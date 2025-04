Jaguar pronta al rebranding fa tabula rasa

Vendite ridotte, una produzione piuttosto statica – ad eccezione di qualche restyling – e un’attesa di nuove proposte che si è poi trasformata in una sorta di débâcle a causa di una nuova identità, una nuova produzione solo full electric e un prototipo che ha sollevato critiche anche da parte degli appassionati del marchio del giaguaro

Una gamma di modelli, quella di Jaguar, pressoché ferma ad anni, indietro con soluzioni stilistiche e avanguardistiche non propriamente all’altezza delle loro predecessore, si è tradotta in un crollo delle vendite e una crisi generale che vedeva ai minimi storici la produzione, ora mossa principalmente dai due SUV I-Pace, E-Pace e la GT di lusso F-Type (foto sopra).

In realtà molti appassionati del marchio inglese si aspettavano un rinnovamento totale della gamma veicoli con modelli quanto più fedeli all’ideologia «Jaguar». Invece, ad attenderli silenziosa…, come punto di partenza per la «rinascita» del marchio vi era la nuovissima «Type 00» designata dal CCO (Chief Creative Officer) Gerry McGovern OBE .

Con il passare degli anni, nulla si era mai più avvicinato a ciò che era stato prodotto in passato, dimenticando dunque il concetto di una sportività raffinata ed elegante come quella di Jaguar MK II, E-Type e XK120, e ce ne sarebbero di altre.

Il futuro, la nuova produzione

Dopo aver annunciato il rebranding previsto per il 2026, Jaguar ha comunicato che tra giugno 2024 e i primi mesi del 2025 avrebbe fermato completamente le linee di produzione degli attuali modelli, partendo appunto dalle berline XE e XF, passando per l’unico modello che sin dal suo anno di presentazione, il 2013, aveva restituito un po’ di heritage al marchio, la F-Type, per concludere con i due SUV endotermici F-Pace, E-Pace.

L’unica sopravvissuta ancora qualche mese tra le mura degli stabilimenti di Graz in Austria, è stata proprio I-Pace, l’unico SUV elettrico della gamma.

Ad oggi della nuova produzione ancora non si sa molto, se non qualche dettaglio rivelato da Jaguar il 3 dicembre 2024 alla presentazione a Miami della Type 00.

Sembrerebbe che il primo modello disponibile all’acquisto sarà una GT di superlusso, dalle modeste dimensioni, con quattro porte e tanta abitabilità all’interno.

Riguardo alla parte tecnica, si vocifera, sia prevista un’autonomia stimata attorno ai 700 km, consumata… da una trazione a quattro ruote motrici.

Della potenza non si sa ancora nulla ma i direttori del progetto «00» assicurano uno scatto 0-100 km/h intorno ai 4 secondi.

Durante i test su strada, sotto camouflage, a chi ha rubato qualche scatto è sembrata una berlina dal passo piuttosto allungato, con linee squadrate e una gommatura generosa; in linea, quindi, con gli ideali espressi attraverso il prototipo di presentazione Type «00».

Inoltre, ad allargare la futura famiglia Jaguar ci penseranno due nuovi SUV/Crossover, di cui ora non sappiamo nulla se non che condivideranno la stessa piattaforma di nuova generazione «JEA», con la berlina «00».

[ Cristiano Fortini ]