Jeep Avenger il SUV più venduto in Italia

Grandi risultati a marzo e nel primo trimestre 2025 e, negli stessi periodi, anche la sua versione elettrica ha conquistato la leadership tra i B-SUV 100% elettrici

Grazie a Jeep Avenger, il brand Jeep® raggiunge la settima posizione nel ranking assoluto del mercato italiano autovetture con una quota del 4,5% YTD; nell’ambito della specifica gamma, Avenger si conferma, secondo l’elaborazione di Dataforce e come evidenziato nel sommarietto, il SUV più venduto d’Italia nonché il quarto modello in assoluto sul totale del mercato, sia a marzo sia nell’anno.

La perentoria affermazione di Avenger si basa su una gamma che offre al pubblico la possibilità di scegliere tra:

propulsione a benzina con cambio manuale;

propulsione 100% elettrica;

propulsione ibrida con cambio automatico e trazione anteriore;

propulsione ibrida 4xe a trazione integrale e cambio automatico.

Il «pacchetto» ibrido è costituito da un sistema ibrido a 48 V di ultima generazione che unisce un solido propulsore turbo a due motori elettrici da 21 kW per una potenza di 145 cavalli.

L’Avenger 4xe è stata recentemente protagonista della presentazione alla stampa internazionale, occasione in cui ha debuttato su strada dando prova di efficienza nel contesto urbano e di straordinarie capacità off-road, nel solco della tradizione Jeep.

La gamma

Avenger 4xe è disponibile in 3 allestimenti:

Upland

Overland

North Face Edition, il cui allestimento d’esordio è stato prodotto in sole 4.806 unità, numero corrispondente all’altezza del Monte Bianco. Questa versione combina materiali resistenti, tecnologie avanzate ed elementi di design unici come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, a testimonianza dell’impegno verso l’esplorazione e la bellezza del paesaggio naturale.

Non solo Avenger…

Jeep Renegade (nella foto a sx) e Jeep Compass (nella foto a dx) sono i SUV Made in Italy che dal loro lancio hanno contribuito – e continuano a farlo – al successo globale del brand, soprattutto in Europa, con risultati di altissimo rilievo: ad esempio, Renegade con la versione 4xe è secondo tra i B-SUV Plug-In Hybrid, mentre Compass è saldamente nella top ten dei C-SUV.

Oggi la gamma di Renegade e Compass offre l’edizione speciale «North Star» che si distingue per un’estetica più elegante e stilosa nonché per dotazioni che vanno oltre gli allestimenti standard, divenendo una scelta convincente per chi punta al giusto compromesso tra razionalità e un’estetica premium.

[ Andrea Colomba ]