La nuova Citroën C3 Aircross diventa omologabile come “autocarro N1”

La gamma di veicoli commerciali Citroën si arricchisce di un’opzione per il mondo dei professionisti, degli artigiani e delle Partite IVA in generale: da oggi è infatti possibile trasformare e targare il Nuovo SUV C3 Aircross in autocarro N1 a quattro posti

Lungo appena 4,39 m, il nuovo SUV C3 Aircross si manovra con estrema facilità. Il passo di 2,67 m offre il massimo spazio a bordo: la versione a 5 posti, quella sulla quale si basa la trasformazione, offre uno spazio record nella fila 2 e un bagagliaio di 460 litri.

La versione a 5 posti vanta uno spazio interno leader del segmento: ha un divano 40/60 con il miglior spazio per le ginocchia della categoria (+80 mm rispetto alla media del segmento), e gli occupanti hanno modo di di godere del più ampio spazio per i gomiti sul mercato. Infine, l’inclinazione di 65 mm del divano non compromette i 460 litri di spazio del bagagliaio, uno dei migliori del segmento.

Grazie ad un accesso facilitato – merito di una soglia bassa e quadrata – il bagagliaio presenta un pavimento a due posizioni, che fornisce una superficie di carico completamente piatta quando gli schienali dei sedili posteriori 40/60 sono ripiegati.

In questa configurazione, offre un impressionante volume di 1.600 litri. Con un’abbondanza di soluzioni pratiche, il nuovo SUV C3 Aircross ha la flessibilità per rendere la vita quotidiana più facile per tutti i tipi di utilizzo professionale: pratica, versatile e rassicurante, rimane comunque compatta, per rendere la guida in città senza stress.

L’ideale per il business

Grazie alla sua versatilità e alla ricca dotazione già sugli allestimenti “entry level”, la C3 Aircross N1 si posiziona come la scelta ideale per il pubblico professionale che è alla ricerca di un modello spazioso, versatile, affidabile, efficiente e tecnologicamente avanzato. Con la sua gamma di motori multienergia e un’ampia gamma di dotazioni pensate per la sicurezza e il comfort, rappresenta una soluzione vincente per ogni esigenza professionale, senza rinunciare a stile e comfort.

[ Cristiano Fortini ]