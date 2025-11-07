LETBE, all’EICMA per la seconda volta, “rompe gli schemi”

Il Marchio cinese sceglie il palcoscenico milanese per rappresentare una nuova concezione dell’andar in moto

Facendo del motto “Rompi gli schemi: non accontentarti mai” una filosofia cui ispirarsi, LETBE ha lanciato dal palcoscenico milanese di EICMA 2025 un’audace considerazione del valore della motocicletta e del come andare in moto andando quindi oltre la mera presentazione materiale di tecniche e modelli.

Lo fa attraverso una combinazione di design originali e connessione emotiva che vogliono far riconsiderare le realizzazioni del Brand promuovendone il ruolo: “Da mezzo di trasporto” ad “Animale da compagnia meccanico” ovvero “Il tuo compagno di viaggio emotivo”.

Ecco spiegata la ragione di una presentazione dallo spirito del tutto particolare che ha visto esposti a Milano non solo una serie di concept e tre novità della gamma «Mechanical Pets» (“Animali da compagnia meccanici”: Velocity, Mecha, Flygon) ma anche una serie di modelli dai 125 cc agli 700 cc, tutti conformi agli standard Euro 5+ che rappresentano il biglietto da visita di LETBE verso il mercato globale.

Mentre il mercato globale dei giocattoli di tendenza – guidato da marchi come Pop Mart – continua a puntare sul potere del consumo emotivo, LETBE è pioniere – nel motociclismo – del concetto di “Animale da compagnia meccanico“.

Superando il branding tradizionale, LETBE crea un’identità distinta: originale, personale e ricca di carattere. Ogni modello è un unico “Animale da compagnia meccanico” con un aspetto e una sensibilità interattiva propri – trasformando la guida di un mezzo di trasporto, in un’espressione di stile di vita e manifesto delle proprie attitudini.

I modelli 2026

◘ Velocity (125 cc/200 cc)

È uno stiloso scooter a ruote grandi progettato specificamente per lo spostamento urbano, alimentato da un motore a 4 valvole raffreddato a liquido da 125 o 200 cc. Il sistema a ruote grandi (anteriore: 100/80-16, posteriore: 120/70-14) offre un’eccellente adattabilità alla strada e stabilità di guida.

Con un’altezza sella di 800 mm, freni a disco anteriori e posteriori, ABS a doppio canale + TCS, illuminazione full LED e avviamento senza chiave, Velocity viene fornito completamente equipaggiato. Rappresenta la soluzione di mobilità affidabile ed efficiente di LETBE per i motociclisti urbani moderni.

◘ MECHA (125 cc/160 cc/200 cc)

Nato per sfidare le convenzioni, MECHA – concepito per quei motociclisti che apprezzano la bellezza meccanica – si distingue per il suo pionieristico design modulare ispirato al cyber e ai mecha (mezzi o strumenti pilotati dall’interno, di origine meccanica o naturale, presenti in numerose opere di fantasia); le sue linee nette e i gruppi ottici dinamici lo fanno sembrare un’opera d’arte cyberpunk in movimento.

Si tratta di una serie di scooter alimentati da motori a 4 valvole raffreddati a liquido da 125 cc/160 cc/200 cc, equipaggiati con impianti frenanti Nissin e sistemi Bosch ABS + TCS.

Questo scooter dispone di un sistema di chiusura completamente elettrico nonché di accensione, tappo del carburante e vano sella che possono essere tutti keyless.

◘ FLYGON (125 cc/200 cc/250 cc)

Con i suoi distintivi fari LED a «occhio di libellula» e lo stile possente che gli conferiscono un’identità visiva unica, si propone come versatile compagno per molteplici scenari di guida.

Tre le motorizzazioni disponibili:

125 cc monocilindrico raffreddato ad aria;

200 cc monocilindrico raffreddato ad aria;

250 cc monocilindrico raffreddato a olio di prossima commercializzazione.

Questi modelli montano una ruota anteriore da 18” e una posteriore da 14”, con la scelta fra pneumatici ad alto grip o semi-tassellata, offrendo sia un aspetto audace che un’eccellente maneggevolezza su diversi terreni.

L’altezza della sella di 780 mm, la forcella anteriore rovesciata, l’ammortizzatore posteriore centrale e i sistemi di sicurezza CBS o ABS a doppio canale + TCS, rendono FLYGON adattabile a una vasta gamma di condizioni – dalle strade cittadine alle avventure all’aperto.

Programmi futuri

Proprio guardando al futuro LETBE espone a EICMA 2025 alcuni concept quali una all-tourer da 800 cc e i veicoli Nomad, Punk, 180L e 282.

Ognuno di questi modelli – che si distingue per l’originalità di un design rivolto prevalentemente ai giovani – è caratterizzato da stile e funzionalità intelligenti, volti a costruire costantemente una famiglia di «Mechanical Pet» più ricca, che soddisfi il desiderio di individualità dei motociclisti di tutto il mondo, secondo il motto “Rompi gli schemi, non accontentarti mai”.

LETBE ha inoltre in programma, già nel corso del prossimo anno, di introdurre nella sua gamma europea ulteriori modelli quali una off-road da 180 cc, una tourer ADV da 250 cc, uno scooter ricreativo da 400 cc e una cruiser da 500 cc, coprendo più segmenti.

Dopo il suo debutto lo scorso anno, il ritorno di LETBE all’EICMA non solo consolida la sua crescita internazionale, ma rappresenta anche un cambiamento di paradigma per i marchi cinesi: dal semplice esportare prodotti, all’esportazione di cultura e identità del marchio.

Va ricordato infine che LETBE fa capo al Gruppo Haojin, – uno dei dieci principali esportatori di motociclette in Cina – che, con 25 anni di esperienza nel settore, una capacità produttiva annuale di 1 milione di unità e una presenza globale in oltre 60 paesi , è stato a suo tempo creato per ridefinire la mobilità moderna attraverso un design originale, un’estetica giovanile e la filosofia del «Mechanical Pet».

[ Andrea Colomba ]