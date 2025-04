L’innovazione spinge Autotorino al successo

Ottimizzare le scelte di marketing e anticipare i trend. Questo l’obiettivo che persegue la nuova strategia sviluppata e implementata con il partner Making Science, che si avvale dell’AI. Il gruppo Autotorino ha chiuso il 2024 con fatturato di +24%, grazie anche a un forte investimento in innovazione digitale, al punto da farlo diventare un modello di riferimento per Meta

Una sorte di proiezione «scientifica», basata sulla valutazione di diversi fattori, per ottimizzare le scelte di marketing e garantire successo. Si opera così oggi, nell’A.D. 2025, quando l’intelligenza artificiale porge la sua mano e sostiene gli operatori del settore. In sintesi, questa è la storia: si integrano, nelle strategie di marketing digitali, variabili relative all’impatto dei fattori esterni che hanno un’influenza sull’andamento del settore automotive – i prezzi del carburante, le tendenze di consumo e gli ecobonus – per prevedere l’andamento delle vendite e riorientare automaticamente le campagne.

Questa la sfida affrontata da Autotorino – principale dealer italiano del settore e tra i top 30 europei – con l’affiancamento di Making Science, società internazionale specializzata nell’accelerazione digitale presente in Italia a Milano, Padova e Rimini. I risultati sono eloquenti: a dispetto della crisi globale che ha investito il settore, il Gruppo ha chiuso il 2024 con un fatturato di 2,64 miliardi e un +24% sul 2023. Le condizioni del successo sono dunque, la costante spinta all’innovazione in diversi ambiti, dalle nuove soluzioni di vendita alla diversificazione dell’offerta, e una crescita supportata in modo significativo proprio dall’investimento nel digital marketing con l’adozione di strategie che sfruttano appieno il potenziale dell’AI e dei dati.

Marketing Mix Modeling

Al centro della strategia vincente di Autotorino vi è il Marketing Mix Modeling (MMM), il cui potenziale è massimizzato dall’Intelligenza Artificiale. Grazie al supporto di Making Science, l’AI interviene per migliorare la qualità e l’analisi dei dati utilizzati nel MMM, sia quelli relativi ai canali di marketing (social, search, smart TV) sia quelli relativi ai fattori esogeni cruciali (prezzi carburante, consumi, ecobonus). Questo approccio, potenziato dall’AI, consente ad Autotorino di ottenere previsioni di vendita più affidabili e di riallocare dinamicamente le risorse pubblicitarie per ottimizzare il ritorno sugli investimenti (ROI).

Questa strategia ha permesso ad Autotorino, che vende oltre 70 mila vetture all’anno , di navigare con successo attraverso le turbolenze del settore, ottimizzando l’allocazione del budget tra i diversi canali e segmenti – nuovo e usato – e migliorando significativamente la capacità di misurare le conversioni reali, attribuendole correttamente ai touchpoint digitali che portano i clienti verso le concessionarie (logica definita «drive to store»).

Meta ha sottolineato il successo di questa «impostazione» presentando il caso Autotorino come modello di riferimento per l’utilizzo del suo framework sperimentale open-source Robyn, basato su AI e machine learning per il Marketing Mix Modeling.

“Un approccio innovativo data driven – spiega Giacomo Nani, Digital Marketing Manager di Autotorino – che ci ha permesso, grazie a Making Science, di comprendere a fondo i fattori che guidano vendite ed engagement. Abbiamo testato scenari di allocazione del budget e ottimizzato i nostri investimenti con una precisione prima impensabile, riorientando campagne tra nuovo e usato in modo molto più efficace”.

Grazie alla partnership con Making Science, in qualità di Google Premier Partner (riconoscimento assegnato solo al 3% delle agenzie partner europee), Autotorino ha avuto anche accesso esclusivo e in anteprima a strumenti innovativi attualmente in fase di test da parte di Google come Vehicle Ads, disponibile con accesso limitato in Italia. Una sperimentazione che ha consentito di ottimizzare la promozione dei propri veicoli agli utenti alla ricerca di auto online.

“La nostra forza risiede nella capacità di unire consulenza strategica, profonda conoscenza dei dati, expertise sull’AI e accesso privilegiato alle tecnologie più avanzate grazie alle partnership globali con player come Meta e Google”, afferma Victor Vassallo, Managing Director Making Science Italia. “Il successo di Autotorino dimostra come, anche in mercati sfidanti, l’innovazione digitale mirata e guidata dai dati sia la leva fondamentale per la crescita e l’efficienza. Siamo orgogliosi di accompagnare leader come Autotorino nell’esplorare tutto il potenziale dell’AI per trasformare il loro business”.

[ Tony Colomba ]