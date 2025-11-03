Kia Italia: Chiara Pierfelici e Alice Teseo rispettivamente per PR e Marketing

Kia Italia ha annunciato due cambiamenti organizzativi all’interno della divisione CX & Brand Marketing Communication diretta da Giuseppe Mazzara.
◘ Chiara Pierfelici rientra nel team Comunicazione PR come PR Assistant Manager, contribuendo alla gestione delle relazioni con i media e al coordinamento delle attività di pubbliche relazioni, consolidando la presenza del brand sul mercato italiano. Chiara Pierfelici riporterà ad Andrea Frignani, PR Manager di Kia Italia.
◘ Alice Teso assume il ruolo di Brand Content & Digital Marketing Specialist, con l’obiettivo di sviluppare la produzione di contenuti digitali e multicanale a supporto delle iniziative di marketing e brand communication.
Questi cambiamenti confermano l’impegno di Kia Italia nel potenziare la propria strategia di comunicazione e nel valorizzare le competenze interne in linea con gli obiettivi di crescita e innovazione del brand.