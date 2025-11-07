La forza di un brand: Stellantis cresce del 5,2% mentre il mercato cala dello 0,6%

I dati raccontano il ritorno in auge del Gruppo italo-francese che registra un significativo e sostanzioso +5,2% nelle vendite anche nel mese di ottobre mentre tutto il resto del mercato è in flessione dello 0,6%. La parte del leone la fanno i modelli Grande Panda e Fiat Pandina, seguiti da Jeep Avenger e Citroën C3. Racconta un successo nella mobilità sostenibile anche la nuova Citroën ëC3, risultato il modello 100% elettrico più venduto nel proprio segmento

Cresce del 5,2 per cento il Gruppo nato nel 2021 dalla fusione tra FCA e PSA. Un dato entusiasmante che fa ancora più scalpore se si allarga lo sguardo al resto del mercato, dove si annaspa tra perdite e stazionamenti preoccupanti. L’ottobre di Stellantis, dunque, è tutto da ricordare, confermandosi la protagonista del mercato automobilistico italiano con una crescita esponenziale delle vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A tirare le somme del successo sono i dati elaborati da Dataforce, che confermano la leadership del Gruppo e dei suoi brand principali rispetto anche allo scorso mese di settembre, dove Stellantis era cresciuta in Italia tre volte in più rispetto all’intero mercato nazionale.

Con 33.704 registrazioni, i Brand che fanno capo a Stellantis hanno permesso una crescita complessiva del 5,2% rispetto alla flessione dello 0,6% dell’intero mercato nazionale che ha segnato 125.826 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 26,8%, in crescita dell’1,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

“Questi risultati testimoniano la solidità della strategia Stellantis e la capacità del Gruppo di rispondere alle sfide del mercato” ha commentato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. Il Gruppo Stellantis, ed il brand FIAT in particolare, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture grazie alle positive performance della Grande Panda e della Fiat Pandina (sempre al primo posto delle PC con una quota del 6%).

Da rilevare anche il risultato di Jeep Avenger (terzo posto con una quota PC del 3,2%) e di Citroën C3 (quinta con una quota PC del 2,4%). Non meno la soddisfazione per la vocazione virtuosa del Gruppo. Nel mercato delle auto elettriche (BEV), infatti, a ottobre Stellantis si è posizionata al primo posto con una quota del 21,8%, confermando la propria leadership anche nella «mobilità sostenibile» in attesa degli effetti degli incentivi statali che non si sono potuti vedere nel mese di ottobre. Nuova Citroën ëC3 è il modello 100% elettrico più venduto nel proprio segmento, a ottobre e da inizio anno.

[ Redazione Motori360 ]