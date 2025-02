JAECOO 5: il SUV a prova di… quattrozampe

Una serie di accorgimenti rendono il mezzo cinese particolarmente adatto agli animali domestici che ci accompagnano nei viaggi: materiali utilizzati, ventilazione, confort, accessori… tutto per la gioia di Fido!

I nostri animali domestici meritano attenzione anche quando si trasformano in compagni di viaggio. Un SUV particolarmente sensibile a garantire ogni comfort è senz’altro JAECOO 5, capace soddisfare perfettamente le esigenze dei proprietari e dei loro animali domestici. In che modo?

Innanzitutto gli animali domestici entrano facilmente nella loro esclusiva lounge pet-friendly. I nuovi materiali del sedile sono resistenti ai graffi, durevoli e impediscono il rilascio di sostanze nocive, garantendo così la salute di animali e proprietari.

L’attivazione della ventilazione del sedile allontana l’umidità e il sudore, garantendo agli animali il massimo comfort durante il viaggio. Il sedile allungato offre agli animali la possibilità di distendersi e rilassarsi.

Quando il veicolo si avvia, il climatizzatore a 4 zone indipendenti di JAECOO 5 si attiva in modo intelligente, controllando con precisione la temperatura e l’umidità all’interno dell’auto, neutralizzando batteri e odori sgradevoli e limitando il diffondersi di peli.

Giunta la sera, il guidatore e il suo animale domestico possono accomodarsi e osservare il cielo stellato attraverso il tettuccio panoramico e condividere il calore della compagnia durante i loro spostamenti.

Un bagagliaio ad hoc!

Il bagagliaio oversize di JAECOO 5 presenta una serie di accessori per la mobilità degli animali domestici, tra cui un comodo distributore d’acqua e una ciotola per il cibo, per garantire un rapido rifornimento di energia. Il veicolo dispone anche di una tenda pieghevole per animali domestici che offre loro uno spazio di riposo comodo quando sono stanchi.

Dopo una giornata all’aperto, gli animali domestici possono portare su di loro i «residui» delle corse all’aria aperta, ma gli accessori specifici di JAECOO 5 trasformano il veicolo in un «bagno privato» mobile per lasciare ai protagonisti del viaggio solo i ricordi più brillanti!

[ Andrea Colomba ]