclusive grazie al programma Fuoriserie. L’attenzione ai dettagli e alle esigenze di chi decide di acquistare una Maserati è ciò che ci contraddistingue: con le nuove Officine Fuoriserie Maserati offriamo un’ulteriore esperienza su misura, un nuovo capitolo nella storia del nostro Marchio che celebra la nostra tradizione di eccellenza artigianale e innovazione. Le nuove Officine trovano la loro casa nello storico stabilimento di Modena. Questa terra è il cuore pulsante del nostro Brand straordinario, il più longevo di tutta la Motor Valley italiana, capace di portare nel mondo una visione unica di performance e design: l’inaugurazione rappresenta un importante investimento per il sito modenese e per le sue persone, mostrando l’impegno del Marchio nei confronti della comunità locale e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di crescita”.

[ Andrea Colomba ]