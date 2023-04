Jeep Compass e Renegade si arricchiscono con due serie speciali: Upland Cross e High Altitude

Compass e Renegade puntano su due versioni speciali con design dedicato e dotazioni molto ricche

Entrambe leader del mercato nelle loro rispettive categorie, Compass e Renegade hanno ancora tanto da dare agli appassionati Jeep. E a tal proposito la Casa italo-americana sforna due serie speciali; la Upland Cross disponibile sia su Renegade che Compass, e la High Altitude che rimane un’esclusiva per Renegade.

«Upland Cross»: Plug-In Hybrid pronte a qualsiasi avventura

Presente sia su Renegade (foto sopra) che Compass (foto sotto), la versione «Upland Cross» è decisamente interessante in termini di optional e prestazioni.

A spingere entrambe ci pensa il 1.3 turbo benzina abbinato ai due motori elettrici e un pacco batterie da 11,4 kWh per un totale di 240 cavalli. Siamo quindi al cospetto delle ben note motorizzazioni 4xe. L’asse anteriore è spinto dal classico motore endotermico, al posteriore invece ci pensa la propulsione elettrica ed ecco a voi la trazione integrale. Trazione integrale che come da tradizione Jeep si rivela estremamente efficace e beneficia proprio della maggiore regolazione di coppia che il propulsore elettrico può fornire.

«High Altitude»: meno potenza ma stessa attenzione all’ambiente

Disponibile solo su Compass, l’allestimento «High Altitude» offre 130 cavalli e 240 Nm di coppia su un propulsore e-Hybrid di 1.500 cc. La rinuncia alle prestazioni del propulsore 4xe è evidente, ma una serie di funzioni EV renderanno la Compass versatile, rilassante e completa. Purtroppo questa volta non si può contare su alcun sistema di trazione integrale, ma le personalizzazioni estetiche donano comunque un look molto intrigante alla Compass.

Nei dettagli le differenze dagli allestimenti già noti

C’è poco da fare. Chi conosce Jeep sa bene che in fuoristrada pochi possono vantare un’esperienza così importante. Ecco allora che le nuove Upland Cross esaltano questa voglia di avventure fuoristrada con interni lavabili con estrema facilità. Proprio gli interni portano in dote alcuni dettagli in finitura MetaKrome ovvero color bronzo. Su Compass diventa di «bronzo» l’intero profilo della plancia (foto sotto);

su Renegade invece altoparlanti e bocchette di ventilazione (foto sotto). Su entrambi i modelli inoltre ci sono gli esclusivi sedili in tessuto nero con finiture color bronzo e il volante in Techno pelle.

La Compass High Altitude non vuole essere da meno, e anzi, per certi versi si distingue anche maggiormente rispetto alle sorelle Upland Cross.

Esternamente presenta numerosi dettagli neri paraurti e parafanghi in tinta con la carrozzeria e i cerchi in lega da 19” e colorazione nero lucido. Internamente troviamo il nuovo rivestimento dei sedili in tessuto e vinile con cuciture di colore rosso e regolazione lombare a 2 vie.

Lo stesso rosso delle impunture corre lungo tutta la plancia arricchendo le linee della Compass e donandole un aspetto esclusivo.

5 colori totali ma non per tutte le versioni

Sia le Upland Cross che le High Altitude possono contare su 3 colori distintivi: Colorado Red, Alpine White e Black. Per la Upland Cross inoltre sono disponibili 2 colori che profumano di avventura: Shade Blue e Sting Gray. La scelta non manca, sappiate inoltre che con tutti i colori, ad esclusione del nero, è disponibile una «tinta» bicolore con tetto nero a contrasto.

Entrambe le versioni sono pronte ad affrontare qualsiasi avventura con dotazioni davvero ricchissime

Oltre al meglio che le versioni standard offrono, queste due serie limitate aggiungono i fendinebbia angolari che seguono l’angolo di sterzo delle ruote, fari full Led con abbaglianti automatici, barre sul tetto.

La Renegade (foto sopra) dispone di un TFT da 7 pollici e UConnect con touchscreen da 8,4 pollici, la Compass (foto sotto) di un TFT da 10,25 pollici e un touchscreen da 10,1 pollici.

Entrambe i sistemi possono contare della piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano le ultime soluzioni di Jeep in termini di sicurezza come il Forward Collision Warning, l’Active Lane Management System e il Cruise Control Adattivo.

Prezzi e soluzioni finanziarie

La Compass e-Hybrid High Altitude parte da 40.000 euro, che diventano 50.700 per la Upland Cross 4xe anche se attualmente è in corso una promo online che abbassa il prezzo dell’avventuriera a 45.330 euro. La Renegade Upland Cross parte da 37.912 euro ma sempre grazie alla promozione online senza la quale il prezzo lievita a 42.400 euro.

Jeep ha inoltre pensato di mettere a disposizione dei suoi clienti un sistema di rateizzazione con rata di 249 euro per la Renegade 4xe e 299 per la Compass 4xe, per entrambe è inclusa una Easy Wallbox e 2 anni di manutenzione ordinaria. La versione e-hybrid ferma sempre la rata a quota 249 ma naturalmente senza wallbox.

[ Ermanno Ceccherini ]