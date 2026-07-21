Hertz: coccolare il cliente è anche questione di naso!

Elisir Mediterraneo è la nuova fragranza pensata da Hertz per gli Ospiti che viaggiano a bordo di Premium e Selezione Italia

Hertz celebra l’estate 2026 rinnovando la propria identità olfattiva; dopo il gradimento riscosso la scorsa stagione.

L’iniziativa – lanciata per la prima volta lo scorso anno in Italia – gratificava l’olfatto degli ospiti delle auto Premium e Selezione Italia con «Hertz Grand Tour – Acqua Mediterranea» una fragranza basata su un esclusivo elisir di erbe, fiori e frutti creata per Hertz da l’Antica Erboristeria e Spezieria San Simone, una delle più rinomate profumerie fiorentine attiva dal 1700…

Il rinnovo del rapporto di collaborazione ha portato quest’anno alla creazione di “Elisir Mediterraneo” una variante della profumazione dello scorso anno in cui sono state mantenute le note di base, gli olii essenziali di bergamotto, arancia, limone, mandarino, per esaltare le note pungenti degli agrumi abbinate alla dolcezza di fiori ed erbe aromatiche. In questa nuova fragranza sono state però accentuate le note agrumate per sottolineare la miscela di profumi estivi che accompagnerà i fruitori dei suddetti, particolari servizi Hertz rendendo ancora più piacevole l’esperienza di noleggio rafforzandone il. ricordo.

Anche quest’anno dunque, nel periodo estivo, in una selezione di agenzie in Italia, gli Ospiti che viaggeranno sulle auto Premium o Selezione Italia riceveranno un profumatore che renderà più piacevole il loro viaggio.

Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato di Hertz Italia, ha così commentato l’iniziativa: “Quest’idea di definire un’identità olfattiva ci accompagnava da molto tempo, finalmente lo scorso anno abbiamo trovato il partner che è riuscito a identificare la fragranza giusta per noi, in cui ci siamo riconosciuti.

Il successo di questa iniziativa ci ha convinti a rinnovarla. Sono soddisfatto che un piccolo gesto come questo abbia riscosso molto consenso tra i nostri Ospiti. Ci fa davvero piacere poter offrire qualcosa di distintivo e che rafforzi nel loro ricordo la piacevolezza del viaggio. Non mi stancherò mai di ricordare che l’aspetto su cui la nostra azienda investe le maggiori risorse è il servizio di alto livello, è questo che può rendere veramente distintivo il noleggio e unica l’esperienza di chi sceglie di viaggiare con noi. Il nostro è un business che richiede cura costante del cliente e il servizio di alto livello è il nostro stile di business”.

[ Redazione Motori360 ]