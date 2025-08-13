KTM lancia le monocilindriche più potenti in assoluto: 690 Enduro R e 690 SMC R 2026

Attitudine e feeling, quelli di sempre, poggiano su un’ancora maggiore sportività e su una tecnologia ancora più evoluta. A breve nei Concessionari i due modelli

La KTM 690 ENDURO R e la KTM 690 SMC R grazie alla loro leggera ma efficace ciclistica e alle prestazioni del loro monocilindrico da 79 cv e 73 Nm di coppia, sono a proprio agio su qualsiasi terreno.

Questi nuovi modelli 2026 montano una nuova versione del collaudato motore LC4 da 690 cc, insieme a una serie di miglioramenti elettronici, tra cui Cornering ABS, Cornering MTC, Ride Mode e un nuovo cruscotto TFT a colori da 4,2″.

Un Design sempre distinguibile

Queste nuove 690 SMC R e 690 ENDURO R 2026 hanno superfici, spigoli e punti di contatto completamente rinnovati; le linee – più affilate e aggressive – sono state progettate per migliorare l’esperienza di guida a qualsiasi andatura, tanto su asfalto quanto in fuoristrada.

Telaio e ciclistica

Le modifiche e le migliorie che caratterizzano queste versioni 2026 non stravolgono i già ottimi telaio e sospensioni cui sono stati apportati «solamente» piccoli aggiornamenti volti a migliorare l’interazione uomo-macchina.

Invariata la rigidità laterale mentre quella complessiva è stata migliorata per offrire un maggiore feeling di guida attraverso pedane, manubrio e nuove tarature delle sospensioni che a loro volta massimizzano comfort e performance.

Nuovi, sulla 690 Enduro R, i punti di fissaggio per il cavalletto centrale e il paracoppa.

Motore

I nuovi, notevoli valori di potenza e coppia (79 cavalli 73 Nm) sono stati raggiunti aggiornando e/o sostituendo circa il 50% dei componenti interni con interventi mirati su:

Carter frizione e statore;

Airbox, i cui coperchio e condotto di aspirazione sono stati ottimizzati, riducendo il numero di componenti con il quale sono realizzati;

Nuovo basamento;

Ottimizzazione del sistema di lubrificazione per ridurre l’attrito e aumentare la potenza disponibile;

Nuova pompa carburante ad alta pressione che migliora la nebulizzazione della benzina e il controllo del gas risultando al tempo stesso di più facile manutenzione;

Nuovo acceleratore ride-by-wire (sviluppato in house) con angolo di rotazione ridotto a 65 gradi, per una risposta più rapida e un minor affaticamento del polso e del gomito a gas spalancato;

Nuova fasatura, rivista per ottimizzare la coppia ai bassi regimi, rendendo la guida ancora più fluida e reattiva in condizioni critiche o a bassa velocità;

Nuovo impianto di scarico, con catalizzatore riposizionato e terminale più compatto, pronto per essere sostituito con uno slip-on del catalogo KTM PowerParts; un nuovo studio acustico ha inoltre migliorato la qualità del suono, mentre due sonde lambda garantiscono una gestione più precisa delle emissioni, in linea con le prescrizioni relative alla conformità Euro 5+.

Cruscotto TFT e comandi al manubrio

Questi nuovi modelli sono dotati di un display TFT a colori da 4,2″ – in vetro bonded antiriflesso – che oltre a garantire una lettura chiara e immediata di ogni informazione essenziale (velocità, livello carburante, marcia inserita), offre le funzionalità dell’App KTM Connect, come lettore musicale, gestione chiamate e navigazione turn-by-turn+.

La presa USB-C è di serie mentre i comandi al manubrio hanno ora un’ergonomia migliorata, pulsanti retroilluminati e una logica di utilizzo più intuitiva. I piloti possono gestire facilmente luci, indicatori di direzione, modalità di guida e le funzioni connesse.

Modalità di guida

Il nuovo cruscotto permette di selezionare rapidamente le modalità preimpostate STREET e SPORT (OFFROAD per la ENDURO R) mentre sulla KTM 690 ENDURO R, il RALLY MODE (opzionale) sblocca:

Dynamic Slip Adjust

Motor Slip Regulation

Slip Adjuster

sulla KTM 690 SMC R, il TRACK MODE (opzionale) include:

Launch Control

Anti-Wheelie regolabile su 5 livelli

Motor Slip Regulation

Slip Adjuster

Inoltre, è stata aggiunta una funzione «memory» che conserva la modalità selezionata anche dopo aver spento la moto mentre la KTM 690 ENDURO R, è ora dotata di un tasto dedicato per disattivare completamente l’ABS su entrambe le ruote.

Aiuti alla guida

Entrambi i modelli sono equipaggiati con MTC (Motorcycle Traction Control) Cornering e ABS Cornering, che utilizzano un sensore inerziale 6D per adattare dinamicamente l’intervento dei controlli in curva. Sia ABS che MTC sono completamente disattivabili per una guida più libera.

Supermoto+ e SPORT ABS (solo KTM 690 SMC R)

La KTM 690 SMC R è ora dotata del nuovo SUPERMOTO+ ABS, uno step evolutivo del classico Supermoto ABS che permette di far derapare con il massimo controllo la ruota posteriore in ingresso curva, mantenendo attivo l’ABS solo sull’anteriore.

La funzione SPORT ABS consente una frenata più decisa prima dell’attivazione dell’ABS, con un maggiore margine di intervento anche a elevati angoli di piega. Il sistema è ideale per i piloti esperti che cercano massima precisione in frenata.

Dynamic Slip Adjust (solo KTM 690 ENDURO R)

Sulla 690 ENDURO R 2026 debutta la Dynamic Slip Adjust, una nuova funzione esclusiva disponibile solo con la modalità RALLY opzionale. Questo sistema adatta automaticamente il livello di slittamento della ruota posteriore in base alla trazione disponibile e aumenta la tolleranza allo slittamento quando serve più trazione, riducendo momentaneamente l’intervento dell’MTC (es. su fango o salite scivolose). Ogniqualvolta la situazione si normalizza, il sistema ripristina i parametri iniziali selezionati dal pilota.

Faro Led e nuovi indicatori

Il nuovo faro full-LED migliora la visibilità notturna e la percezione del veicolo durante il giorno. Grazie a un nuovo design della parabola interna, la luce ha una transizione più graduale, senza zone d’ombra improvvise.

KTM mette a disposizione della clientela più esigente:

le KTM Powerwear (una gamma completa di accessori pensati per mettere ancor più a proprio agio quanti cercano il massimo dal proprio abbigliamento specifico: design audace, comfort per l’uso quotidiano e caratteristiche tecniche adatte anche al fuoristrada più duro);

(una gamma completa di accessori pensati per mettere ancor più a proprio agio quanti cercano il massimo dal proprio abbigliamento specifico: design audace, comfort per l’uso quotidiano e caratteristiche tecniche adatte anche al fuoristrada più duro); Ie KTM Powerparts (una gamma completa di accessori tecnici per personalizzare e potenziare le nuove LC4, così ottimizzate secondo le esigenze del singolo pilota).

Manutenzione

Cambio olio ogni 15.000 km (versione precedente 10.000)

ogni 15.000 km (versione precedente 10.000) Registrazione valvole ogni 60.000 km (versione precedente 30.000)

Commercializzazione

Le nuove KTM 690 ENDURO R e 690 SMC R 2026 vengono prodotte già da questo mese nello stabilimento KTM di Mattighofen, in Austria per raggiungere la rete dei Concessionari Ufficiali dal prossimo settembre.

[ Redazione Motori360.it ]