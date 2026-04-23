L’Atelier Alpine Lounge di Milano si trasforma per la Design Week in una galleria d’arte contemporanea

All’anteprima nazionale della nuova Alpine A390, una mostra dell’artista Alessandro Sambini la cui ricerca si muove tra fotografia, video e media digitali

Per tutta la settimana della Design Week, l’Atelier Alpine Lounge si trasforma in una “galleria d’arte contemporanea”, uno spazio aperto alla città, un luogo in cui l’automobile si racconta come gesto di design e l’arte contribuisce ad ampliare lo sguardo, offrendo nuove prospettive sul rapporto tra tecnologia, estetica ed emozione.

Oggetto del desiderio è l’Alpine A390 che non è solo una vettura, ma un oggetto di design pensato per essere vissuto e interpretato con passione che è possibile ordinare negli Alpine Store al momento nella versione GT, mentre successivamente verrà aperta anche l’ordinabilità della versione più sportiva GTS.

La mostra dell’artista Sanbini

Accanto all’auto, l’Atelier ospita una mostra dell’artista Alessandro Sambini, la cui ricerca si muove tra fotografia, video e media digitali. Il progetto nasce da una riflessione sul rapporto tra immagini ed algoritmi, indagando i limiti delle tecnologie di riconoscimento visivo e trasformando l’errore in una possibilità creativa.

Attraverso una lettura soggettiva delle immagini, l’opera di Sambini mette in dialogo sguardo umano e visione artificiale, memoria e percezione, cultura visiva ed immaginazione. Analizzando frammenti di immagini, l’artista prova ad interpretarli con lo sguardo umano, attribuendo un possibile significato legato alle sensazioni e non alle tecnologie. Un approccio che risuona profondamente con la filosofia dell’Alpine A390, anch’essa espressione di una visione che va oltre la superficie, oltre i 360 gradi, per aprirsi a una nuova dimensione sensoriale.