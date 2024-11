INSTER, il nuovo SUV elettrico bimotore di Hyundai

Il SUV ultracompatto interamente elettrico della Casa coreana promette un’autonomia WLTP fino a 370 km che nel ciclo urbano raggiunge i 518 km. Due allestimenti e prezzi da 24.900 Euro

INSTER è il nuovo SUV ultracompatto interamente elettrico che coniuga un design futuristico e giovane con interni spaziosi e tecnologie innovative offrendo nel contempo una sofisticata tecnologia che consente un’autonomia elettrica best-in-class con valori fino a 370 km nell’uso misto e fino a 518 km nella guida urbana (WLTP). Di serie anche la ricarica rapida su tutte le versioni: per portare la batteria dal 10 all’80% sono necessari solo 39 minuti.

Dimensioni contenute e passo allungato sono sinonimo di grandi maneggevolezza e spaziosità interna la cui flessibilità è esaltata dalla presenza di sedili scorrevoli e ripiegabili completamente con frazionamento 50:50 sia all’anteriore che al posteriore.

La gamma – che si compone al momento di due allestimenti e due powertrain EV, con un prezzo a partire da 24.900 Euro, entrambe con una sostanziosa dotazione di serie – verrà successivamente completata con l’arrivo di INSTER Cross.

Le due versioni

L’allestimento base XTECH comprende: Climatizzatore automatico, Strumentazione con schermo TFT LCD da 10.25”, Sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25” con connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™, Bluetooth® con riconoscimento vocale, Telematica Bluelink® e Servizi LIVE, aggiornamenti OTA, Retrocamera e sensori di parcheggio, Luci diurne e di posizione a LED, Specchietti laterali ripiegabili elettricamente, Caricatore di bordo da 11 kW, Ricarica rapida in corrente continua, Drive Mode Select, Cambio Shift-by-wire dietro al volante, Paddle al volante per la gestione della frenata rigenerativa (3 livelli oltre alla modalità i-Pedal) e Smart key con Start button.

La ricca dotazione di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida a sua volta comprende: Sistema di mantenimento al centro della corsia, Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e funzione junction, Smart Cruise Control, Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità, Highway Driving Assist e Rear Occupant Alert Logic (per non dimenticare bambini, animali o oggetti nei sedili posteriori).

L’allestimento XTECH è disponibile sia nella versione da 97 cavalli con batteria da 42 kWh (autonomia 327 km nel ciclo combinato WLTP – 473 km nel ciclo urbano), sia nella variante a più elevata autonomia – da 26.650 Euro – con 115 cavalli e batteria da 49 kWh (autonomia 370 km in WLTP combinato e 518 km in WLTP urbano).

La versione più potente da 115 cavalli con batteria da 49 kWh è inoltre disponibile nell’allestimento XCLASS, da 28.650 Euro che all’equipaggiamento di serie aggiunge: Cerchi in lega da 15’’, Luci posteriori a LED, Vetri posteriori oscurati, Barre portatutto sul tetto, Interni Premium con volante in pelle, Sedili posteriori scorrevoli e abbattibili 50:50, Sedili anteriori abbattibili, Sensori di parcheggio anteriori, Caricatore wireless per smartphone, Presa di ricarica USB posteriore, Bracciolo anteriore e pannello-schienale del sedile del passeggero con predisposizione per accessori.

Il tutto è poi personalizzabile con: Cerchi in lega da 17″ e con il Tech Pack, che aggiunge la Pompa di calore, il Sistema di precondizionamento della batteria, l’Illuminazione interna completamente a LED, la luce ambiente con colori personalizzabili, gli indicatori LED sul volante, volante e sedili riscaldabili e l’innovativa Digital Key che consente a fino a 7 utenti di aprire, chiudere e avviare il veicolo attraverso smartphone e smartwatch compatibili.

Offerta lancio e programma «Be The First»

L’INSTER in allestimento XTECH con batteria «long-range» da 49 kWh e autonomia fino a 370 km WLTP è disponibile con rate da 169 Euro al mese grazie all’offerta lancio e al finanziamento Hyundai Plus (TAN 4,95%, TAEG 6,40%), a fronte di un anticipo di 7.910 Euro, con 15.000 km inclusi e un valore futuro garantito di 14.657,50 Euro.

Attraverso il programma «Be the First», i clienti possono preordinare il modello bloccandone in anticipo tutte le condizioni (prezzo finale e offerta finanziaria) e quindi essere tra i primi a mettersi al volante del modello ordinato e ricevere in omaggio un anno di abbonamento gratuito del valore di 500 € per l’abbonamento e la ricarica, come meglio più avanti precisato.

Il servizio Charge myHyundai

Il voucher di 500 € si applica alla tariffa Flex per 1 anno di abbonamento gratuito e ricariche gratuite per circa 5.000 km di percorrenza.

Charge myHyundai è il servizio di ricarica del brand, semplice e intuitivo, che dà accesso a una delle reti di ricarica pubblica più grandi in Europa con oltre 500.000 stazioni «attivabili» con una singola app o carta RFID. Sono quasi 56.000 le postazioni di ricarica accessibili con Charge myHyundai in Italia, con una copertura di oltre il 92% del totale di colonnine pubbliche presenti sul territorio nazionale [1].

Entro il 31 gennaio 2025, iscrivendosi alla pagina dedicata del sito Hyundai.it o recandosi direttamente presso uno dei concessionari ufficiali Hyundai in Italia, i clienti potranno «configurare» la propria INSTER scegliendone versione, colore e allestimento, e firmare il contratto di prevendita versando soli 250 euro che verranno scalati dal totale al momento della firma del contratto di acquisto o, in caso di ripensamento, interamente rimborsati. I clienti potranno infatti confermare la loro scelta oppure recedere dal contratto di prevendita in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo, entro il 28/02/2025 [2].

[ Redazione Motori360 ]

[1] Punti di ricarica a uso pubblico per veicoli elettrici in Italia al 30/09/2024: 60.339 (Fonte: Motus-E).

[2] Il 1° marzo 2025 i pre-contratti ancora in essere si trasformeranno automaticamente in contratti.