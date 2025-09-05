Jeep Avenger protagonista del mercato: SUV più venduto e nella TOP 3 assoluta

Secondo l’elaborazione di Dataforce, il mese di agosto conferma risultati particolarmente positivi per il brand Jeep®, che si attesta a una quota di mercato del 4,3%, saldamente nella top ten del ranking assoluto del mercato italia

Uno degli elementi chiave di questo risultato è il successo del piccolo B-SUV Avenger: non un episodico exploit, ma una salda leadership che va avanti sin dal suo anno di debutto.

Oggi Avenger si conferma ancora una volta SUV più venduto d’Italia, sia ad agosto, sia considerando i primi otto mesi dell’anno, come già nel full year 2024, nonché B-SUV 100% elettrico più venduto, come nel 2023. Non solo, Avenger raccoglie anche il primato di B-SUV più acquistato ed è il terzo modello più venduto in assoluto, considerando ogni segmento e ogni propulsione.

Nel dettaglio, tra gennaio e agosto, Avenger è il B-SUV più venduto d’Italia con una quota del 10,8%; il SUV più venduto in assoluto con una quota del 5,6%; il B-SUV 100% elettrico leader con una quota superiore al 19%.

Una motorizzazione per ogni capriccio

Dal lancio a oggi, la gamma di Avenger non ha mai smesso di soddisfare ogni tipo di esigenza, fedele al principio di “libera scelta”, Avenger è offerta in diverse motorizzazioni per rispondere alle varie necessità e preferenze dei clienti:

100% Elettrico : il primo SUV completamente elettrico di Jeep, che combina emissioni zero con prestazioni dinamiche e un’esperienza di guida silenziosa e confortevole.

: il primo SUV completamente elettrico di Jeep, che combina emissioni zero con prestazioni dinamiche e un’esperienza di guida silenziosa e confortevole. Motore Benzina 1.2 da 100 cavalli : con cambio manuale, questa versione offre un’eccellente efficienza nei consumi e una guida reattiva e piacevole.

: con cambio manuale, questa versione offre un’eccellente efficienza nei consumi e una guida reattiva e piacevole. Versione e-Hybrid : dotata dell’innovativo motore ibrido a 48 Volt e cambio automatico, questa variante garantisce una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle emissioni, oltre a dotazioni da categoria superiore.

: dotata dell’innovativo e cambio automatico, questa variante garantisce una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle emissioni, oltre a dotazioni da categoria superiore. 4xe: ha dimostrato di sapersi destreggiare con agilità in contesti urbani e di possedere, al contempo, autentiche capacità fuoristradistiche. Equipaggiata con un sofisticato sistema ibrido a 48V che abbina un motore turbo a benzina a due unità elettriche da 21 kW, per una potenza complessiva di 145 cavalli, questa versione esprime in pieno lo spirito Jeep, unendo efficienza, trazione integrale intelligente e prestazioni su ogni terreno.

Jeep® Avenger 4xe The North Face Edition

Avenger 4xe è disponibile in tre allestimenti: Upland, Overland e l’esclusiva North Face Edition; l’allestimento, nato da una forte collaborazione con il noto brand di vestiti, viene offerto in tiratura limitata a 4.806 unità, un numero ben preciso, pari all’altezza del Monte Bianco. Quest’ultimo combina materiali resistenti, tecnologie avanzate ed elementi di design unici come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, a testimonianza dell’impegno verso l’esplorazione e la bellezza del paesaggio naturalistico.

Una proposta coerente con i valori del brand

Jeep Avenger non offre solo scelta, offre funzionalità per ogni variante. Indipendentemente dal fatto che i clienti scelgano la versione a benzina, e-Hybrid, 100% elettrica o 4xe, ogni modello è dotato di caratteristiche che riflettono l’eredità del marchio di funzionalità robuste, pur mantenendo la responsabilità ambientale. Questo approccio significa che ogni Jeep Avenger è pronta ad affrontare le strade cittadine, le strade di campagna o i sentieri di montagna con sicurezza, offrendo una perfetta fusione di praticità, libertà e tecnologia che è all’altezza dello spirito iconico di Jeep.

[ Redazione Motori360 ]