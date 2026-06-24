Inizia il rilancio del Tridente… nuove Maserati GranTurismo, GranCabrio e Grecale

Design rinnovato, V6 Nettuno ora da 590 cavalli su GranTurismo e GranCabrio Trofeo, debutto del Nettuno da 390 cavalli su Grecale e autonomie migliorate per la gamma Folgore

Nell’anno del suo centenario, Maserati fa debuttare nuova Grecale, nuova GranTurismo e nuova GranCabrio, tre modelli iconici aggiornati con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del Brand nel segmento luxury.

Nuova Grecale

Maserati Grecale è il D-SUV luxury che – dopo aver introdotto nel 2022 una categoria inedita per il Marchio – si presenta oggi forte di aggiornamenti tecnici, aerodinamici ed estetici mirati quali una fascia frontale più marcata per un aspetto più largo, basso e aggressivo, sottolineato dai nuovi i paraurti anteriori ad architettura «shark-nose», ancora più accentuata in coerenza con la MCPURA, integrano le air curtain laterali, il tutto completato da due nuovi cerchi – il 20″ Asteria e il 21″ Crono – e dalla nuova tinta carrozzeria Grigio Lamiera Shiny del programma Fuoriserie.

All’interno, il nuovo volante con inedita geometria ottagonale e razza ad ore sei, in pelle traforata o Alcantara (di serie su Trofeo), il nuovo orologio digitale con quadrante in cristallo minerale a corona in metallo che riprende la forma del volante e il selettore PRND ridisegnato con tecnologia capacitiva aptica (tradotto: con tecnologia capace di ricreare la sensazione del tatto in ambienti digitali…) tasti in vero metallo e retroilluminazione integrata: nell’abitacolo sono stati rinnovati tutti i punti di contatto tra driver e auto.

Grecale ora monta il nuovo motore V6 Nettuno da 390 cavalli la cui taratura specifica garantisce un +32% di coppia a 2.000 giri/min rispetto al 2 litri, con una erogazione fluida e progressione entusiasmante fino al limitatore.

Il selettore drive modes, declina la guida in quattro modalità: GT, Off-Road, Sport e Corsa (esclusiva Trofeo), cui si aggiunge Max Range per la Folgore; il tutto per un comportamento dinamico personalizzabile e al top. La qualità costruttiva si esprime nell’uso estensivo di materiali autentici – legni, carbonio, pellami – mentre tra i contenuti di valore, vale ricordare sospensioni pneumatiche, sistema MIA con display Ultra HD da 12,3″, Head-up Display riconfigurabile e impianto audio Sonus Faber, fino a 21 altoparlanti e 1.285 W, già vincitore del premio EISA.

Nella gamma motorizzazioni spicca il V6 Turbo derivato dal Nettuno e dotato di tecnologia a precamera derivata dalla F1 – con brevetto Maserati – che raggiunge la più alta potenza specifica della categoria (177 cv/litro): la Trofeo V6 accelera da 0-100 km/h in 3,8″ e tocca i 285 km/h. Novità assoluta la nuova versione Grecale V6 e Modena V6 da 390 cavalli.

La gamma si compone ora di sei versioni – Grecale, Modena, Grecale V6, Modena V6, Trofeo V6 e Folgore – con propulsori a combustione, ibridi e Full Electric: il V6 benzina da 390 cavalli (Grecale V6 e Modena V6) o 530 cavalli (Trofeo V6); il 4 cilindri mild hybrid da 250 o 300 cavalli (Grecale) o 330 cavalli (Modena); e la Full Electric da 550 cavalli con tecnologia a 400 Volt (Folgore).

Grecale Folgore, inoltre, migliora l’autonomia grazie al nuovo sistema AGS («Air Grille Shutter») ed al miglioramento dei flussi sul paraurti anteriore e sui fondi vettura: 580 km di autonomia massima già introdotti con la precedente generazione con il MY26.

Nuova GranTurismo e nuova GranCabrio

Le due nuove GT del Tridente, che vogliono essere l’interpretazione più pura del Gran Turismo italiano, si evolvono nelle aree che incidono maggiormente sulla sensazione al volante: fino a 590 cavalli di potenza massima erogata dal 3 litri V6 Nettuno, oltre 320 chilometri orari di velocità massima (GranTurismo Trofeo), 650 Nm di coppia ed un’esperienza di sound senza precedenti grazie allo scarico sportivo, standard per la versione «Trofeo», e alla medesima tecnologia a precamera, già distintiva su MCPURA.

Motorizzazioni: al centro c’è il V6 twin turbo 3 litri Nettuno disponibile con due livelli di potenza (490 o 590 cavalli, quest’ultimo con 40 cavalli rispetto a prima), con tecnologia di combustione a precamera derivata dal motorsport, ma sempre con grande equilibrio, comfort e vocazione alle lunghe percorrenze nonostante la tecnologia brevettata MTC derivata dalla Formula 1, con disattivazione dei cilindri per l’efficienza e differenziale anteriore in linea con il motore per abbassare il baricentro.

Le versioni termiche offrono tre setting: sulla 490 è prevista la nuova Country (disponibile anche sulla Folgore), che alza l’assetto di 20 mm fino a 120 km/h; Sport, con scarico più sonoro e sospensioni dinamiche (disponibile anche su Trofeo) e GT. Corsa, invece è riservata alla Trofeo mentre la nuova calibrazione di motore e cambio rende la vettura più reattiva e coinvolgente, grazie anche al coinvolgente sound di scarico.

Il frontale è stato interamente riprogettato: prese d’aria ridisegnate con feritoie per l’aspirazione dello strato limite, air-curtain esterno sviluppato tramite CFD e splitter centrale ottimizzato per incrementare la deportanza anteriore. Al posteriore, una fanaleria con nuove lenti chiare conferisce maggiore modernità e carattere all’auto. Come optional, i nuovi cerchi Tridente in nero lucido, ispirati alla MCPURA Cielo, allargano la carreggiata di 10 mm migliorando stabilità e precisione.

Tutte le versioni sono dotate, di serie, di trazione integrale e sospensioni pneumatiche con assetto e altezza regolabili, e offrono un’esperienza di guida fruibile in tutto comfort e sicurezza per 4 persone: GranTurismo coupé e GranCabrio hanno il medesimo DNA abitativo; se da una parte i quattro occupanti hanno sopra le testa il tetto in lamiera delle classiche berlinette italiane, dall’altra sono ospitati sotto una capote in tessuto dal comfort termico e acustico eccezionale. L’Air neck warmer – di serie su Trofeo e Folgore – estende la stagione open air ai mesi più freschi.

Per la prima volta, il programma Fuoriserie estende la personalizzazione completa alla capote come configurazione Bespoke. Confluito a fine 2025 nel progetto BOTTEGAFUORISERIE, il programma si articola su due livelli, «Catalogo» e «Bespoke», con tre collezioni: «Corse», «Futura» e «Unica».

Entrambi i modelli si articolano in tre versioni. La 490 cavalli è dotata di cerchi Crio, dettagli cromati satinati e abitacolo in pelle a grana piena con pannelli in legno per GranTurismo e in carbonio per GranCabrio.

La Trofeo da 590 cavalli è dotata dei più sportivi cerchi forgiati Pegaso, di finiture in fibra di carbonio a vista, cielo in Alcantara, E-LSD, scarico sportivo, paraurti e diffusore specifici.

GranTurismo Folgore

Infine, la Folgore, con 760 cavalli e torque vectoring, raggiunge i 325 km/h mentre la sua versione GranCabrio Folgore – prima cabriolet full electric del segmento – con i suoi 290 km/h di velocità massima, si conferma la cabrio elettrica più veloce in circolazione.

Folgore porta nel mondo GT la tecnologia BEV più avanzata del Marchio: il sistema a 800 Volt si avvale di tre motori – uno anteriore e due posteriori disaccoppiati – per oltre 1.200 cavalli installati e 760 cavalli continui alle ruote.

I due motori posteriori abilitano un torque vectoring di precisione chirurgica, mentre la batteria da 92,5 kWh adotta una geometria «T-bone» che mantiene l’altezza a soli 1.353 mm, la più bassa tra le elettriche. Di serie l’AWD Disconnect, che trasferisce la motricità dall’asse posteriore in 500 millesimi di secondo tramite disinnesto fisico dei semiassi anteriori. Un nuovo algoritmo di gestione energetica combinato alla maggiore efficienza aerodinamica, porta la GranTurismo Folgore ad oltre 540 km di autonomia.

L’abitacolo è ora caratterizzato da un nuovo volante ispirato al mondo delle corse, con parti piatte superiori e inferiori e razze in alluminio scuro satinato, in pelle traforata e nella versione Sport con inserti in Alcantara.

Completano il quadro il selettore PRND con comandi tridimensionali in metallo pregiato mentre le palette al volante ora dispongono di una nuova logica di attivazione per rendere più semplici le fasi di manovra, grazie alla funzione per il parcheggio. L’interfaccia digitale, dalle grafiche interamente rinnovate, combina display centrale da 12,3″, Comfort display da 8,8″, cruscotto da 12,2″ personalizzabile e head-up display. Al debutto il nuovo sistema di monitoraggio che rileva distrazione e affaticamento del conducente.

La Folgore amplia il ventaglio del setting a cinque modalità, con Max Range e GT. In «Sport» e «Corsa» è disponibile il Launch Control su tutta la gamma; in «Corsa» la Folgore esprime la natura più estrema, con torque vectoring sui tre motori e Performance Optimizer capace di erogare fino al 10% di potenza in più.

Le nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale – sviluppate e prodotte in Italia, a Modena e a Cassino – possono essere ulteriormente arricchite attingendo dalla nuova gamma degli Accessori Originali Maserati.

Con questo lancio il Brand avvia una campagna di comunicazione omnicanale e, in concomitanza con il debutto dei tre modelli, nasce anche il nuovo ed esclusivo Web Configurator Maserati che diventa una piattaforma fotorealistica, capace di restituire in tempo reale la visione di ogni configurazione, su qualsiasi dispositivo e in ogni mercato: il nuovo configuratore online raggiunge le performance del configuratore in concessionaria, con immagini dalla qualità aumentata per avvicinarsi sempre più alla vettura reale.

La dichiarazione del COO

Santo Ficili, Alfa Romeo CEO e Maserati COO, ha dichiarato: “Con la nuova gamma del Tridente rafforziamo la peculiarità che da sempre ci definisce: il Gran Turismo italiano, in cui design, eleganza, prestazioni e maestria artigianale si fondono in un equilibrio di eleganza mai ostentata, ma sempre orientata alla performance. Tutto questo è possibile grazie alla passione e alla dedizione delle nostre persone, insieme alla forza della nostra rete di concessionari e dei partner in tutto il mondo, che contribuiscono ogni giorno a incarnare i valori del marchio Maserati. Da oltre 112 anni interpretiamo il lusso contemporaneo in modo distintivo e ambiamo a crescere ulteriormente in questo segmento, ampliando l’offerta di prodotto e investendo nelle tecnologie che meglio ne esprimono il carattere: dallo sviluppo di motorizzazioni iconiche come il V6 Nettuno all’evoluzione delle performance della gamma Folgore, con una strategia tecnologica in linea con le aspettative dei nostri clienti”.

[ Redazione Motori360 ]