Hyundai: quando la tecnologia è al servizio del silenzio

E il silenzio, grazie all’eliminazione attiva del rumore, esalta l’esperienza di vita a bordo. Con la IONIQ 9, ogni trasferimento è più piacevole, naturale e immersivo

IONIQ 9, SUV top della gamma IONIQ si pone all’attenzione degli automobilisti grazie al suo design monolitico, elegante e decisamente aerodinamico (Cx pari a 0,259) mentre l’abitacolo è stato progettato per accogliere fino a sette occupanti nel massimo comfort.

L’abitacolo è stato sviluppato in funzione del benessere a bordo: sia la configurazione dei posti che la generosità degli spazi – ancora più fruibili grazie al pavimento completamente piatto – contribuiscono alla creazione del massimo livello di comfort per il pieno appagamento degli occupanti sia da fermo e sia in qualsiasi contesto di guida prendendo in considerazione ogni diversa caratteristica del mezzo, dai materiali, all’ergonomia, dalle sospensioni ai parametri di guida, dal design e colori all’insonorizzazione meccanica sino alla migliore integrazione delle innovazioni tecnologiche.

Obiettivo: il comfort

Tra le soluzioni che contribuiscono a elevare ulteriormente il valore del tempo passato a bordo di IONIQ 9 spicca l’Active Road Noise Control (ANC-R), un sistema avanzato progettato da Hyundai per ridurre attivamente il rumore percepito all’interno dell’abitacolo.

Grazie a microfoni integrati che rilevano i suoni potenzialmente fastidiosi per guidatore e passeggeri – in particolare i fruscii aerodinamici e il rumore di rotolamento degli pneumatici – la tecnologia elabora ed emette in tempo reale onde sonore opposte a tali suoni attraverso l’impianto audio; queste onde interne sono capaci di annullare quelle provenienti dall’esterno, mantenendo l’ambiente interno silenzioso e confortevole anche alle velocità più elevate.

Questa innovazione si inserisce in una progettazione complessiva che integra design e tecnologia con l’obiettivo di rendere ogni trasferimento più piacevole, naturale e immersivo.

In abbinamento all’impianto audio premium BOSE a 14 diffusori, l’ANC-R contribuisce inoltre a offrire una qualità sonora cristallina e avvolgente, con supporto al surround sound 5.1, per un’esperienza d’ascolto ricca e multidimensionale.

L’ammiraglia della gamma IONIQ conferma così l’approccio Hyundai a una mobilità sempre più evoluta, sicura e confortevole.

Comfort e tecnologia integrata

Il sistema ANC-R affianca un insieme di soluzioni orientate al benessere e alla praticità quotidiana, come i Relaxation Seats dei sedili della prima fila (e della seconda, nella versione a 6 posti) progettati per reclinarsi e distribuire uniformemente la pressione corporea, alleviando il carico concentrato sulla parte bassa della schiena e sui fianchi. Semplicemente premendo un tasto dedicato, l’angolo della seduta, dello schienale e del supporto per le gambe vengono regolati per garantire un’ottimale posizione di relax.

Ogni elemento degli interni, e non solo, è concepito nell’ambito di una visione progettuale coerente: dai Relaxation Seats al pavimento piatto, tutto concorre alla semplificazione dell’esperienza a bordo per accompagnare in modo naturale ogni spostamento.

Ulteriore esempio di innovazione tecnologica su IONIQ 9 è lo Hyundai AI Assistant, il primo assistente vocale del Brand basato su intelligenza artificiale, affiancato dai servizi Features on Demand – che consentono di attivare funzionalità aggiuntive in base alle proprie esigenze – e da Bluelink® Connected Car Services.

Completa l’esperienza digitale, il panoramic display con doppio schermo curvo da 12,3’’ che definisce un’interfaccia raffinata e immersiva, progettata per garantire interazioni intuitive, rapide e perfettamente integrate con l’ecosistema di bordo, senza per questo diventare elemento di distrazione.

Filosofia «Human-centric»

IONIQ 9 è solo l’ultimo esempio della filosofia «Human-centric» di Hyundai, che si traduce in:

abitacoli progettati pensando a chi li vive;

ergonomia, versatilità e benessere a ogni livello: dal selettore del cambio spostato dietro al volante nei più recenti modelli del Brand, liberando spazio sulla consolle centrale e risultando più pratico nell’utilizzo;

equilibrio tra schermi touchscreen e tasti fisici per ridurre le distrazioni, ogni dettaglio è stato studiato per migliorare l’esperienza di mobilità dei clienti.

[ Andrea Colomba ]