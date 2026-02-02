In Repubblica Ceca lo stabilimento Hyundai supera i 5 milioni di auto prodotte

È stata una TUCSON Hybrid a «firmare» quota 5 milioni di auto prodotte nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech di Nošovice, in Repubblica Ceca.

Un momento importante per questo sito che testimonia la sua maturità tecnologica, l’eccellenza industriale raggiunta e una posizione solida e riconosciuta nel panorama del settore automobilistico europeo. Da considerare che dal 2020 sono stati prodotti oltre 650.000 veicoli elettrificati, che attualmente rappresentano più della metà della produzione.

I veicoli prodotti da Hyundai Motor Manufacturing Czech sono stati esportati in oltre 90 paesi in tutto il mondo. Sebbene la quota principale sia destinata ai mercati europei (Italia, Regno Unito, Germania, Spagna e Francia), le auto vengono infatti consegnate anche in Medio Oriente, Africa, Oceania e America Latina.

Nel 2025, lo stabilimento di Nošovice ha prodotto un totale di 276.175 veicoli, il 76% dei quali è stato rappresentato da TUCSON, seguita da KONA Electric (13%) e dalla gamma i30 (11%). Più della metà della produzione ha riguardato modelli elettrificati, con le versioni ibride e ibride plug-in di TUCSON al 38% e KONA EV al 13%.

Le vetture a benzina e ibride hanno rappresentato l’80,7% della produzione, quelle elettriche il 12,7%, mentre quelle Diesel il restante 6,6%. Le trasmissioni automatiche hanno continuato a guadagnare popolarità, equipaggiando il 74% dei veicoli prodotti, mentre le trasmissioni manuali sono scese al 13%. Il restante 13% è rappresentato da trasmissioni a velocità singola utilizzate per la KONA EV.