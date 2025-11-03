Home > News > Kia Italia: Chiara Pierfelici e Alice Teseo rispettivamente per PR e Marketing

Kia Italia: Chiara Pierfelici e Alice Teseo rispettivamente per PR e Marketing

Kia Italia ha annunciato due cambiamenti organizzativi all’interno della divisione CX & Brand Marketing Communication diretta da Giuseppe Mazzara.

 

Chiara Pierfelici rientra nel team Comunicazione PR come PR Assistant Manager, contribuendo alla gestione delle relazioni con i media e al coordinamento delle attività di pubbliche relazioni, consolidando la presenza del brand sul mercato italiano. Chiara Pierfelici riporterà ad Andrea Frignani, PR Manager di Kia Italia.

Alice Teso assume il ruolo di Brand Content & Digital Marketing Specialist, con l’obiettivo di sviluppare la produzione di contenuti digitali e multicanale a supporto delle iniziative di marketing e brand communication.

Questi cambiamenti confermano l’impegno di Kia Italia nel potenziare la propria strategia di comunicazione e nel valorizzare le competenze interne in linea con gli obiettivi di crescita e innovazione del brand.

 

