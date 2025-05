La tennista Jasmine Paolini Brand Ambassador di Alfa Romeo

In questi giorni il tennis di alto livello è protagonista agli Internazionali di Roma al Foro Italico. Non poteva mancare la tennista lucchese Jasmine Paolini fresca Brand Ambassador del marchio globale italiano Alfa Romeo che vanta oltre 115 anni di storia leggendaria tra modelli iconici, successi commerciali, innovazioni tecnologiche e vittorie memorabili nel motorsport. La nuova partnership celebra l’incontro tra due icone accomunate da valori di eccellenza, passione e italianità, tratti distintivi di coloro che hanno sempre l’audacia di eccellere. Jasmine con la sua tenacia ed energia, esprime con autenticità i nobili valori della sportività italiana e, al tempo stesso, avvicina ulteriormente il Brand alle nuove generazioni.

Un incontro tra talento e dinamismo

Come sul campo del tennis, dove Jasmine Paolini combina tecnica e grinta per affrontare ogni partita, così la gamma Alfa Romeo si distingue per la sua capacità di dominare ogni “campo da gioco”, che si tratti di strade urbane o percorsi tortuosi. Dalla berlina sportiva Giulia alla Stelvio, il primo SUV del marchio, fino al Tonale, il primo C-SUV elettrificato della casa, ogni modello infatti assicura il massimo in termini di dinamica di guida, comfort e tecnologia. Non da meno, la nuova Junior che si distingue per il suo design compatto e la sua anima giovane, perfetta per chi cerca stile e dinamismo nella guida quotidiana. Autentico oggetto cool, che coniuga uno stile accattivante con la tecnologia più avanzata in termini connettività e dinamica di guida, la nuova compatta sportiva ha conquistato una nuova generazione di Alfisti, amanti della bellezza italiana, delle prestazioni più esaltanti e di una mobilità sempre più sostenibile ed elettrificata.

Il curriculum… della Paolini, stella del tennis internazionale

Classe 1996, originaria di Castelnuovo di Garfagnana, Jasmine Paolini si è distinta per il suo talento, la sua tenacia e il suo spirito competitivo, diventando un punto di riferimento per lo sport italiano. Nel 2024, ha vissuto una stagione straordinaria, vincendo il suo primo titolo WTA 1000 a Dubai e raggiungendo le finali al Roland Garros e a Wimbledon. Inoltre, ha conquistato la medaglia d’oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi insieme a Sara Errani. Questi successi l’hanno portata a eguagliare il record italiano di Francesca Schiavone, raggiungendo la quarta posizione nel ranking mondiale. Lo scorso novembre, inoltre, Jasmine ha guidato l’Italia alla vittoria nella Billie Jean King Cup, contribuendo al quinto titolo per la nazionale italiana.

“Sono molto onorata di entrare a far parte della famiglia Alfa Romeo con la quale condivido non solo la stessa passione per lo sport, ma anche l’orgoglio di rappresentare l’Italia nel mondo. Ho ritrovato nelle vetture Alfa Romeo la stessa cura per i dettagli e la medesima ricerca d’innovazione volta al raggiungimento delle massime prestazioni”, ha dichiarato Jasmine Paolini.