Honda Civic: un centrato restyling

Un design ancora più audace e distintivo per un restyling accattivante e un nuovo colore per l’hatchback ibrida della Casa giapponese. Presente l’innovativo propulsore ibrido a due motori e:HEV da 105 kW e 141 cavalli di potenza massima e a 186 Nm di coppia massima del motore a combustione cui si aggiungono i 184 cavalli e 135 kW di potenza massima e 315 Nm di coppia massima del motore elettrico

Il restyling dell’iconica Civic e:HEV si basa su aggiornamenti esterni e ritocchi stilistici agli interni, perfezionati sulla base dei feedback dei clienti.

L’elaborazione di tali feedback ha portato a una chiara evoluzione di questa hatchback ibrida di Honda che ha comunque mantenuto la versatilità, l’efficienza e le performance che l’hanno da sempre caratterizzata.

Esterni: più grintosi ma sempre eleganti

Tutti gli allestimenti prevedono una nuova, più aggressiva mascherina anteriore, caratterizzata da finiture in nero lucido, e una nuova modanatura dei fari.

Il fascione paraurti anteriore – che si sviluppa ora su linee più nette – integra uno spoiler inferiore in tinta con la carrozzeria, che conferisce al modello un aspetto più grintoso, sottolineato dai nuovi cerchi in lega da 18”, dalla finitura grigio scuro opaco per l’allestimento Sport e diamantata con vernice di fondo nera per «Advance» mentre i profili delle portiere sono rifiniti in nero lucido.

Va notato che tutti i modelli non avranno più i fendinebbia anteriori, eliminazione resa possibile dall’adozione dell’avanzata tecnologia dei fari a LED ora in grado di garantire una visibilità ottimale in tutte le condizioni; completa questi aggiornamenti il nuovo colore Seabed Blue, che sostituisce il Premium Crystal Blue e si aggiunge a quelli già presenti: Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl e Premium Crystal Red Metallic. Inoltre, sono presenti anche nuovi colori per gli accessori opzionali: Berlina Black, Nordic Silver e Patina Bronze.

Interni ancora più raffinati e tecnologici

Gli interni di tutti gli allestimenti sono stati rinnovati e possono contare sul tetto interno e i montanti neri, che conferiscono all’auto un aspetto ancora più elegante e sofisticato, e su nuovi dettagli cromati opachi attorno alle bocchette dell’aria, che aggiungono un sottile tocco di classe.

L’allestimento «Advance» include ora l’illuminazione ambientale dell’abitacolo e le luci nel vano piedi di serie, mentre già dalla versione Sport è previsto un nuovo volante riscaldabile, per migliorare il comfort del guidatore nelle giornate più fredde, nonché il Display digitale multifunzione da 10,2 pollici, che offre grafiche più chiare e una visibilità migliorata.

L’allestimento «Elegance» avrà di serie il tappetino di ricarica wireless nella console centrale in modo da garantirne un comodo utilizzo sia da parte del conducente che del passeggero.

Prestazioni superiori

La nuova Honda Civic continua a offrire grande efficienza e piacere di guida, grazie all’innovativo propulsore ibrido a due motori e:HEV da 105 kW e 141 cavalli di potenza massima e a 186 Nm di coppia massima del motore a combustione cui si aggiungono i 184 cavalli e 135 kW di potenza massima e 315 Nm di coppia massima del motore elettrico.

Sicurezza

Tutti gli allestimenti sono equipaggiati con il pacchetto di tecnologie di sicurezza attiva Honda SENSING, uno dei più avanzati nella sua categoria che include il sistema di avviso di collisione frontale in grado di rilevare la presenza di veicoli/ostacoli davanti all’auto e avvisa il conducente tramite segnali acustici, visivi e tattili, nel caso si avvicini troppo velocemente.

La telecamera grandangolare ad alta definizione offre una visibilità migliorata delle linee stradali, delle banchine, delle motociclette, dei ciclisti e dei pedoni, grazie anche a un chip di elaborazione ad alta velocità che ottimizza il rilevamento e il controllo del sistema, così da poter identificare qualsiasi oggetto con precisione sia in condizioni di luce che di oscurità.

L’allestimento «Elegance» include ora la funzione di oscuramento automatico dello specchietto retrovisore, che precedentemente era disponibile solo nelle versioni Sport e Advance, migliorando la visibilità e la sicurezza durante la guida notturna.

Listino prezzi e gamma colori

Modello Versione Listino

Civic 26YM 2.0 Elegance € 37.500

Civic 26YM 2.0 Sport € 38.500

Civic 26YM 2.0 Advance € 41.000

Colore Prezzo

Platinum White Pearl € 1.000

Sonic Grey Pearl € 1.000

Crystal Black Pearl € 1.000

Premium Crystal Red Metallic al momento non specificato

Seabed Blue Pearl € 1.000

[ Redazione Motori360 ]