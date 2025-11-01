L’elettrico Macan, con l’arrivo della versione GTS, scintilla… sempre di più

In casa Porsche, dopo la Macan a trazione posteriore e la 4S, arriva la GTS, nuovo modello di punta della gamma

Con l’arrivo della nuova GTS, modello ora di punta della gamma Macan, cui la clientela della Casa di Stoccarda si mostra particolarmente affezionata, la Porsche completa lo specifico listino di fronte offrendo ai suoi estimatori… l’imbarazzo della scelta.

Cogliamo quindi quest’occasione per riassumere le caratteristiche dei vari modelli che formano il listino di questo «compatto» SUV che, ricordiamo, sono tutti dotati, dall’inizio di quest’anno, dell’Eptm, il sistema Porsche di Traction Management a controllo elettronico, che ripartisce la potenza di trazione tra l’asse anteriore e quello posteriore ad una velocità cinque volte superiore rispetto a un sistema di trazione integrale convenzionale.

Nuova Macan

Il modello d’ingresso della gamma dei SUV full electric Porsche, è alimentato da una batteria ad alto voltaggio dalla capacità energetica lorda di 100 kWh. La propulsione è fornita dal motore utilizzato anche sulla Macan 4 e montato sull’asse posteriore (diametro 210 mm, lunghezza attiva 200 mm, potenza 250 kW – 340 cavalli).

Il motore elettrico è dotato di un inverter a impulsi (PWR) da 480 Ampere su cui è stato utilizzato il carburo di silicio (SiC), un materiale semiconduttore ad alta efficienza che da una parte garantisce un rendimento più elevato e dall’altra riduce significativamente le perdite di commutazione nel PWR consentendo frequenze di commutazione più elevate.

Con il Launch Control, la Macan eroga fino a 265 kW (360 cavalli) di potenza in modalità overboost, con una coppia massima di 563 Nm. Lo scatto 0-100 km/h viene coperto in 5,7” (velocità max: 220 km/h).

La Macan non a trazione integrale è più leggera e dispone di più autonomia essendo il fabbisogno di elettricità minore grazie al minor peso di 110 kg rispetto alla Macan 4 con il risultato di un’autonomia WLTP sul ciclo misto pari a 641 chilometri.

Nuova Macan 4S

Questa Macan 4S è dotata di un nuovo motore sull’asse posteriore (diametro 230 mm, lunghezza attiva 150 mm) e di un inverter a impulsi al carburo di silicio da 600 Ampere.

L’architettura a 800 Volt della Premium Platform Electric (PPE) consente una potenza di ricarica in corrente continua fino a 270 kW e la batteria ad alto voltaggio può essere ricaricata dal 10 all’80% in circa 21 minuti presso una stazione di ricarica rapida adeguata.

La potenza di sistema è ora di 330 kW (448 cavalli) che, con un breve overboost di potenza, può arrivare sino a 380 kW (516 cavalli) mentre la coppia massima, con il Launch Control, è di 820 Nm.

Presenti di serie il sistema PASM (regolazione elettronica degli ammortizzatori), le sospensioni pneumatiche adattive con sistema di livellamento e regolazione dell’altezza, il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e l’asse posteriore sterzante.

Le prestazioni: scatto da 0 a 100 km/h con Launch Control in 4,1”; velocità max 240 km/h; autonomia WLTP sul ciclo misto di 606 km.

Questi due nuovi modelli mantengono tutte le peculiarità della seconda generazione della Macan, incluse la linea innovativa e le caratteristiche aerodinamiche ottimizzate in funzione dell’autonomia (Cx 0,25).

Nuova Macan GTS

È il modello più sportivo e ancora più improntato al piacere di guida dell’intera gamma, grazie a una dinamica di guida eccezionale e prestazioni che si commentano da sole: 0-100 km/h in 3,8”, 0-200 km/h in 13,3” e velocità massima autolimitata a 250 km/h.

Le differenze esterne: la nuova Macan GTS ricalca ovviamente l’impostazione generale delle altre Macan ma se ne differenzia per svariati dettagli verniciati in nero nelle sezioni anteriore, laterale e posteriore. Notevoli i fari a LED oscurati con tecnologia Matrix e i bordi esterni marcatamente sagomati sopra le prese d’aria lamellari.

Rivisitate anche le minigonne laterali che, ora più larghe nella zona posteriore, accentuano l’aspetto deciso della vettura. La parte inferiore del posteriore è ora caratterizzata da profili neri e da un pannello diffusore pronunciato, mentre le luci posteriori sono sfumate come i fari anteriori.

Sempre di serie anche i cerchi in lega Macan Design da 21” in grigio antracite mentre, a richiesta, sono disponibili cerchi RS Spyder Design da 22” con la stessa finitura.

Livree: 3 i nuovi colori proposti per la nuova Macan GTS: torna il popolarissimo Gesso, affiancato dal Rosso Carminio tipico della GTS e, per la prima volta su una Macan, dal Blu Lugano.

Oltre alle 15 tonalità disponibili attraverso il Porsche Car Configurator, Porsche Exclusive Manufaktur offre quasi 60 colori addizionali con il programma Paint to Sample.

Interni

In sintonia con il look sportivo esterno anche gli interni della Macan GTS ricevono sportività dai rivestimenti in Race-Tex con alcuni dettagli in pelle liscia nera. Il Race-Tex è utilizzato anche per il volante sportivo GT multifunzione riscaldato, i braccioli della console centrale e dei pannelli delle portiere e il cruscotto. Anche le fasce centrali dei sedili sportivi adattivi regolabili in 18 posizioni sono rivestite in Race-Tex, mentre i supporti laterali dei sedili e i poggiatesta sono rifiniti in pelle liscia.

Per la prima volta sulla Macan Electric, si possono coordinare i colori della carrozzeria con quelli degli interni grazie al «pacchetto Interni GTS» opzionale; tale pacchetto è disponibile nei colori Rosso Carminio, Grigio Agata o Blu Lugano, in modo da abbinarsi alle corrispondenti tonalità della carrozzeria. Le impunture decorative sui sedili, sul volante, sui pannelli delle portiere e sulla parte superiore del cruscotto sono realizzate nel rispettivo colore, così come le cinture di sicurezza e la scritta «GTS» sui sedili. Il volante reca inoltre uno stemma con la scritta «GTS» in tinta. Il pacchetto Interni include anche il pacchetto «Interni Carbonio» che aggiunge profili in fibra di carbonio al volante, al cruscotto e ai pannelli delle portiere.

Non sfugge a tali raffinatezze neppure il cruscotto digitale in cui il colore della carrozzeria viene riportato nella visualizzazione 3D del veicolo sul display centrale, mentre il quadro strumenti presenta la scritta «GTS». Molte delle funzioni del pacchetto Sport Chrono di serie, come la rilevazione dei tempi di giro, la registrazione dei dati telemetrici, l’aggiunta di nuovi percorsi e l’analisi dei settori e dei giri, sono accessibili tramite l’app corrispondente sul display centrale.

Assistenza, comfort e intrattenimento

La GTS beneficia anche degli ultimi aggiornamenti introdotti sull’intera gamma Macan, che hanno comportato un ulteriore perfezionamento dei sistemi di assistenza alla guida e delle funzioni digitali.

Tra questi figurano la Porsche Digital Key come integrazione alla chiave fisica, nuove funzioni di assistenza al parcheggio, il Voice Pilot supportato dall’intelligenza artificiale, un’offerta ampliata di giochi a bordo e una capacità massima di traino incrementata a 2.500 Kg.

Meccatronica

Come sulla Macan Turbo, anche la GTS monta sul posteriore il motore elettrico più potente della serie che eroga 380 kW – 516 cavalli, che in overboost arrivano a 420 kW – 571 cavalli con il Launch Control, e che sviluppa una coppia massima di 955 Nm. Come per la Macan Turbo, la trasmissione, con un rapporto di 9:1, è stata progettata specificamente per gestire l’elevata coppia motrice dei modelli ad alte prestazioni, è dotata di differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico e sospensioni pneumatiche sportive con assetto ribassato.

La Macan GTS garantisce un’autonomia sul ciclo misto WLTP fino a 586 chilometri e – se rifornita in una stazione di ricarica rapida adeguata – la batteria ad alta tensione da 100 kWh può essere ricaricata dal 10 all’80% in soli 21 minuti, con una potenza massima di ricarica di 270 kW; Emissioni di CO 2 combinate: 0 g/km.

Il pacchetto Sport Chrono è ora di serie e in più include la modalità Track, che predispone l’auto a una guida particolarmente performante grazie all’aumento del livello di raffreddamento della batteria, alla riduzione al minimo della perdita di potenza dovuta all’accumulo di calore (il c.d. derating), con conseguente netto miglioramento delle prestazioni in condizioni di carico prolungato.

Acustica

Il carattere fortemente emozionale della Macan GTS si ritrova anche nel suo sound. La funzione Porsche Electric Sport Sound (PESS) propone due differenti profili sonori esclusivi specifici per la GTS, nelle modalità «Sport» e «Sport Plus».

Trazione e sospensioni

Oltre al sistema di trazione integrale con Porsche Traction Management elettronico (ePTM) a risposta rapida, la dotazione di serie comprende anche il sistema di ripartizione della coppia Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Il differenziale autobloccante a controllo elettronico migliora la trazione e l’agilità ed è posizionato immediatamente dietro il motore posteriore per favorire una distribuzione del peso 48:52 sbilanciata sul posteriore.

Le sospensioni pneumatiche sportive sono dotate di controllo di livello e sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori. L’altezza da terra ridotta di 10 mm e la taratura specifica degli ammortizzatori e delle barre antirollio garantiscono un’agilità e una precisione in curva eccezionali, il cui ulteriore asset si trova nell’asse posteriore sterzante, fornito su richiesta. La Macan GTS vanta inoltre il baricentro più basso della gamma.

Porsche Driver Experience: un nuovo design e una nuova funzione

Porsche ha introdotto sulle Macan elettrificate, un sistema di visualizzazione e controllo completamente nuovo che prevede un alternarsi di elementi digitali e analogici.

Tra questi, un quadro strumenti con display curvo da 12,6 pollici, uno schermo per il passeggero da 10,9 pollici, un head-up display con tecnologia di realtà aumentata e un’illuminazione diffusa con luci che hanno una funzione di comunicazione.

Completamente rinnovata la grafica degli schermi per tutti i modelli Macan grazie a un look all’avanguardia, un’emozionale animazione di benvenuto e la nuova app Temi, con cui si può modificare il colore dello sfondo dei display e dell’illuminazione interna in base al colore degli esterni, scegliendo tra dodici tonalità.

Esterni: nuova tonalità, nuovi cerchi

Per tutti i modelli Macan è ora disponibile la nuova tonalità Grigio Ardesia Neo mentre la gamma dei cerchi è stata ampliata con il modello Macan S da 20”.

Pacchetto Off-Road Design

Ora disponibile come optional per tutti i modelli, questo nuovo pacchetto migliora ulteriormente la fruibilità quotidiana della Macan e consente di affrontare ancor meglio gli sterrati accidentati e le pendenze particolarmente forti.

Il paraurti anteriore modificato porta l’angolo di attacco fino a 17,4°, a seconda del modello (con le sospensioni pneumatiche a uno specifico livello di rialzo). Per la Macan, la Macan 4 e la Macan 4S è anche possibile acquistare il paraurti anteriore da fuoristrada con intarsio in Grigio Vesuvio separatamente. In questo caso, l’angolo di attacco aumenta come nel caso del pacchetto Off-Road Design che, insieme alle sospensioni pneumatiche adattive, aumenta anche l’altezza da terra di 10 mm, portandola a 195 mm nell’impostazione normale.

Porsche offre questo pacchetto in due colori: Grigio Vesuvio oppure in tinta con la carrozzeria.

Il paraurti anteriore, le minigonne laterali, i pannelli dei diffusori e le barre sul tetto vengono quindi verniciati in base all’opzione scelta (colore Nero, Argento o, solo per la turbo, in Turbonite).

Il pacchetto Off-road Design nella variante cromatica degli esterni della vettura prevede la verniciatura dei listelli laterali nella stessa tonalità.

Vengono proposti anche cerchi Off-road Design da 21” coordinati in Grigio Vesuvio.

Pacchetto Sport Design

Da inizio 2026, Porsche offrirà per tutti i modelli Macan un nuovo pacchetto Sport Design che include nuovi sottoparaurti anteriori e posteriori. La Macan GTS sarà il primo modello che avrà di serie sia questo pacchetto e sia una serie di elementi a contrasto specifici – verniciati in nero – come inserti, side blade, profili dei passaruota e il bordo dello spoiler posteriore adattivo.

Pronte per l’acquisto…

I due nuovi modelli Macan possono già essere ordinati per consegna nella seconda metà dell’anno. I prezzi in Italia, comprensivi di IVA e di equipaggiamento specifico, partono da 84.626 euro per la Macan, da 94.917 euro per la Macan 4S e da 109.530 euro per la Macan GTS, IVA e dotazioni specifiche incluse.

Consumi ed emissioni della gamma

Macan (WLTP): consumo elettrico sul ciclo misto: 19,8 – 17,0 kWh/100 km; emissioni combinate di CO 2 : 0 g/km; classe ambientale: A

(WLTP): consumo elettrico sul ciclo misto: 19,8 – 17,0 kWh/100 km; emissioni combinate di CO : 0 g/km; classe ambientale: A Macan 4 (WLTP): consumo elettrico sul ciclo misto: 21,1 – 17,9 kWh/100 km; emissioni combinate di CO 2 : 0 g/km; classe ambientale: A

(WLTP): consumo elettrico sul ciclo misto: 21,1 – 17,9 kWh/100 km; emissioni combinate di CO : 0 g/km; classe ambientale: A Macan 4S (WLTP): consumo elettrico sul ciclo misto: 20,7 – 17,7 kWh/100 km; emissioni combinate di CO 2 : 0 g/km; classe ambientale: A

(WLTP): consumo elettrico sul ciclo misto: 20,7 – 17,7 kWh/100 km; emissioni combinate di CO : 0 g/km; classe ambientale: A Macan Turbo (WLTP): consumo elettrico sul ciclo misto: 20,7 – 18,8 kWh/100 km; emissioni combinate di CO 2 : 0 g/km; classe ambientale: A

(WLTP): consumo elettrico sul ciclo misto: 20,7 – 18,8 kWh/100 km; emissioni combinate di CO : 0 g/km; classe ambientale: A Macan GTS (WLPT): (valori preliminari) consumo elettrico combinato sul ciclo misto: 20,5 – 18,5 kWh/100 km; emissioni combinate di CO 2 : 0 g/km;

[ Tony Colomba ]