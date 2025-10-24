Hyundai TUCSON model year 2026 con powertrain full-hybrid

Hyundai TUCSON da oltre vent’anni continua ad essere un punto di riferimento per i clienti anche in Italia, oltre 180 mila fino ad oggi. Aggiornata la gamma motori per una migliorata esperienza di guida

La Casa sud-coreana aggiorna questo suo SUV di indubbio successo con il Model Year 2026 che introduce un powertrain full-hybrid più potente basato sul motore 1.6 T-GDI abbinato a un motore elettrico e a un cambio automatico a 6 rapporti.

Il sistema sviluppa una potenza complessiva di 239 cavalli (dai precedenti 215), una potenza sinonimo di prestazioni ancor più brillanti ma anche di consumi ed emissioni ridotti; questo powertrain full-hybrid rimane disponibile con trazione anteriore o integrale, garantendo versatilità, sicurezza e grande comfort tanto sul tracciato quotidiano quanto sui fondi più scivolosi.

Oltre alla nuova versione full-hybrid, TUCSON è disponibile anche con motorizzazione benzina 1.6 T-GDI da 150 cv, abbinata a un cambio manuale a 6 marce o a un automatico DCT a doppia frizione a 7 rapporti, o ancora in versione Diesel mild-hybrid 48V 1.6 CRDi da 136 cv, abbinata alla trasmissione DCT (sempre a 7 rapporti), tutte motorizzazioni in grado di assicurare – con gli ovvi distinguo – un’appagante esperienza di guida.

Il modello si distingue per il suo design deciso e di forte impatto mentre l’abitacolo curato nei minimi dettagli offre un elevato livello di comfort, sicurezza e connettività.

Gli interni, tra i più spaziosi della categoria, sono completati da un bagagliaio di tutto rispetto (616 litri nella versione Full-Hybrid) e caratterizzati da un’elevata ergonomia di tutti i comandi.

La plancia dall’andamento orizzontale ospita un doppio display curvo da 12,3’’, che integra strumentazione e infotainment in un unico spazio visivo ben leggibile, ergonomico ed appagante.

La console centrale comprende la ricarica wireless per smartphone, mentre il selettore del cambio è posizionato sul piantone dello sterzo, una soluzione che libera spazio e rende ancora più intuitiva e pratica la gestione del comando. Completano il sistema di connettività, aggiornamenti software Over-the-Air (OTA), servizi Hyundai LIVE, telematica Bluelink e Digital Key 2.0, che consente accesso e avviamento di Tucson tramite smartphone o smartwatch compatibili.

La dotazione di bordo comprende i sistemi Hyundai SmartSense tra cui il Forward Collision Assist (FCA) con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il Lane Following Assist (LFA), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e il Driver Attention Warning (DAW), che collaborano per rendere ogni spostamento più sicuro e confortevole.

Listino e allestimenti

L’introduzione del Model Year 2026 non comporta modifiche alla gamma, che consta degli allestimenti XTech, Business, Exellence ed N Line, cui si aggiungono i pacchetti opzionali Lounge Pack, Premium Pack e Deluxe Pack.

«XTech»

Il punto d’ingresso della gamma è disponibile con:

motorizzazione benzina 1.6 T-GDI 2WD MT 150 cv a partire da € 33.400 oppure con

powertrain full-hybrid 1.6 HEV 239 cv 2WD a partire da € 37.500.

L’equipaggiamento di serie di TUCSON XTech include fari anteriori full LED, quadro strumenti LCD da 12’’, cerchi in lega da 17’’, cruise control, paddle al volante e cambio Shift-by-wire (solo per versioni DCT e AT). Di serie anche il sistema di navigazione con display touchscreen da 12.3” con Apple CarPlay™ e AndroidAuto™ wireless e aggiornamenti software Over The Air (OTA).

La dotazione di serie comprende anche il divano posteriore abbattibile 40:20:40, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori (con retrocamera), il volante rivestito in pelle e luci interne a LED. Completano la dotazione numerosi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai Smart Sense.

«Business»

Con un listino che parte da € 35.900, monta motorizzazioni benzina 1.6 T-GDI 2WD 150 cv (MT o DCT), Diesel mild-hybrid 48V 1.6 CRDi 136 cv DCT e full-hybrid 1.6 HEV 239 cv (2WD o 4WD).

Sviluppato pensando ad aziende e professionisti, è comunque adatto alle esigenze familiari.

La dotazione di serie dell’X-Tech viene arricchita da Blind Spot Collision Avoidance Assist (B.C.A.), frenata autonoma di emergenza con funzione junction (F.C.A. 1.5), cerchi in lega da 18’’, Cluster SuperVision con schermo ad alta definizione da 12.3’’, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise control (solo per versioni DCT e AT), sedile guidatore e passeggero regolabili in altezza con supporto lombare elettrico, clima automatico a due zone e caricatore wireless per smartphone.

«Exellence»

Questa configurazione è disponibile per il Diesel mild-hybrid 48V 1.6 CRDi 136 CV DCT e il full-hybrid 1.6 HEV 239 CV (2WD o 4WD).

Con un listino che parte da € 42.200, alla dotazione della Business aggiunge cerchi in lega leggera da 19’’, fari anteriori matrix Full LED Wide Projection, fari posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabile, Remote Seat Folding, Head-Up Display e Krell Premium Sound System a 8 canali con subwoofer e amplificatore.

Tucson «N Line»

Anche questo allestimento è disponibile in abbinamento al Diesel mild-hybrid 48V 1.6 CRDi 136 cv DCT e al full-hybrid 1.6 HEV 239 cv (2WD o 4WD).

Si affianca all’«Exellence» a partire da € 42.200 di cui rappresenta un’alternativa più dinamica.

La dotazione in questo caso comprende cerchi in lega da 19” con design dedicato, paraurti sportivi e passaruota in tinta carrozzeria. All’interno, cuciture rosse a contrasto, oltre ai sedili sportivi «N Line» riscaldabili e regolabili elettricamente rivestiti in misto pelle/tessuto scamosciato con design dedicato e pedaliera rivestita in metallo.

[ Redazione Motori360 ]