Leapmotor lancia il nuovo C10 AWD a trazione integrale: la potenza incontra la precisione

Il marchio cinese Leapmotor – di cui Stellantis ne è azionista dal 2023 – annuncia il lancio del C10 AWD per arricchire ulteriormente la propria gamma di SUV elettrici. Questo modello è il primo sport utility vehicle a trazione integrale di Leapmotor e sarà presentato al Salone dell’Auto di Zurigo nel prossimo mese di ottobre

Un SUV pensato per gli audaci

In risposta alla crescente domanda di maggiore autonomia, ricarica più rapida ed eccellente dinamica di guida, Leapmotor ha migliorato il C10 di nuova generazione adottando nuove tecnologie. Infatti, il C10 AWD è costruito sull’innovativa Architettura 800V: Il veicolo è dotato di un sistema AWD a doppio motore ad alte prestazioni e gestione intelligente dell’energia che si adatta facilmente alle condizioni reali.

Con una potenza complessiva di 585 cavalli, il C10 AWD copre lo 0-100 km/h in soli 4 secondi, offrendo un’esperienza di guida brillante ma al tempo stesso sicura.

Il suo sistema intelligente di trazione integrale garantisce un’aderenza e una stabilità ottimali, rispondendo istantaneamente ai cambiamenti di superficie, sia su una strada bagnata, su un tratto di montagna innevato o su un sentiero sterrato.

La batteria LFP migliorata appositamente, supportata dal sistema ad alta tensione 800V, consente la ricarica ultraveloce che porta dal 30% all’80% in soli 22 minuti. Testato anche in condizioni di freddo estremo – tallone d’Achille delle vetture a batterie – il sistema di ricarica del C10 AWD offre prestazioni eccezionali senza la necessità di preriscaldamento, mantenendo un’elevata efficienza anche a bassi livelli di carica.

Leapmotor con C10 AWD lancia un forte messaggio a tutte le vetture elettriche a trazione integrale di nuova generazione, cercando di fatto una concreta rivale che possa competere con essa sul piano delle prestazioni e dei costi decisamente contenuti.

