Hyundai presenta la compatta IONIQ 3 dall’inedito design Aero Hatch

Svelata in occasione della Milano Design Week 2026 in anteprima mondiale, è la prima hatchback compatta della gamma IONIQ, sviluppata in Europa per i clienti europei

L’obbiettivo del team di progetto della gamma IONIQ è sempre stato teso ad una mobilità all’avanguardia e uno stile di vita connesso, nell’ambito della visione del Brand “Progress for Humanity”.

Tre i punti di forza di questa nuova hatchback compatta a due volumi progettata in Europa:

design inedito, che porta al debutto il linguaggio stilistico «Art of Steel» di Hyundai;

tecnologia semplice e intuitiva;

interni spaziosi e confortevoli.

IONIQ 3 vuole quindi distinguersi grazie alla nuova silhouette «Aero Hatch» disegnata per offrire una grande personalità, ottima efficienza aerodinamica e generoso spazio interno.

Il frontale basso sfuma in una originale linea del tetto che corre dritta sull’abitacolo, per poi chiudere verso il basso al posteriore e fondersi senza soluzione di continuità con lo spoiler in stile ducktail. Il tutto per massimizzare l’efficienza aerodinamica e gli spazi interni a favore della migliore esperienza-cliente.

Prodotta in Europa per l’Europa

IONIQ 3 è stata progettata e sviluppata in Europa per rispondere alle esigenze dei clienti europei in ambito urbano ma non solo.

Progettata per garantire comfort quotidiano e facilità d’uso e costruita sulla piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group è dotata di un’architettura elettrica a 400 Volt, in modo da offrire una combinazione equilibrata di efficienza, autonomia e capacità di ricarica.

IONIQ 3 verrà prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, sottolineando così l’impegno della Casa coreana nei confronti dei clienti europei.

Corpo vettura

Nella nuova «Aero Hatch» la grande efficienza aerodinamica – il Cx è 0,263 – non influisce sugli spazi interni che rimangono ampi e ben vivibili; al tempo stesso il linguaggio stilistico «Art of Steel» dona al modello una presenza decisa sulla strada, completata dall’iconica firma luminosa Parametric Pixel – distintiva della gamma IONIQ – e da quattro punti luminosi centrali che richiamano la lettera «H» in codice Morse.

Le superfici presentano volumi ridotti e ben definiti che creano un impatto visivo forte e preciso, riproducendo in maniera naturale la flessibilità della lamiera d’acciaio.

I clienti possono personalizzare la loro IONIQ 3 con undici colorazioni per gli esterni, diverse combinazioni per gli interni e opzioni di cerchi che vanno da 16 a 19 pollici (comprese le varianti «N Line»). L’allestimento «N Line» strizza l’occhio al mondo della sportività e si distingue per elementi di design più dinamici e tocchi esclusivi in funzione di una presenza ancor più dinamica.

Efficienza

Costruita sulla Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group con architettura a 400 Volt, IONIQ 3 garantisce prestazioni efficienti, praticità nell’uso quotidiano e una dinamica sempre appagante.

Grazie a efficienti motori elettrici che possono erogare fino a 107,8 kW (147 cv) con una coppia di 250 Nm e una velocità massima di 170 km/h, IONIQ 3 risponde perfettamente alle esigenze di un cliente europeo che cerca un’auto compatta ma anche dinamica, con una forte dose di carattere.

Due i tagli di batteria:

Standard Range (autonomia di 344 km secondo il ciclo WLTP);

secondo il ciclo WLTP); Long Range (autonomia 496 km WLPT), un dato che la pone ai vertici della categoria.

La ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10 all’80% in circa 29 minuti, mentre la capacità di ricarica in corrente alternata fino a 22 kW permette di sfruttare appieno questo tipo di colonnine

Interni e dotazioni

Lo spazio ed il comfort offerti è tipico di auto di categoria superiore, grazie al pianale piatto e al passo di ben 2,68 metri.

Gli interni propongono il comfort tipico di un ambiente domestico secondo il concept «Furnished Space» (creare uno spazio accogliente e bello da vivere); nonostante le dimensioni esterne compatte, IONIQ 3 offre un abitacolo spazioso e flessibile progettato per il comfort dei suoi 5 occupanti in base all’approccio «Furnished Space» in cui gli elementi sono disposti come mobili per creare un ambiente accogliente e bello da vivere.

Il passo lungo e il pavimento piatto garantiscono ampio spazio per le gambe e per la testa degli occupanti, mentre la capacità del bagagliaio (ben 441 litri), è un punto di riferimento nel segmento e garantisce grande praticità sia in città e sia nei trasferimenti extra-urbani grazie anche alla presenza dell’inedito Megabox che, sapientemente nascosto sotto il piano di carico, offre uno spazio di stivaggio aggiuntivo.

Il nuovo sistema di infotainment Pleos Connect basato su Android Automotive OS (AAOS), con display fino a 14,6’’ è altamente intuitivo e integra perfettamente le funzionalità di connettività mentre gli ADAS (Sistemi di assistenza attiva alla guida) Hyundai SmartSense offrono di serie la guida autonoma di Livello 2, e si caratterizzano anche per la presenza dell’Highway Driving Assist 2 (HDA2), del Remote Smart Parking Assist (RSPA) e del Blind-Spot View Monitor.

A seconda degli allestimenti, IONIQ 3 offre caratteristiche quali sedili Relaxation, la funzione di riscaldamento e ventilazione. A questo si aggiungono materiali tessili accuratamente selezionati e ispirati ai paesaggi naturali e al design dell’arredamento italiano degli anni ’70, inclusi materiali riciclati e a base biologica.

Il sistema audio BOSE® Premium, il climatizzatore automatico bizona e l’illuminazione ambientale a LED completano il raffinato ambiente interno mentre alcuni Easter egg, presenti in tutta l’auto, contribuiscono a rendere piacevole la scoperta dei vari dettagli che danno carattere a IONIQ 3.

Tecnologia

La tecnologia di IONIQ 3 semplifica la guida quotidiana: è infatti il primo modello Hyundai in Europa a essere dotato del sistema di infotainment Pleos Connect, basato su Android Automotive OS (AAOS), con display da 12,9 pollici o da 14,6 pollici (a seconda delle versioni) per un accesso intuitivo alle funzioni del veicolo, alla navigazione e alla connettività.

Funzionalità come Hyundai Digital Key 2 consentono l’accesso senza chiave tramite smartphone o dispositivi indossabili con tecnologia NFC, mentre un pianificatore di percorso EV integrato, la tecnologia Plug & Charge e la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) interna ed esterna supportano un’esperienza di utilizzo senza pensieri. La ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all’80% in 29 minuti in condizioni ottimali ed è integrata dalla capacità di ricarica in corrente alternata fino a 22 kW che permette di sfruttare al meglio le colonnine presenti sul territorio.

Sicurezza

IONIQ 3 è dotata dei più recenti sistemi avanzati di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, studiati per elevare la sicurezza e supportare il conducente durante la guida.

Questi sistemi includono l’Highway Driving Assist 2 (HDA2), il Remote Smart Parking Assist (RSPA), il Memory Reverse Assist (MRA), il Surround View Monitor (SVM) e il Blind-Spot View Monitor (BVM), supportati da 7 airbag di serie.

I fari a LED con Intelligent Front-Lighting System (IFS) e l’illuminazione di benvenuto dinamica migliorano ulteriormente la visibilità e la sicurezza nelle condizioni di guida quotidiane.

La dichiarazione

Queste le parole di Xavier Martinet, Presidente & CEO di Hyundai Motor Europe: “Con IONIQ 3 portiamo la nostra esperienza nel settore delle auto elettriche in un nuovo segmento. Progettato su misura per le esigenze dei clienti europei, questo modello unisce un’autonomia e un’aerodinamica da prima della classe a livelli straordinari di spazio, comfort e praticità. IONIQ 3 racchiude l’essenza del marchio IONIQ – design innovativo, tecnologia avanzata e un nuovo livello di spaziosità – in un modello compatto pensato per la vita di tutti i giorni”.

Colorazioni

Esterni (disponibili al lancio):

Atlas White Solid;

Phantom Black Pearl;

Lumen Gray Pearl;

Aurora Gray Pearl;

Vibrant Blue Pearl;

Ice Blue Pearl;

Fierce Red Solid;

Fierce Red Matte.

Interni:

Nero;

Beige/Grigio scuro;

Azzurro/Grigio chiaro;

Nero con dettagli rossi (versione N Line).

[ Redazione Motori360 ]

◘ Nota del Costruttore: consumi energetici e dati prestazionali non sono definitivi e sono soggetti all’omologazione finale. Specifiche e dotazioni possono variare in base a paese/regione e sono soggette a modifiche senza preavviso.