Il Gruppo Piaggio presenta a EICMA una serie di novità per tutti i suoi brand

La kermesse milanese vede il Gruppo di Pontedera confermare con autorità la propria posizione tra i principali player del settore a livello globale

A giugno 2025, il Gruppo Piaggio in Europa, ha conseguito una quota complessiva del 10% del mercato due ruote, e si è confermato tra i leader di mercato nel segmento scooter con una quota del 18%.

Sull’onda di tali successi il Gruppo ha esposto a EICMA 2025 una serie impressionante di novità.

Aprilia SR GT 400

È il nuovo scooter GT medio tipico della cultura motociclistica di Aprilia; si tratta di un mezzo multi-task concepito per affrontare qualsiasi percorso: dall’ambiente metropolitano ai viaggi avventurosi. La sua ciclistica – completamente nuova – è stata progettata per offrire il meglio su strada, pur mostrando una propensione a spingersi fuori dall’asfalto, grazie anche a sospensioni a lunga escursione (la forcella di tipo motociclistico ha la doppia piastra di ancoraggio al telaio) e pneumatici dalla maggiore scolpitura.

Il divertimento nella guida è assicurato dal miglior rapporto peso/potenza: 186 kg in ordine di marcia per 36 cv erogati dal suo moderno monocilindrico raffreddato a liquido. Di serie la strumentazione TFT da 5”, il sistema keyless, il traction control e l’ABS, entrambi regolabili ed escludibili. Il vano sottosella può alloggiare un casco integrale e altri oggetti, mentre il cupolino è regolabile in altezza in cinque posizioni.

Aprilia RS 457 GP Replica

È una versione speciale della apprezzatissima RS 457, caratterizzata da un allestimento più ricco e da grafiche che riprendono quelle della RS-GP protagonista in MotoGP.

RS 457 GP Replica è ancora più performante grazie al cambio quick shifter, che permette di inserire e scalare marcia senza l’utilizzo della frizione, come nelle moto da corsa, e grazie alle pastiglie del freno anteriore dal maggior coefficiente di attrito che consentono frenate ancora più efficaci. Lo speciale allestimento di RS 457 GP Replica è completato dalla cover monoposto della sella del passeggero e dall’inedita finitura nera per il telaio in alluminio, per il forcellone e per la piastra di sterzo.

La livrea GP Replica è un chiaro omaggio alla RS-GP impegnata nel campionato MotoGP; è caratterizzata dai colori nero lucido e opaco e dagli stessi sponsor presenti nel prototipo da corsa di Aprilia Racing.

Confermate le caratteristiche tecniche alla base del successo agonistico di RS 457: tra i suoi punti di forza, la leggerezza, la facilità di guida e la dotazione. È spinta da un bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro. Eroga 35 kW (il massimo possibile per una moto guidabile con patente A2) che muovono un peso di soli 159 kg a secco (175 kg col pieno), per un rapporto peso/potenza semplicemente imbattibile. Il telaio in alluminio con funzione portante del motore e le sospensioni regolabili formano una ciclistica di riferimento. Come da tradizione Aprilia, l’equipaggiamento elettronico di serie è completissimo: acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e traction control regolabile ed escludibile.

Gamma Factory di Aprilia: nuove varianti grafiche

La famiglia Aprilia Factory, riceverà nel 2026 nuove accattivanti varianti grafiche.

Il tema in comune alle nuove grafiche di tutti i modelli Factory di Aprilia è il flusso aerodinamico e quindi la nuova estetica vuole esaltare – ricorrendo a frecce e linee – il design delle superfici delle Aprilia più sportive: le frecce percorrono le fiancate simulando i flussi di aria calda che, estratti dal motore, si perdono verso la coda mentre le linee ricalcano i flussi di aria utilizzati nelle prove in galleria del vento o nelle simulazioni CFD (Computational Fluid Dynamics).

Gamma Moto Guzzi

Anche in questo caso nuove varianti grafiche! La gamma Moto Guzzi è stata di recente totalmente rinnovata, con l’introduzione della V7 Sport, la più sportiva delle V7, caratterizzata da un allestimento esclusivo che comprende la forcella a steli rovesciati, il doppio disco freno anteriore e una dotazione elettronica ancora più ricca, completata dalla piattaforma inerziale a sei assi e dal Ride by Wire multimappa.

Nel 2026 tutti i modelli Moto Guzzi in gamma beneficeranno di nuove varianti cromatiche, in linea con la filosofia e la tradizione della Casa e del singolo modello:

V7 Stone è ora disponibile anche nella nuova cromia Sabbia Camo, V7 Special è proposta in due varianti lucide: Nero Smeraldo e Bianco 1969;

è ora disponibile anche nella nuova cromia Sabbia Camo, V7 Special è proposta in due varianti lucide: Nero Smeraldo e Bianco 1969; V7 Sport guadagna la nuova livrea Rosso Monza, probabilmente una delle colorazioni più affascinanti nella storia della motocicletta;

guadagna la nuova livrea Rosso Monza, probabilmente una delle colorazioni più affascinanti nella storia della motocicletta; La travel enduro V85 Strada , la più essenziale e urbana delle tre, guadagna le nuove ed evocative tinte Verde Legnano e Rosso Monza, richiami espliciti alla tradizione più sportiva di Moto Guzzi;

, la più essenziale e urbana delle tre, guadagna le nuove ed evocative tinte Verde Legnano e Rosso Monza, richiami espliciti alla tradizione più sportiva di Moto Guzzi; V85 TT , la «tuttoterreno» che incarna lo spirito originario di V85, propone grafiche e cromie che richiamano paesaggi magnifici e avventurosi: l’evocativo Giallo Wadi si riferisce al letto del torrente secco nel deserto mentre l’elegante Grigio Yanar Dag si riferisce al colore del gas naturale che fuoriesce dal terreno e che permette ad un’altura situata nell’Azerbaigian di bruciare perpetuamente;

, la «tuttoterreno» che incarna lo spirito originario di V85, propone grafiche e cromie che richiamano paesaggi magnifici e avventurosi: l’evocativo Giallo Wadi si riferisce al letto del torrente secco nel deserto mentre l’elegante Grigio Yanar Dag si riferisce al colore del gas naturale che fuoriesce dal terreno e che permette ad un’altura situata nell’Azerbaigian di bruciare perpetuamente; V85 TT Travel , già allestita di serie per viaggiare, è offerta nella nuova affascinante e profonda colorazione Blu Zefiro;

, già allestita di serie per viaggiare, è offerta nella nuova affascinante e profonda colorazione Blu Zefiro; Stelvio: a questa on-off dal carattere autentico e avventuroso, sono destinate nuove grafiche ispirate dall’avventura: Grigio Climbing e Verde Hiking. Le nuove varianti cromatiche di Stelvio richiamano le tonalità delle attrezzature e dell’abbigliamento per le attività outdoor, a sottolineare lo spirito avventuroso di Stelvio.

Piaggio

Beverly 25th Anniversary: si tratta di una versione speciale di Beverly, che celebra i 25 anni dall’uscita del primo esemplare. Piaggio Beverly 25th Anniversary, disponibile con l’ultima evoluzione dei motori 310 hpe e 400 hpe, è caratterizzato da uno speciale allestimento che reinterpreta gli elementi più distintivi del modello originario, unendoli all’impronta sportiva dell’ultima generazione.

La colorazione dedicata Grigio 25th Anniversary è una inedita tonalità di grigio scuro con finitura opaca metallizzata. La livrea è completata da una grafica grigio chiaro che percorre tutto il veicolo, dalle fiancate posteriori fino al parafango anteriore. A ciò si aggiunge il cupolino fumé, altro elemento tipico del primo Beverly e alcuni dettagli in nero lucido e oro, che ne esaltano la sportività. La sella dedicata in doppio rivestimento presenta una trama forata ed è arricchita da doppie cuciture che riprendono i dettagli veicolo nei colori nero, grigio e oro. Sul controscudo la targhetta «25th Anniversary», impreziosita dal tricolore che sottolinea l’italianità di Beverly, ne identifica l’edizione speciale.

Nuove Vespa Primavera e Sprint S

Vespa Primavera e Sprint: dedicate alla città, queste giovani Vespa «small body» presentano una serie di novità tecniche, funzionali e di design il cui cambiamento più evidente risiede nei nuovi cerchi ruota da 12” a cinque razze sdoppiate, a sottolineare la dinamicità di queste due Vespa.

Vespa Sprint S: è caratterizzata dalla griglia a cinque feritoie sulla fiancata sinistra, richiamo estetico che ricorda lo stile delle Vespa più sportive della storia. Le nuove Vespa Primavera e Sprint S sono più sicure, grazie al disco freno ora presente anche sulla ruota posteriore. L’ABS, che agisce sulla ruota anteriore, ne scongiura eventuali bloccaggi.

Vespa Primavera: qui cambia anche la cresta sul parafango; su tutte le versioni ritorna il gancio a scomparsa sotto il manubrio, perfetto per trasportare una borsa o un piccolo bagaglio, aggiungendo comodità nell’uso quotidiano e cittadino. Un piccolo intervento estetico rende più filante il “cravattino” al centro dello scudo, mentre la sella, nelle varie versioni, è stata oggetto di migliorie grazie alla adozione di nuovi materiali.

Di serie il keyless sulle versioni 125 e 150. Nuova la strumentazione full LCD sia su Vespa Primavera, sia su Vespa Sprint S. Disponibili in tre cilindrate (50, 125 e 150) oltre a due versioni a trazione completamente elettrica, con una eccezionale gamma colori ampia e differenziata, nella migliore tradizione Vespa.

Vespa 80th: nel 2026 Vespa compie i suoi primi ottant’anni, dando appuntamento a tutti a Roma dal 25 al 28 giugno, per quella che si preannuncia la più grande festa di Vespa mai realizzata.

Vespa Primavera e GTs: in occasione del suo compleanno, Vespa propone anche una serie esclusiva di Primavera e GTs, dalla livrea dedicata, impreziosita da dettagli di alta manifattura.

Vespa Primavera 80th e Vespa Gts 80th si distinguono per la particolare cromia Verde Pastello, ispirato a quello delle primissime produzioni monocolore Vespa, tinta che si estende anche a numerosi dettagli, come quali i profili dello scudo, il maniglione passeggero, gli specchi retrovisori, i blocchetti dei comandi e il leveraggio della sospensione anteriore. Anche i cerchi sono verniciati dello stesso colore.

Sullo scudo, insieme al mitico logo Vespa, spicca la targhetta celebrativa «80th», mentre sul retroscudo è presente il badge raffigurante il logo «80 years of Vespa Est. 1946», nato per celebrare questo importante traguardo.

[ Redazione Motori360 ]